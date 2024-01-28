Частично обрушившийся аварийный дом в Ростове-на-Дону. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области https://t.me/golubev_vu/1079

28 января 2024, 11:19

Аварийная многоэтажка частично обрушилась в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону обрушился один из подъездов пятиэтажного многоквартирного дома на улице Нариманова, который ранее был признан аварийным. Пострадавших нет, сообщили власти.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 27 января в Ростове-на-Дону началось частичное обрушение стены пятиэтажного дома на улице Нариманова, 72/3. Были эвакуированы 95 жильцов.

В Ростове-на-Дону в аварийном доме на улице Нариманова, 72/3 обрушился первый подъезд, пострадавших нет, сообщил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Здание оцеплено. С утра в ПВР представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в маневренный фонд", – пояснил он в своем телеграм-канале.

В пункте временного размещения находятся более 50 человек, уточнило сегодня РИА "Новости".

Многоквартирный трехподъездный дом на 140 квартир был построен в 1964 году, сообщил сегодня "Блокнот Ростов-на-Дону".

Напомним, ранее жильцы аварийного дома рассказали, что уже не менее четырех лет жалуются на его состояние в раличные инстанции, однако результатов на их обращения нет.

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Примечание:

"Жильцы помешали отключить газ в аварийном ростовском доме", "Жильцы аварийного дома в Ростове-на-Дону провели пикеты из-за холода в квартирах", "Жильцам аварийного дома в Ростове-на-Дону подключили свет и воду".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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