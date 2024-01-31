Временное жилье не устроило жителей обрушившейся ростовской многоэтажки

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Жильцы обрушившегося дома по улице Нариманова в Ростове-на-Дону рассказали, что в предложенном им властями временном жилье стены покрыты плесенью, а сам дом находится на окраине. Власти должны были переселить людей из дома, которому грозило обрушение, подчеркнули юристы.

Как писал "Кавказский узел", вечером 27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова, 72/3 в Ростове-на-Дону. Были эвакуированы 95 человек. Сегодня в этом доме обрушился первый подъезд. Погибших и раненых нет, жильцов расселяют в маневренный фонд, сообщил губернатор Василий Голубев. 28 января стало известно, что начат сбор помощи жильцам общежития. Мэр Ростова сообщил, что каждому пострадавшему будет выплачено от 10 до 40 тысяч рублей. Жильцы дома признались, что дом действительно был признан аварийным, но предложений о расселении не поступало, а предложенные компенсации были слишком малы. Глава города отчитался, что 72 заявителя из числа жильцов дома на улице Нариманова получили единовременную материальную помощь, еще 29 человек представили документы на ее получение.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко 27 января сообщил, что дом был признан аварийным еще в 2020 году, жильцам предлагали переселиться в маневренный фонд, но "все жители отказались".

По словам жительницы обрушившегося подъезда Светланы, после признания дома аварийным в 2020 году им "ничего не предлагали". "Он очень долго признавался (аварийным), в 2020 году было подозрение (на аварийность), нас собирали, хотели, чтобы мы собрали деньги на экспертизу. Пока всё это шло, мы даже платили за капремонт", - рассказала Светлана корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина купила комнату в этом общежитии в 2019 году, на первом этаже. "Комната была в нормальном состоянии. Небольшие трещинки на потолке были, мы это самостоятельно подлатали и сделали натяжной потолок. Но сам дом был в плохом состоянии. В подвале вода стояла, потому что постоянно прорывало трубы. Я обращалась в администрацию Ворошиловского района, а там отвечали, что у вас управляющей компании нет - с тех пор, как признали вас аварийными - вы сами должны теперь скидываться. И периодически вода стояла в подвале. Я все равно им звонила, они меня то в МЧС направят, то еще куда. А я требовала, чтобы прислали ремонтников. Приезжали в итоге, я добивалась, и они делали. Но ненадолго. Постоянно эти трубы летели, то в одном месте, то в другом. И света часто не бывало, замыкало, потому что влажность", - рассказала она.

Сейчас Светлана поселена в гостиницу, что будет дальше - не знает. "Ничего нам не говорят пока", - пояснила собеседница.

Многодетная мать Ангелина рассказала, что они впятером жили в комнате в этом общежитии, расположенной в обрушившемся подъезде. "Ничего никто не предлагал, Логвиненко сказал, что предлагал нам временное жилье - с момента, когда дом был признан аварийным, но это неправда. Мы сейчас смотрим это в новостях - и очень удивляемся", - отметила она. Ангелина не помнит, чтоб вообще получала какие-либо бумаги касательно признания их дома аварийным, а о том, что он признан аварийным, она узнала от соседей. "Как мы можем сами определить, аварийный он или нет, если где-то что-то просело или трещина по стене пошла? И тем более никто не предлагал нам другое жилье", - сказала она корреспонденту"Кавказского узла".

По словам Ангелины, до обрушения их подъезда дом "две недели трещал". Проблемы были видны невооруженным глазом - весь дом был в трещинах. "У нас по обоям трещина пошла, ее видно было - шла от окна вниз, в пол. Это как раз по той обрушившейся стене. С батареями тоже три года были постоянные проблемы. Наша сторона, которая и завалилась в итоге, была холодная, батареи толком не грели. То было отопление, теплые батареи, то не было, мы всю зиму на обогревателях жили, и так три года. А платили за отопление все равно", - рассказала женщина.

Сейчас Ангелина с семьей находится у родственников. Дом маневренного фонда на Уланской, 15, куда жильцам обрушившегося общежития предложили переселиться, сам находится не в очень хорошем состоянии, отметила собеседница. "Там многоквартирный дом, он не полностью заселен, мы зашли туда, а там стены покрыты плесенью. Я боюсь, что дети начнут болеть, поэтому мы от того жилья отказались", - пояснила она.

