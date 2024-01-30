Жильцы рухнувшего дома в Ростове-на-Дону обвинили чиновников в бездействии

30 января 2024, 05:03

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Жильцы дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, в котором обрушился подъезд, подтвердили, что он действительно был признан аварийным, но предложений о расселении не поступало, а предложенные компенсации были слишком малы. После признания дома аварийным чиновники попросту забыли про него, утверждает депутат Наталья Оськина.

Как писал "Кавказский узел", вечером 27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова, 72/3 в Ростове-на-Дону. Были эвакуированы 95 человек. Сегодня в этом доме обрушился первый подъезд. Погибших и раненых нет, жильцов расселяют в маневренный фонд, сообщил губернатор Василий Голубев. 28 января стало известно, что начат сбор помощи жильцам общежития. Мэр Ростова сообщил, что каждому пострадавшему будет выплачено от 10 до 40 тысяч рублей.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко 27 января сообщил, что дом был признан аварийным еще в 2020 году, жильцам предлагали переселиться в маневренный фонд, но "все жители отказались".

Депутат городской думы Ростова-на-Дону от КПРФ Наталья Оськина прокомментировала 29 января корреспонденту «Кавказского узла» ситуацию с домом по улице Нариманова, где из-за обрушения стены срочно отселили всех жильцов.

«У меня много фактов и возмущений от жителей халатностью и бездействием администрации города. Сначала долго не признавали дом аварийным. Жители дома приходили ко мне на консультацию в 2018-2019 годах, как к помощнику депутата Заксобрания в приемную-офис на Ленина, 113, с жалобами на нежелание ремонтировать их дом или признавать аварийным. Потом дом все же признали аварийным. И четыре года ничего не делали», - заявила она, добавив, что, по словам жильцов, предложений о расселении не было.

В доме, по ее словам, есть и приватизированные квартиры, и квартиры, оставшиеся в муниципальном найме. В данный момент жильцы-арендаторы расселены в гостиницу, часть собственников поселили в здании на улице Уланской на северной окраине Ростова-на-Дону, часть жильцов живет у родных. «В маневренном фонде чистые квартиры-комнаты. Есть нюансы и вопросы к его появлению изначально, переводу в маневренный фонд - но иного у города нет», - сказала Оськина.

Сравнивая ситуацию с недавним скандальным сносом дома в Кривошлыковском переулке, депутат заметила, что здесь ситуация одновременно и одинаковая, и разная. «И там, и там люди годами писали и просили обратить внимание на дом, провести ремонт, оказать содействие в уходе, чистоте и содержании. Чиновники слали отписки. Люди, устав от халатности чиновников, как лучший выход считают признание дома аварийным и ждать расселения. Однако из-за отсутствия желания власти и стремления к адекватной процедуре это заканчивается скандалами, судами, так как нарушаются права и интересы граждан. Разница в том, что Кривошлыковский - крепкий добротный ухоженный дом с благоустроенными квартирами. Трещина подлежала ремонту, а дом - реконструкции через укрепление грунтов и фундамента. Данная технология описана в научной статье и расчетах профессорами ДГТУ на основании именно данного дома и применяется с успехом на новых территориях при восстановлении практически полностью разрушенных домов. А наша власть пошла на принцип - и таким образом решила показать «кто в городе уважаемый человек». Но вышло наоборот. А данный дом не интересен был. С точки зрения участка - точной информации нет, но рядом ЖК «Сердце Ростова». Место, конечно, выгодное и улица привлекательная», - подчеркнула Оськина.

В январе 2023 года в доме № 4 по Кривошлыковскому переулку оставались заселенными восемь квартир. Размер компенсаций, предложенных властями, не позволяет купить равноценное жилье, но власти принуждают согласиться на эти суммы, рассказали "Кавказскому узлу" жильцы. 28 марта последние жильцы покинули дом, уступив требованиям властей. 18 ноября был начат снос аварийного дома в Кривошлыковском переулке, за сохранение которого боролись собственники квартир, сообщили бывшие жильцы пятиэтажки. По данным мэрии Ростова-на-Дону, всем 60 семьям, проживавшим в доме, выплачено возмещение за изъятые квартиры, им из городского бюджета перечислено около 240 миллионов рублей.

