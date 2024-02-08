Жильцы рухнувшего дома в Ростове-на-Дону пожаловались на равнодушие властей

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Спустя две недели после эвакуации из дома на улице Нариманова жильцам не разрешают забрать имущество, а выплаты в 10 тысяч рублей получили еще не все, рассказали жители, пожаловавшись на отсутствие информации от властей о сроках выплат компенсации за жилье. В маневренном фонде на окраине Ростова-на-Дону размещены лишь 53 человека, остальные вынуждены снимать жилье или оставаться у родственников, сообщила депутат городской думы.

"Кавказский узел" также писал, что вечером 27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. Губернатор сообщил, что погибших и раненых нет, жильцов расселяют в маневренный фонд. 28 января стало известно, что начат сбор помощи жильцам общежития. Мэр сообщил, что каждому пострадавшему будет выплачено от 10 до 40 тысяч рублей. Жильцы заявили, что дом был признан аварийным, но предложений о расселении не поступало, а озвученные компенсации были слишком малы. 1 февраля стало известно, что спустя пять дней после инцидента волонтеры и сотрудники МЧС спасли оставленных в доме животных. 2 февраля власти отчитались о выплатах 169 жильцам дома из 202 обратившихся.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко 27 января сообщил, что дом был признан аварийным еще в 2020 году, жильцам предлагали переселиться в маневренный фонд, но "все жители отказались".

30 января "Кавказский узел" сделал запрос в администрацию Ростова-на-Дону, попросив ответить, на какой срок и на каких условиях жильцы обрушившегося дома поселены в маневренный фонд; в какие сроки будет проведено обследование дома, возможная экспертиза - если она планируется, то когда будет назначена и сколько продлится; в какие сроки планируется решить дальнейшую судьбу жильцов - если речь о предоставлении иного жилья либо выплате компенсации, когда это произойдет?

Вечером 6 февраля, в самую последнюю минуту, когда должен был быть дан ответ на запрос СМИ (ответ на письменный и устный запрос редакции СМИ о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц должен быть направлен не позднее семи дней с даты получения запроса (статья 40 закона о СМИ), - прим. "Кавказского узла"), пришел ответ. Администрация Ростова-на-Дону сообщила, что жильцы обрушившегося дома "размещены в маневренном фонде в новых отремонтированных квартирах". Они будут оплачивать там только коммунальные услуги, уточнили в ростовской мэрии.

Жильцы были эвакуированы, а дом отключен от коммуникаций, говорится в письме. "В настоящее время проводится инструментальное обследование здания, по результатам которого будет определена дальнейшая судьба дома", - сообщили в администрации Ростова-на-Дону. Вопрос о сроках проведения обследования, возможной экспертизы остался без ответа.

"Семьи, имеющие договоры социального найма, будут обеспечены новыми квартирами в ЖК "Вересаево". Всем жильцам предоставлена возможность переезда в маневренный фонд. Семьям, проживающим в муниципальных жилых помещениях, будут предоставлены квартиры по договору социального найма. Собственникам жилых помещений будет выплачена выкупная стоимость взамен изымаемого жилья", - говорится в ответе мэрии. О сроках, в которые всё это произойдет, в письме также не упоминается.

Между тем жильцы обрушившегося дома заявили, что многие до сих пор не получили выплаты в размере 10 тысяч рублей, а личные вещи, находящиеся в комнатах, забрать не позволяют.

Жительница дома на Нариманова Елена сказала корреспонденту "Кавказского узла", что сама отказалась от жизни в маневренном фонде. Сейчас она находится у родных. "Там (в доме маневренного фонда на Уланской) ничего не было, пусто было, три раскладушки дали - и всё. И на работу оттуда далеко добираться. Плюс у меня двое животных. Так что я поехала к сестре", - пояснила она.

По ее словам, она жила не в обрушившемся подъезде, а в соседнем, но им до сих пор вещи не отдают. "Даже не разрешают к дому подходить, потому что нет заключения МЧС, можно ли заходить в дом. Не хотят запускать, брать на себя ответственность, видимо. По слухам, кто-то куда-то звонил, и ему сказали, что еще 2-3 недели ждать. А власти нам ничего по этому поводу не говорили", - отметила Елена.

