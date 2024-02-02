Власти отчитались о выплатах 170 жильцам обрушившегося дома в Ростове-на-Дону

02 февраля 2024, 13:21

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Выплаты после обрушения дома в Ростове-на-Дону получили 169 человек из 202 обратившихся, сообщили в администрации города.

Как писал "Кавказский узел", вечером 27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. Губернатор сообщил, что погибших и раненых нет, жильцов расселяют в маневренный фонд. 28 января стало известно, что начат сбор помощи жильцам общежития. Мэр сообщил, что каждому пострадавшему будет выплачено от 10 до 40 тысяч рублей. Жильцы заявили, что дом был признан аварийным, но предложений о расселении не поступало, а озвученные компенсации были слишком малы. 30 января глава города отчитался, что 72 заявителя из числа жильцов дома получили единовременную материальную помощь, еще 29 человек представили документы на ее получение. 1 февраля стало известно, что спустя пять дней после инцидента волонтеры и сотрудники МЧС спасли оставленных в доме животных.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко 27 января сообщил, что дом был признан аварийным еще в 2020 году, жильцам предлагали переселиться в маневренный фонд, но "все жители отказались".

169 жителей обрушевшегося дома в Ростове-на-Дону получили выплаты, отчитались в администрации города.

"За единоразовой помощью на сегодня обратились 202 заявителя, из них 169 - уже получили выплаты. По всем интересующим вопросам можно обратиться в управление социальной защиты населения Ворошиловского района города", - сегодня процитировал пресс-службу администрации "Интерфакс".

Продолжает работать экспертная комиссия, которая сообщит о возможности забрать личные вещи жителей уцелевших подъездов. Кроме того, представители администрации обсудили с жильцами дома вопросы выкупной стоимости их жилья и предоставления новых квартир, отметили в пресс-службе.

"На сегодняшний день из 140 собственников 33 человека согласны с размером возмещения за изымаемые помещения. Из 15 нанимателей 3 семьи уже расселены", - сообщил директор департамента координации строительства и перспективного развития города Юрия Черевиченко.

Ранее глава администрации города Алексей Логвиненко проинформировал, что обрушившийся дом планируется расселять в текущем году.

Напомним, 31 января жильцы рассказали, что в предложенном им властями временном жилье стены покрыты плесенью, а сам дом находится на окраине.