О том, что до обрушения никто не предлагал переселяться, сказала и жительница другого подъезда этого общежития, Марианна. "Ничего нам не предлагали. Крыша текла много лет. На пятом этаже соседка постоянно жаловалась. Она все время куда-то писала, но без результата. Да у нас там на крыше камыши растут! Трубы прорывало у нас - и проводку замкнуло", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, люди понимали, что общежитие в плохом состоянии, но им некуда было идти. "Нам сказали, что дом признали аварийным, ждите, мол. Говорили, что в 2026 году нам предоставят выплаты (за комнаты). И мы ждали. Мы думали, что постоим еще, наверное. Кирпичики по чуть-чуть сыпались сверху, но людям куда идти? Идти было некуда. Мы думали, хотя бы сделают что-то, подремонтируют, но ничего не было сделано. Там висели у нас ребята, что-то делали, где-то года два назад, потом они сфотографировали кусочек, что, типа, сделали они, и всё. Но ничего не сделали. Капремонт нам, вроде, и не положен был уже, хотя мы до 2023 года платили взносы за капремонт. Страшно было, но мы думали, что еще поживем. И многим просто некуда идти. А администрация молчала, они ничего не делали", - посетовала она.

Сейчас Марианна с супругом живут у друзей, потому что маневренный фонд, который им предложили, на Уланской, находится очень далеко, а они оба работают на военном заводе, с увеличенными сменами. "Нам на работу оттуда надо было бы ехать 1,5-2 часа в одну сторону. Работа, дорога - даже спать было бы некогда. Мы не можем тратить столько времени на дорогу, живем у друзей теперь", - пояснила она.

Как следует из информации на "Яндекс. Картах", Уланская, 15 находится в 6,1 километра по прямой от дома по улице Нариманова. Чтобы добраться от улицы Нариманова до Уланской общественным транспортом, днем требуется не менее 1 часа и 11 минут, вечером - более 1,5 часов, при этом около 40 минут придется идти пешком, в том числе около Северного кладбища.

При этом дом, где живут друзья Марианны и ее мужа, по адресу улица Нагибина, 41/1, тоже аварийный. "С 2020 года тоже. И тоже у них тишина", - заявила собеседница.

Вещи из общежития им забрать не разрешают, сказала Марианна. "Мы же вышли, в чем были, ничего с собой не взяли. Мы были испуганы. Некоторые даже документы не взяли. А теперь мы хотим забрать вещи оттуда, но нам не разрешают, сказали, что проводят экспертизу".

За несколько дней жители Ростова-на-Дону собрали для жильцов обрушившегося общежития множество вещей. В закрытой группе помощи в Телеграме состоит более 830 человек. Вечером 30 января администраторы сообщили там, что продукты, медикаменты, одежда, обувь, предметы быта (например, посуда), предметы гигиены собраны в очень большом количестве, и теперь ведется только сбор мебели и денежной помощи.

По словам астраханского депутата, юриста Олега Шеина, выплаты за жилье определяются федеральной программой, но дома в нее вносятся лишь раз в три года, и в случае с домами, находящимися в очень плохом состоянии, от администрации требуется более оперативное решение.

"Если дом признается аварийным, то администрация должна направить собственникам письмо с указанием сроков, в течение которых они должны этот дом снести. Это процедура, прописанная в новом законе. По истечении данного срока администрация вправе - вправе, но не обязана! - начать процедуру изъятия данного земельного участка и дома над ним. Процедура изъятия предполагает следующее. Если человек проживает в неприватизированной квартире, то ему предоставляется жилплощадь - такая же, как утраченная. В Москве это делается в границах прежнего округа, где люди проживали, но округа там тоже огромные и простираются от центра до самых окраин. А по регионам это может быть любая точка города. Людям, которые проживают в приватизированных квартирах, предоставляются деньги. Деньги предоставляются в рамках федеральной программы, которая формируется трехлетними периодами То есть в 2019 году была принята программа, в которую вошли дома, поставленные на учет в качестве аварийных до 2017 года. В 2023 году эта программа была доуточнена за счет объектов, признанных аварийными в 2018-2022 годах. Вероятно, в следующий раз программа будет доуточняться в 2026-2027 годах с учетом тех домов, которые признаются аварийными в 2023-2025 годах", - пояснил Олег Шеин корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что при признании дома аварийным речи о немедленном выселении из него людей не идет. "Очень много домов, признанных аварийными, где люди продолжают находиться. Но по тем домам, в отношении которых видно, что они рискуют обрушиться, с расширяющимися трещинами и тому подобным, принимается более оперативное решение", - пояснил юрист.