Жильцы дома, с которыми удалось пообщаться корреспонденту «Кавказского узла» дополнили слова Оськиной.

Житель дома, пожелавший сохранить свою анонимность, подтвердил, что дом признали аварийным еще в 2020 году, но никаких предложений о расселении не было. «Что касается компенсаций, то примерно месяц назад мне пришло письмо с предложением компенсации в размере 1,4 миллиона рубле за эти 16 приватизированных квадратных метров. Этой сумму максимум на что могло хватить – это на комнату в таком же аварийном доме, который через год-два тоже снесут. И, похоже, что далеко не все получили эти письма, поскольку не все здесь жили», - рассказал он.

Сам он в этой квартире не жил, но был прописан, там жила его мать. Эвакуация, по его словам, прошла спокойно – всех предупредили о необходимости покинуть здание. Сейчас этот человек забрал маму к себе и оформляет компенсацию в 10 тысяч рублей.

Бывшая жительница дома Елена подтвердила, что эвакуация была проведена очень оперативно. «Часть людей сразу увезли к себе родственники, оставшихся разместили в пункте временного размещения в школе № 88», - рассказала она.

На Уланова по ее словам, на следующий день переселили лишь тех, у кого жилье на Нариманова было единственным, отказав тем, кто имел хоть какие-то доли в других квартирах или домах. Один человек, отметила Елена, даже оказался вынужден ночевать в машине. Что касается самого дома на Нариманова, то, по ее словам, изначально это было общежитие завода «Горизонт». «Приватизировать комнаты начали давно, но импульс это получило после признания дома аварийным - тогда это сделало большинство. Но какие-то комнаты остались в найме», - подчеркнула Елена.

Чиновники администрации, по ее словам, четыре года знали об аварийности дома и ничего не предпринимали. Она подтвердила, что в конце 2023 года, через три года после признания дома аварийным ей прислали письмо с оценкой стоимости ее комнаты и что на эту сумму можно купить в городе лишь такое же жилье в аварийном доме. «При этом она не учитывала ни стоимости общих пространств, ни стоимости земельного участка», - рассказала Елена.

Адвокат Евгений Черноусов объяснил корреспонденту «Кавказского узла» что для того, чтобы получить компенсацию, собственник аварийного жилья должен обратиться в администрацию района и написать заявление с просьбой провести оценку жилого помещения, указав адрес квартиры. «Администрация нанимает оценщика, а после знакомит собственника с получившейся суммой компенсации. Собственникам, освобождающим жилые помещения, по их выбору в денежной или натуральной форме предоставляется равноценное возмещение (компенсация) либо выкупная цена. В компенсацию входят рыночная стоимость помещения, рыночная стоимость доли в общем имуществе в доме с учетом земельного участка, сумма невыполненного капремонта, расходы жильца на переезд – госпошлина, комиссия риелтора, грузовое такси, аренда временного помещения и пр. убытки понесенные с переездом, в том числе упущенную выгоду. Формально, она должна рассчитываться, исходя из средней стоимости квадратного метра общей площади, определяемой министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по каждому региону. Если собственник не согласен с оценкой (а такое случается достаточно часто, поскольку сумма компенсации часто бывает занижена из-за несоответствия расчетной цены и рыночной цены), он может заказать собственную и передать результаты муниципалитету или обратиться в суд. А если стороны не могут договориться о цене, в любом случае придется судиться. Нанимателям взамен жилья в аварийном доме положена равнозначная по площади и количеству комнат квартира - также в социальный наем. Денежная компенсация им не положена и новое жилье может быть не в том же районе», - рассказал адвокат.

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