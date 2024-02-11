Власти увеличили размеры помощи жильцам рухнувшего ростовского дома

11 февраля 2024, 22:45

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Выплаты по потере имущества для жильцов обрушившегося дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону увеличат с 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. Губернатор сообщил, что погибших и раненых нет, жильцов расселяют в маневренный фонд. 28 января стало известно, что начат сбор помощи жильцам общежития. Мэр сообщил, что каждому пострадавшему будет выплачено от 10 до 40 тысяч рублей. 8 февраля жильцы рухнувшего дома в Ростове-на-Дону пожаловались на равнодушие властей. Спустя две недели после эвакуации из дома на улице Нариманова жильцам не разрешают забрать имущество, а выплаты в 10 тысяч рублей получили еще не все, рассказали жители, пожаловавшись на отсутствие информации от властей о сроках выплат компенсации за жилье.

В Ростове-на-Дону выплаты по потере имущества для жильцов обрушившегося дома на ул. Нариманова, 72/3 увеличат с 30 тыс. до 100 тыс. рублей, в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Алексей Логвиненко после встречи с собственниками квартир аварийного дома.

«Мной инициировано увеличение суммы выплат по потере имущества с 30 до 100 тыс. руб. Эта выплата положена каждому члену семьи, проживавшему в доме. Уверен, депутаты поддержат нашу инициативу. Еще одну меру поддержки - 10 тыс. руб. получат все, кто проживал в доме вне зависимости от места регистрации. Внесем соответствующие изменения в постановление», - указал Алексей Логвиненко.

По данным главы администрации, из 247 поданных заявлений компенсации уже выплатили 207 жильцам. Также 42 семьи согласились с размером возмещения за жилье на сумму 51,9 млн руб. Начать выплаты власти рассчитывают в марте 2024 года.

Напомним, после чрезвычайного происшествия жильцы заявили, что дом был признан аварийным, но предложений о расселении не поступало, а озвученные компенсации были слишком малы. 1 февраля стало известно, что спустя пять дней после инцидента волонтеры и сотрудники МЧС спасли оставленных в доме животных. 2 февраля власти отчитались о выплатах 169 жильцам дома из 202 обратившихся.

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