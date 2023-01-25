Жильцы аварийного дома в Ростове-на-Дону заявили о недостаточных компенсациях

25 января 2023, 20:18

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Жильцы восьми квартир остаются в признанном аварийным доме на Кривошлыковском переулке в Ростове-на-Дону. Размер компенсаций не позволяет купить равноценное жилье, но власти принуждают к согласию на эти суммы выплат, рассказали жильцы.

Как сообщал "Кавказский узел", Ростовский областной суд 25 апреля 2022 года отклонил апелляционную жалобу жильцов дома №4 по Кривошлыковскому переулку, которые требовали отменить решение властей города о признании пятиэтажки аварийной. 28 января 2022 года власти города ввели режим чрезвычайной ситуации в аварийном доме, решив расселить людей в жилье в маневренном фонде. Жильцы отказались переселяться и настаивали на проведении капремонта, не раз проводили акции протеста с требованием дать в их дом тепло и газ. Мэр города Алексей Логвиненко 15 января заявил, что предложенных жителям дома компенсаций хватит на покупку жилья в новостройке, а на ремонт можно взять ипотеку.

Жители восьми квартир дома № 4 в Кривошлыковском переулке Пролетарского района Ростова-на-Дону все еще не покинули его, рассказали опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" собственники квартир.

Татьяна Чегасова, которая пока остается в доме, рассказала, что по ее оценкам ей не хватит денег для приобретения равноценного жилья. "Я живу на пятом этаже, в однокомнатной квартире, в которой я сделала хороший ремонт. Сейчас мне дают около 2 миллионов 900 тысяч рублей на покупку новой квартиры, аренду жилья, пока я буду искать квартиру и услуги риелтора. Но на эти деньги я не смогу купить квартиру, которая бы соответствовала условиям моей нынешней квартиры. В свое время я брала кредит 200 тысяч рублей на ремонт, добавила своих денег и сделала хороший ремонт. Я просила суд учесть и эти расходы, но не учли. На эту сумму я могу купить убитую однушку на окраине города, но мне нужны деньги, чтобы привести в порядок ее и сделать ремонт. То есть этих денег мне не хватает", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Чегасова долго не соглашалась на эту сумму, но сегодня была вынуждена дать положительный ответ. "Нас выселяют, в буквальном смысле заставляют съехать. Но куда? У меня нет другого жилья, мне нужно время, чтобы найти жилье. Это не просто. Я сегодня ходила в администрацию, дала свои реквизиты для перечисления денег. Также попросила дать мне время на переезд. Нас торопят, отключают воду, чтобы мы не могли жить здесь. Власти города относятся к нам ужасно, бесчеловечно. На улице зима, холода, и мы окажемся на улице", - пожаловалась она.

Другой житель дома, пожелавший остаться неназванным, посетовал, что скоро окажется на улице и без жилья.\ "На прошлой неделе я получил компенсацию. Вчера приставы получили исполнительный лист и в принципе могут силой выселить нас. Одна дверь уже опечатана. Мама пришла с работы, а дочь в опечатанной квартире. Вот такое отношение властей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, среди оставшихся в доме есть люди, которые не получили компенсации.

На сумму компенсации невозможно купить аналогичную квартиру даже на вторичном рынке, рассказал собственник одной из квартир Валерий.

"Тем, кто получил компенсацию, но все еще не покинул дом, судебные приставы дали пять дней. Потом, видимо силой будут выселять. Лично я не получил компенсацию, поскольку я не могу купить двухкомнатную квартиру на сумму, которую мне предлагают - 4 миллиона 200 тысяч. У меня сейчас двухкомнатная квартира, а на эту сумму я смогу купить только однокомнатную. И то без ремонта. Мне самому придется сделать ремонт", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, он скорее всего согласится на получение компенсации. "Я бы дальше боролся в суде, но понимаю, что это бесполезно. Ну а что мне еще остается делать? Власти отключили все коммуникации дома, дальше тут жить практически невозможно. Придется согласиться и взять деньги. Но что мне удастся купить на эти деньги, я не знаю. Наш президент как-то заявил, что при расселении из аварийного жилья, граждане должны получить жилищные условия получше, чем было. А тут мы получаем условия хуже, чем у нас было в аварийном доме", - пожаловался он.

Первый заместитель главы администрации Юрий Овчинников заявил, что Верховный суд отклонил жалобу одной из жительниц дома и все суды по пятиэтажке в Кривошлыковском проиграны. Если собственник отказывается от предоставления данных о счете, то администрация в соответствии с гражданским кодексом может перечислить средства на счет у нотариуса. "Некоторые жители дома пытаются отстаивать свои права или устраивать непонятные митинги. Их жалко, они обмануты определенными людьми, которые непонятно как оказались рядом. Это один из депутатов городской думы и ее помощник, которые попросту оболванили их", - процитировал его слова 18 января "Блокнот Ростов-на-Дону".

Пятидневный срок для выселения жителей установлен судебными приставами, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации Ростова-на-Дону. "Из оставшихся жильцов несколько человек уже дали свои реквизиты и в скором времени они получат денежную компенсацию. Ожидаем, что все они согласятся на получение компенсации и покинут аварийный дом", - сказал представитель администрации.

