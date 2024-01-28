28 января 2024, 01:02
Более 90 человек эвакуировано из рушащегося общежития в Ростове-на-Дону
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В Ростове-на-Дону на улице Нариманова происходит обрушение стены аварийного общежития, эвакуированы 95 жильцов. Часть из них размещены в пункте временного размещения. Городские власти пообещали расселить жильцов в маневренный фонд.
Вечером 27 января в Ростове-на-Дону произошло частичное обрушение стены пятиэтажного дома на улице Нариманова, 72/3.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, рушится стена первого подъезда под окном одной из комнат. Общежитие построено в 1964 году, признано аварийным, городские власти планировали изъять участок и снести здание, пишет Donnews.ru.
Местные жители сообщили журналистам, что в комнате, где обвалилась стена, никто не жил. Женщина, которая жила в комнате по соседству, едва выбралась из дома, так как у нее перекосило дверь. Большинство людей уехали к родственникам и знакомым, некоторые остались около дома. Они отметили, что услышали треск, после чего в домовом чате опубликовали видео с обрушением стены. Жильцы вызвали МЧС.
Также жильцы общежития рассказали, что уже не менее четырех лет жалуются на состояние общежития региональным и городским властям, но безрезультатно.
Глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил в своем телеграм-канале, что дом был признан аварийным еще в 2020 году, жильцам предлагали переселиться в маневренный фонд, но "все жители отказались".
Логвиненко подтвердил, что произошло "частичное обрушение стены первого подъезда". Эвакуированы 95 человек, на базе школы №82 организован пункт временного размещения. "Пострадавшим предложим жилье маневренного фонда", - добавил он.
В следующей публикации он сообщил, что провел внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По его словам, 53 жителя находятся в пункте временного размещения, 26 из них останутся ночевать там же, остальные поедут к родственникам.
Глава города отметил, что сегодня, 28 января, планируется этих жильцов переселить в маневренный фонд на улицу Уланской, 15.
Что касается дома, то, по словам Логвиненко, он включен в адресную программу по переселению, утвержденную постановлением правительства Ростовской области от 30.10.2023 года. "Расселению подлежат 155 семей, из которых 140 - собственники (площадь помещений от 9 до 27 ква.м), 15 - наниматели (площадь помещений от 14,2 до 37,8 квадратного метра). В настоящее время оценено 140 жилых помещений на общую сумму 169,1 млн рублей. 12 семей согласились с размером выкупной стоимости на общую сумму 15,4 млн рублей", - добавил глава города.
"Кавказский узел" также писал, что в начале января жители аварийного дома в Волгограде сообщили об обрушении. Жильцы потребовали ускорить переселение.
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"Жильцы помешали отключить газ в аварийном ростовском доме", "Жильцы аварийного дома в Ростове-на-Дону провели пикеты из-за холода в квартирах", "Жильцам аварийного дома в Ростове-на-Дону подключили свет и воду".
Автор: "Кавказский узел"
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