Она рассказала, что 3 февраля она ездила в администрацию, там она подробно рассказала, где у нее какое имущество находилось, нарисовала план, где что лежит. "Если нас туда не запустят, то, видимо, хотя бы МЧСники пройдут, соберут наши вещи, отдадут. В СК тоже был допрос, и составили тоже опись имущества, что есть ценного. Спросили, во сколько оцениваю. Я взяла калькулятор, сложила и озвучила сумму - стоимость имущества и квадратуры. Получилось в районе двух миллионов с копейками", - рассказала она.

По словам собеседницы, в Следственном комитете ей дали документ о признании ее потерпевшей по делу о халатности.

Елена рассказала, что еще до обрушения, осенью 2023 года, у них прошла оценка их жилья. "Нас уведомили на подъезде, что к нам придут, чтоб были дома, придет оценщик, оценивать комнаты. У меня 15,7 метра - оценили в 1,4 миллиона. Там еще добавляют порядка 100 тысяч на переезд".

Елена - собственник комнаты, но, отметила она, по поводу выплат им пока ничего не говорили. "Только по 10 тысяч выплатили. И то еще не всем. Я получила в конце прошлой недели. Но это что за компенсация? Я же в чем выскочила, в том и осталась, у меня ничего нет. Получила эту компенсацию (от мэрии) - продукты купила и на проезд себе оставила, и всё", - сказала она.

Основную помощь оказывали волонтеры, отметила Елена. "Одеяла, подушки, постельное белье, бывшие в употреблении полотенца, бытовую химию, продукты. Это всё люди привозили, по-моему, это не от администрации. Фен, чайник, утюг - это люди из Краснодара присылали", - рассказала она.

Жительница обрушившегося дома Светлана рассказала, что они с супругом и еще около 10 соседей живут в гостинице. "Это администрация нам предоставила, но вообще, насколько я слышала, хозяин отеля предоставил это городу безвозмездно. Не мог отказать в просьбе администрации. Не могу сказать, что тут очень удобно, тут только ночевать, приготовить что-то, постираться нормально - нельзя. Тут только кровать, душ, чайник, две кружки. Есть кафе, но нам оно не по карману. Сначала нам возили горячий обед, но это были волонтеры, по-моему, а не администрация. Собаку мне пришлось отдать в зоогостиницу, сюда с собакой нельзя. За неделю только за собаку 4000 набежало. Я только 7 февраля получила эти 10 тысяч рублей от администрации, и то три раза пришлось ездить в соцобеспечение, то одного там у них не хватает, то второго, то третьего. Муж пошел работать по шабашкам, чтобы зарабатывать хоть на собаку и на какие-то вещи. Мы же утратили всё, что наживали много лет. Что такое эти 10 тысяч? Это компенсация - я не знаю, за что?" - заявила женщина.

Вещи из дома, по словам Светланы, они пока забрать не смогли - в дом их не запускают. "И меня даже вынудили написать расписку, что я без разрешения не имею права зайти в жилое помещение, которое угрожает обрушиться. И нас должны уведомить, можно ли будет зайти, уже вторая неделя, а они никак не решат это. Спустя пять дней у нас люди смогли забрать домашних животных, и то это не силами МЧС было, а по инициативе отдельных спасателей, которые забрались на деревья. А про вещи вообще нет речи. Заставили написать опись, что у меня там находится. Мол, может быть, отдадут какие-то вещи. Но всё это под вопросом", - отметила она.

Светлана сообщила, что опасается мародерства в оставшемся пустым доме. "Мародеры там ходят, у меня одной техники там - на большую сумму, вплоть до швейной машинки "Зингер". Духовка электрическая и т.д. Всё это там стоит, и что с этим будет - непонятно. Я на успокоительных вторую неделю. При этом нас постоянно вызывают во всякие инстанции, вроде бы как интересуются, но толку нет. Я даже лекарства не могла неделю от них получить, о которых я говорила администрации, что они мне необходимы", - пожаловалась собеседница.