По его словам, чем скорее жильцы покинут дом, тем лучше для их же безопасности. "На последнем этаже второго подъезда зафиксировали подвижки конструктивных элементов и деформацию подпорной конструкции. Кроме того, дом в очередной раз пришлось отключить от водоснабжения - внутри стен в первом подъезде произошел порыв", - отметил он.

Все еще есть надежды на обжалование решения о расселении дома, указала адвокат жильцов Ирина Якимыв. "Я попробую подать заявление председателю Верховного суда. Дело в том, что в экспертизе написано, что дом аварийный, но есть возможность его реконструкции, и суд запрашивает, есть ли экономическая целесообразность восстановления дома, но власти не дают ответа на этот вопрос. При том, что судебная экспертиза заключила, что дом можно реконструировать и ремонтировать. А экономическая целесообразность такая: для усиления фундамента, несущих конструкций и реконструкцию нужно было 80 миллионов рублей, а на расселении необходимо больше 300 миллионов . Получается власти в пустую тратят деньги самих же ростовчан", - рассказала она.

Она подтвердила, что собственники восьми квартир все еще находятся в доме.

"Они пока думают, планируют свои дальнейшие действия. У всех ситуации разные, но очень сложные. А власти отключают им воду, чтобы еще больше усугубить их положение", - отметила она.

Депутат гордумы Ростова-на-Дону Наталья Оськина с юмором относится к обвинениям властей в том, что это она стала причиной кризиса на Кривошлыковском.

"К обвинениям исполнительной власти отношусь с долей юмора, так как все их огрехи и промахи они всегда пытаются свалить с больной головы на здоровую. Дело в том, что жители около 15 лет бились за ремонт их дома, а чиновники отписывались одним текстом от всех ведомств, говоря, что они в курсе, будут искать пути решения. При этом жители не нашли ничего лучше, как своими силами искать выход. На свои деньги нанимали юристов, писали жалобы, обращались в прокуратуру. Потом на их деньги наняли экспертов, заказали экспертизу и даже наняли организацию, которая установила маячки и стала следить за трещиной. Потом благодаря запросам депутата Госдумы Евгения Бессонова и жалобам жителей их внесли в реестр на ремонт. А потом администрация вдруг решила признать дом аварийным и снести дом. И люди начали бороться. Сами. Когда поняли, что силы не равны, написали обращение мне. При чем, изначально большая часть людей высказалась за ремонт. О чем даже сама Администрация не раз говорила и писала. В целом к словам администрации отношусь с возмущением и-за их бессовестности по отношению к жителям", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, суды были проиграны в отношении отмены сноса. "Жители подавали на ремонт, против сноса. Но суд поддержал сторону администрации. При оценке квартир жители возмутились низкой и неправомерной оценкой жилья, и сами подали иски к администрации. И выиграли. Оценка судов выше и с учетом расходов риелтора, переезда, возмещения сумм из фонда капремонта, и благодаря некоторым искам с грамотным юристом Якымив есть возмещение на съем жилья на полгода, если надо искать подходящее жилье и переезжать. Но были и те, у кого данное жилье на Кривошлыковском не единственное, кто молод и смог взять ипотеку для покупки другого, используя эту небольшую сумму, или те, кто взяв сумму от администрации переехал к детям жить и так далее", - рассказала она.

Депутат указала, что методы, которые были использованы для принуждения жителей покинуть дом при расселении, ущемляют права людей.

"В городе, со слов <первого зама главы Ростова-на-Дону Юрия> Овчинникова, 242 аварийных дома. Я курирую около десятка аварийных домов по обращению жителей. Во многих районах администрации грамотно чутко пытаются и помогать, и поддерживать людей, искать варианты ремонта, если происходит авария водовода, кровли. В целом делается многое для поддержания дома, пока не найдутся квартиры или не подойдет срок расселения. Но в этом случае очень возмутительны слова чиновников. Им не нравится, что жители устраивают "какие то митинги" и "пытаются отстоять права", как сказал Овчинников . То есть действия жителей, которые имеют право на любую законную защиту, возмущают чиновников", - подчеркнула депутат Оськина.

Если есть решение суда о выселении, то жильцы обязаны следовать закону, уверен юрист Юрий Домашев.

"По истечении срока, назначенного судом, приставы могут начать процесс выселения жильцов. Это законно. Особенно в тех случаях, когда жильцы получили компенсацию. Я полагаю, по каждой квартире суд принимал отдельное решение. Но судя по всему, все будут выселены, поскольку есть решение суда", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, согласно практике, расчет стоимости одного квадратного метра выполняется независимыми экспертами."Обычно городские власти заказывают такую экспертизу и на основании ее определяется сумма. В данном случае большинство жителей получили компенсации и переехали. Полагаю, что назначенная сумма в принципе позволяет покупку жилья. Но ситуации всегда разные, возможно у оставшихся жильцов иные проблемы, поэтому они все еще не дали своего согласия. Но рано или поздно все будут выселены, поскольку есть вступившее в силу решение суда", - подчеркнул он.

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