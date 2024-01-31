Жители частично разрушенного дома в Ростове-на-Дону начали получать выплаты

31 января 2024, 03:34

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72 заявителя из числа жильцов дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, где произошло обрушение подъезда, получили единовременную материальную помощь. Еще 29 человек представили документы на ее получение, сообщил глава города Алексей Логвиненко.

Как писал "Кавказский узел", вечером 27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова, 72/3 в Ростове-на-Дону. Были эвакуированы 95 человек. Сегодня в этом доме обрушился первый подъезд. Погибших и раненых нет, жильцов расселяют в маневренный фонд, сообщил губернатор Василий Голубев. 28 января стало известно, что начат сбор помощи жильцам общежития. Мэр Ростова сообщил, что каждому пострадавшему будет выплачено от 10 до 40 тысяч рублей. Жильцы дома признались, что дом действительно был признан аварийным, но предложений о расселении не поступало, а предложенные компенсации были слишком малы.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко 27 января сообщил, что дом был признан аварийным еще в 2020 году, жильцам предлагали переселиться в маневренный фонд, но "все жители отказались".

72 жильца частично обрушившегося дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону получили единовременные выплаты, еще 29 человек представили документы на получение материальной помощи, ее перечисление планируется сегодня, сообщил 30 января в своем телеграм-канале глава города Алексей Логвиненко.

Он также написал, что в маневренном фонде сейчас находится 28 семей - всего 63 человека, они обеспечены питанием и предметами первой необходимости.

При этом жители города в комментариях к публикации чиновника отметили, что неравнодушные люди везут вещи, еду и денежные средства, а от администрации помощи нет.

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