"На камеры говорят, что всё решат, помогут, всё сделают. По факту дают за полную потерю имущества - 30 тысяч. А нам и того меньше. Да одна машинка стиральная будет стоить столько! У меня дома, в холодильнике и шкафах, одних продуктов было на большую сумму, чем эти 10 тысяч! Еще сказали, что бесплатно восстановят паспорта - на камеру, а потом оказалось, что нет, надо госпошлину платить", - рассказала она.

Также возникают вопросы и к тому, как будет проводиться оценка утраченного жилья, добавила Светлана: "Я платила за общую площадь, это 21 метр, а комната сама - 15 метров, и они оценку на 15 метров и сделали. Вообще, они мне обязаны дать жилье, а не компенсацию. У меня за эту комнату кредит, я его еще не выплатила, какую они мне дадут сумму, на что мне ее хватит? Обеспечьте меня жильем полноценным. Аварийный дом был, никто не беспокоился, это же халатность, и вот я осталась без крова - и теперь как должна это решать?" - спросила она.

Еще одна ростовчанка, Елена, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что жила в доме на Нариманова, но два года назад съехала к родственникам, потому что "кирпичи начали сыпаться". "У меня двое детей маленьких, а тут выходишь - летит кирпич", - пояснила она.

"Мы свои вещи вывезли, но у меня там мама оставалась, так что нам это всё равно актуально. Мама сейчас у подруги. А вещи ее там, техника тоже вся там осталась. Забрать МЧС не разрешает, идет экспертиза", - сказала Елена, уточнив, что они уже получили по 10 тысяч.

"Но что эти 10 тысяч? Это как подачка, за неделю можно потратить на продукты, а мама осталась безо всех вещей. В чем была, в том и вышла, взяла только документы и кота. Спасибо тем, кто собирал гуманитарку, это в основном люди делали, администрация участвовала, но совсем немного. И не все пострадавшие попали в ее поле зрения. Люди получили такой ущерб, это морально тяжело, материально. Там много кто снимал, студенты, например. Им ничего не положено. Кто-то поехал по друзьям, а кому-то пришлось в отеле ночевать", - отметила она.

По словам Елены, их семье пока ничего не говорили о том, что будет дальше. К ее маме, как и к остальным жильцам, в ноябре приходил оценщик, им насчитали из расчета 89 тысяч за квадратный метр, плюс компенсация за переезд - получилось около 1,2 миллиона рублей.

В целом, пожаловалась собеседница, городские власти несколько закрыто себя ведут. "Никто даже не приехал, кроме (депутата городской думы Натальи) Оськиной и (замглавы Ворошиловского района Валентины) Колесниковой. Люди собирались, пресса снимала, но от администрации не было никого. И ничего нам до сих пор не говорят толком, как что будет и когда", - сказала она.

"Если в 2020 году дом признали аварийным, нужно было тогда и принимать меры о расселении, а не ждать три года, пока он развалится полностью! Хорошо, что сначала отвалился небольшой кусочек с обратной стороны дома, и после этого вызвали МЧС, и МЧС стали всех эвакуировать. Основное обрушение попозже. Мне кума позвонила, что кусок дома отвалился, я стала звонить маме, а она уже выходила с котом и документами. И администрация даже тогда не предоставила хоть какие-то пледы, одеяла, горячее питье, там детей укутывали как могли, несколько часов стояли на холоде. Вывели и сказали: "Ждите". Там всё было понятно давно: в первом подъезде на пятом этаже были трещины на потолке. Дождь шел на улице - и в подъезде и на секции тоже всё текло. Подвал постоянно был затоплен. Это было очевидно, что людей надо переселять. Хорошо, что дом сам "предупредил" и обошлось без жертв, что тут еще скажешь", - заключила Елена.

По словам депутата ростовской городской думы Натальи Оськиной, информация о том, что все жильцы обрушившегося общежития размещены в маневренном фонде, не соответствует действительности. "С первого дня я на постоянной связи с жильцами. В доме жили 156 семей, это более 250 человек, но в маневренном фонде на улице Уланская размещены только 53 человека. Об этом нам сказали в администрации, когда мы пришли туда с федеральными журналистами, кроме того, по информации от волонтеров, на Уланскую возят только 53 обеда. Соответственно, столько там и размещено. Остальные - кто где, кто-то пошел к родным или к друзьям, кто-то что-то снял. При этом что будет дальше - людям точно не говорят. Мы оказываем людям юридическую помощь, консультации проводим, и у нас уже есть заявления от представителей 136 комнат этого дома (это по факту больше людей, чем 136), о том, что они не получают от властей никакой информации и никакой помощи. Эти выплаты, 10 тысяч рублей, получили далеко не все", - сказала Наталья Оськина корреспонденту "Кавказского узла".

