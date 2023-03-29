Власти добились выселения жильцов из аварийного дома в Ростове-на-Дону

29 марта 2023, 07:22

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Последние жильцы покинули аварийный дом в ростовском Кривошлыковском переулке, уступив требованиям властей.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2023 года в доме № 4 по Кривошлыковскому переулку оставались заселенными восемь квартир. Размер компенсаций, предложенных властями, не позволяет купить равноценное жилье, но власти принуждают согласиться на эти суммы, рассказали "Кавказскому узлу" жильцы.

В апреле 2022 года апелляционный суд не удовлетворил жалобу жильцов дома, которые требовали отменить решение властей города о признании пятиэтажки аварийной. Ранее, в январе 2022 года, власти ввели режим чрезвычайной ситуации в аварийном доме, решив расселить людей в жилье в маневренном фонде. Жильцы отказались переселяться и настаивали на проведении капремонта. Они не раз проводили акции протеста с требованием дать в их дом тепло и газ.

Все жильцы покинули дом № 4 в Кривошлыковском переулке, сообщила представитель инициативной группы жильцов Марина Сергиенко. "Замки повесили на первом и втором подъездах. На третьем еще нет, потому что там квартир несколько не успели передать муниципалитету - речь о юридических вопросах", - привело 28 марта ее слова 161.ru.

Другие жильцы подтвердили, что в доме № 4 больше никто не живет. По их словам, компенсаций ждут несколько человек, которые сейчас живут в съемных или купленных квартирах, пишет издание.

Публикация о том, что "дом опустел", размещена вечером 28 марта в телеграм-канале "Кривошлыковский4", в котором публикуется информация о ситуации с жильцами дома.

"Жителей выжили и выселили. Дом опустел. Кто-то вынужден жить у родственников, кто-то на съемном жилье, кто-то влез в ипотеку и долги, кто-то уехал в удаленные районы, где жилье дешевле", - говорится в публикации.

Напомним, проблемы у жильцов начались в 2006 году, когда из-за строительства по соседству в доме появилась трещина. Она образовалась лишь на уровне одного подъезда, но муниципальная экспертиза признала аварийным весь дом. В 2021 году жильцов предупредили о переселении, но владельцы примерно 30 квартир не согласились с этим решением и обжаловали его в суде.

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