При этом, по словам Шеина, если речь идет об общежитии, то, как правило, ответственность в большей степени лежит на городских властях, так как в общежитиях доля приватизированного жилья редко превышает 50%, и если даже в доме есть активная группа, которая готова решать вопрос, она не сможет этого сделать, потому что для принятия решений по дому необходимы голоса более чем 50% собственников.

Ростовский юрист Сергей Дзюба, специализирующийся на жилищном праве, по просьбе "Кавказского узла" рассказал о процедуре, которая предусмотрена законом в случае признания дома аварийным.

"После признания дома аварийным администрация составляет список на переселение жильцов аварийного жилья и направляет его жильцам. Жильцы подписывают соглашения об изъятии аварийной собственности и передаче им новых квартир. Далее следует расселение жильцов, выдача им ключей от новых квартир, регистрация права собственности. Собственникам, которые выбрали компенсацию вместо получения новой квартиры, производят выплату данной компенсации", - пояснил он со ссылкой на части 6-8 и 10 статьи 32 Жилищного кодекса России; пункт 3 статьи 2, части 1, 2, 6 статьи 16 Закона от 21.07.2007 №185-ФЗ; раздел II Обзора судебной практики, утвержденного президиумом Верховного суда России 29 апреля 2014 года.

"В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу жилые помещения в таком доме являются непригодными для проживания, это означает, что проживать в нем опасно для жизни (часть 4 статьи 15 Жилищного кодекса РФ; пункты 34, 50 Положения №47 от 28 января 2006 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом"). Необходимо незамедлительно переселять из него нанимателей квартир по договорам социального найма с предоставлением взамен иных аналогичных квартир. А собственникам предъявлять требование о сносе или реконструкции дома в "разумный срок" (часть 10 статьи 32 Жилищного кодекса России). До момента переселения граждане могут проживать в аварийном доме. Если присутствует риск обрушения дома, жильцам дают разумный срок на переезд, при этом власти могут предоставить временную жилплощадь", - сказал Дзюба.

Он также уточнил, что после признания дома аварийным собственники помещений в нем освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт.

Дзюба добавил, что если дом включен в региональную адресную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, администрация может устанавливать дополнительные меры поддержки - например, субсидии на приобретение (строительство) жилья или возмещение расходов на уплату процентов по соответствующему кредиту - для собственников жилых помещений, у которых на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу отсутствует иное жилье (часть 8.1 статьи 2 Жилищного кодекса России; пункт 3 части 6 статьи 16 Закона от 21.07.2007 №185-ФЗ; письмо госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" от 04.04.2022 №ОР-07/541).

Если же дом не включен в региональную адресную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, то собственники жилых помещений в нем могут рассчитывать только на выплату им возмещения, пояснил юрист. "Исключение - граждане, которые признаны малоимущими, состоят на очереди на жилье и являются собственниками единственного жилого помещения, расположенного в аварийном доме. Согласно постановлению Конституционного суда РФ, таким гражданам должны вне очереди предоставляться равнозначные по площади благоустроенные жилые помещения по договору социального найма без оплаты возмещения либо (при определенных условиях) жилые помещения маневренного фонда на весь период до решения вопроса о способе удовлетворения их жилищных потребностей", - отметил юрист.

"Нанимателям жилых помещений в доме по договорам социального найма предоставляются другие жилые помещения, которые должны быть благоустроенными, равнозначными по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта (статьи 86, 87.2, части 1 и 2 статьи 89 Жилищного кодекса РФ)", - заключил собеседник.

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