"Я считаю беззаконным постановление (главы администрации Ростова-на-Дону Алексея) Логвиненко, который постановил с 2019 года в рамках чрезвычайной ситуации производить выплаты только тем, кто был в доме зарегистрирован. При этом мы имеем большое число людей, которые являлись собственниками комнаты, но зарегистрированы там не были. И люди оказались без помощи, большинство выплаты так и не получили. Хотя они признаны Следственным комитетом потерпевшими в рамках возбужденного уголовного дела о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ). А для администрации города они не потерпевшие", - добавила депутат.

С первых минут помогали администрация Ворошиловского района, МЧС, рассказывает Оськина. "Еду, воду, утварь, одежду, мебель, технику - всё это привозят пострадавшим неравнодушные ростовчане. А администрация (города) долго не вступала в диалог. Нет четких и точных ответов ни на один вопрос. "Ждите, ждите, ждите", - у них только такой ответ. Хотя большое спасибо администрации Ворошиловского района, которая в первую ночь безо всяких распоряжений перевезла людей в 82-ю школу, обеспечила им горячий чай, пирожки. Но на следующий день этот пункт размещения был закрыт, и некоторых стали отвозить в маневренный фонд, остальные разместились у родных, друзей или еще как", - отметила Оськина.

Кроме того, указала собеседница, в данный момент есть разговор только о компенсационных выплатах, но не о предоставлении жилья. "Причем речь идет о компенсациях по заниженной сумме, по 89 тысяч рублей за метр. При оценке не учитывался ряд факторов, в частности - земельный участок под домом, который был изъят, а жильцов об этом даже в известность не поставили", - сказала она.

Да и разговоры о компенсациях начались лишь в конце 2023 года. "Еще в 2019 году межведомственная комиссия, которая обследовала дом, написала по итогам обследования большое заключение, где четко было сказано про угрозу обрушения. На основании этого документа дом впоследствии был признан аварийным. Однако, несмотря на то, что в таких случаях, при угрозе обрушения, закон требует внеочередного расселения дома, ничего сделано не было. Я думаю, у кого-то есть личная заинтересованность в признании аварийными и сносе только тех домов, земля под которыми представляет собой лакомый кусочек для крупных застройщиков, а дома не столь привлекательные в плане будущей застройки годами стоят, будучи признанными аварийными, пока не развалятся сами полностью", - подчеркнула она.

Депутат также отметила нехватку социального жилья в городе. "У нас строится огромное количество жилья, но при этом есть нехватка, в частности, маневренного фонда. Власти заявляют, что нехватки нет, но это не так, есть люди, которые давно претендуют на маневренный фонд, но с 2018-2019 годов не могут туда заехать. В новых домах застройщики, по идее, должны предоставлять определенное количество квартир под социальный найм, но стройка в Ростове-на-Дону идет активно, а маневренного фонда не хватает, ситуация непонятная", - отметила она.

При этом, по информации Оськиной, три семьи из обрушившегося общежития уже получили квартиры в ЖК "Вересаево". "Остальные либо в маневренном фонде на Уланской, либо решают вопрос с жильем сами. Кое-кто и отказался от этого маневренного фонда сам. Дело в том, что этот дом (на Уланской) расположен на отшибе, на самой окраине города, откуда приехать-уехать невозможно, школы там переполнены, мест в них нет. А более двух с половиной часов добираться до работы или учебы для многих очень тяжело, поэтому люди и отказались от такого маневренного фонда, предпочтя что-то снять или расположиться у родных и друзей. Но, повторюсь, самое главное, что людям даже ничего не говорят, когда и как будет решаться проблема. Администрация отделывается общими формулировками, конкретных дат не называет, и люди в подвешенном состоянии", - сказала депутат.

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