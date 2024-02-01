Волонтеры и сотрудники МЧС спасли животных из обрушившейся ростовской пятиэтажки

01 февраля 2024, 13:04

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Волонтеры и спасатели смогли спасти домашних питомцев из запертых квартир частично обрушившегося дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова, 72/3 в Ростове-на-Дону. Были эвакуированы 95 человек. Сегодня в этом доме обрушился первый подъезд. Погибших и раненых нет, жильцов расселяют в маневренный фонд, сообщил губернатор Василий Голубев. 28 января стало известно, что начат сбор помощи жильцам общежития. Мэр Ростова сообщил, что каждому пострадавшему будет выплачено от 10 до 40 тысяч рублей. Жильцы дома признались, что дом действительно был признан аварийным, но предложений о расселении не поступало, а предложенные компенсации были слишком малы. Глава города отчитался, что 72 заявителя из числа жильцов дома на улице Нариманова получили единовременную материальную помощь, еще 29 человек представили документы на ее получение. 31 января жильцы обрушившегося дома рассказали, что в предложенном им властями временном жилье стены покрыты плесенью, а сам дом находится на окраине.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко 27 января сообщил, что дом был признан аварийным еще в 2020 году, жильцам предлагали переселиться в маневренный фонд, но "все жители отказались".

В домовом чате одна из проживавших на Нариманова сообщила, что в квартире осталась собака и она воет четвёртый день, оставшись без еды, воды и хозяев. Другая собака и два кота находятся в квартире на четвёртом этаже в третьем подъезде, информировало 31 января издание donnews.

После того как жильцы экстренно покинули дом, внутри остались как минимум 13 животных. Среди них кошки, собаки, ящерицы и хомячки. Вынести их из дома во время обрушения не успели. Они провели без пищи и воды почти пять суток.

"Благодаря волонтерам власти пошли навстречу и организовали спасательную операцию", - прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале бывший депутат законодательного собрания Ростовской области VI созыва Евгений Федяев.

Волонтеры достали животных животных с помощью спасателей. Они запретили входить в дом через подъезд, а потому пришлось бить окна, чтобы вызволить питомцев, со ссылкой на руководителя приюта "Забытые сердца" Татьяну Макарову сообщило сегодня издание rostovgazeta.

Телеграм-канал "В курсе Ростов" (21 тысяча подписчиков) опубликовал видео с несколькими спасенными животными. На нем волонтер демонстрирует в переносках трех кошек. "Вот из второго подъезда кот", - говорит она, показывая на серо-белого кота. "114-я квартира, Алиса", - представляет она еще одну серо-белую кошку. Она также показывает на окно на четвертом этаже, сообщая, что "сейчас будем доставать собаку и двух кошек отсюда".

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