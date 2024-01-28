Сбор помощи жильцам начат после обрушения пятиэтажки в Ростове-на-Дону

28 января 2024, 19:36

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Жители Ростова-на-Дону откликнулись на просьбы предоставить вещи первой необходимости людям, потерявшим имущество при обрушении подъезда пятиэтажного дома. Каждому пострадавшему будет выплачено от 10 до 40 тысяч рублей, пообещал мэр.

Как писал "Кавказский узел", вечером 27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова, 72/3 в Ростове-на-Дону. Были эвакуированы 95 человек. Сегодня в этом доме обрушился первый подъезд. Погибших и раненых нет, жильцов расселяют в маневренный фонд, сообщил губернатор Василий Голубев.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко 27 января сообщил, что дом был признан аварийным еще в 2020 году, жильцам предлагали переселиться в маневренный фонд, но "все жители отказались".

В Ростове-на-Дону открылся пункт сбора гуманитарной помощи для жильцов пятиэтажки на улице Нариманова, сообщил в своем телеграм-канале Алексей Логвиненко. "Неравнодушные горожане откликнулись на беду жильцов дома по ул. Нариманова, 72/3. Ростовчане приносят предметы первой необходимости, одежду. Принять участие в сборе гуманитарной помощи могут все желающие по пр. Королева, 3", - написал он.

По словам жильцов, пострадавшим нужны вещи первой необходимости. "Людям необходимы спальные принадлежности, одеяла, вода, посуда, теплые вещи, гигиенические вещи, чтобы им была помощь, пока они находятся в школе № 82", - цитирует слова одного из жильцов 161.ru.

Кроме того, жильцы просят одежду и обувь для детей, а также зимние вещи, поскольку многие покинули дом налегке, пишет издание.

Мэрия организовала прием заявлений от жильцов дома на размещение в жилых помещениях маневренного фонда и "выплату единовременной материальной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости", сообщил также сегодня Алексей Логвиненко.

"Жильцам, зарегистрированным по данному адресу, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере от 10 до 40 тыс. рублей на человека. По 10 тысяч всем зарегистрированным в доме. Тем, у кого имущество первой необходимости утрачено полностью, еще 30 тысяч, если имущество пострадало частично - 20 тысяч. Каждой семьей будем заниматься в индивидуальном порядке. Создана горячая линия по вопросам приема обращений от жителей, пострадавшего в зоне ЧС. Телефон для обращений – 303-20-03", - говорится в публикации чиновника.

По состоянию на 14 мск были поданы заявления на заселение в муниципальный маневренный фонд 97 жильцов дома, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев. "За единовременной материальной помощью в связи с утратой имущества первой необходимости обратились 82 семьи", - написал он.

Для охраны порядка в зоне ЧС организовано дежурство сотрудников полиции, добавил глава региона. "Чтобы обеспечить круглосуточный мониторинг визуального состояния аварийного дома, организовано подключение камер видеонаблюдения системы «Безопасный город»", - говорится в публикации.

После процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), сообщило на своем сайте областное управление СКР. "Установлено, что в 2020 году многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу. В настоящее время следователи проводят дополнительный осмотр места происшествия, допрашивают жильцов дома, сотрудников администрации, ими изучается и анализируется правоустанавливающая и техническая документация дома. В ходе расследования уголовного дела будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а должностным лицам администрации дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

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