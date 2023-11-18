Жильцы сообщили о начале сноса аварийного дома в Ростове-на-Дону вопреки протестам

18 ноября 2023, 14:43

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Начат снос аварийного дома в Кривошлыковском переулке, за сохранение которого боролись собственники квартир, сообщили бывшие жильцы пятиэтажки. По данным мэрии Ростова-на-Дону, за изъятые квартиры владельцам выплачено около 240 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что пятиэтажный дом № 4 по Кривошлыковскому переулку будет снесен до конца года, так как представляет опасность, а на его месте будет построена спортивная площадка.

В январе 2023 года в доме № 4 по Кривошлыковскому переулку оставались заселенными восемь квартир. Размер компенсаций, предложенных властями, не позволяет купить равноценное жилье, но власти принуждают согласиться на эти суммы, рассказали "Кавказскому узлу" жильцы. 28 марта последние жильцы покинули дом, уступив требованиям властей.

Сегодня утром начат снос аварийного подъезда в середине дома № 4 в Кривошлыковском переулке, сообщает со ссылкой на телеграм-канал "Кривошлыковский 4" 161.ru. Ранее, 13 ноября, вокруг пятиэтажки появился синий забор, а накануне дом остался без части балконов и окон. В конце октября стало известно, что власти нашли деньги на снос этого дома — 14,8 миллиона рублей, пишет издание.

"Сегодня наш многострадальный дом сносят. [...] Жители остались без своих квартир, имущества и здоровья", - говорится в одной из публикаций, размещенных сегодня в телеграм-канале "Кривошлыковский 4", на который подписаны 297 пользователей. Публикация проиллюстрирована фотографиями экскаватора и самосвалов, стоящих около пятиэтажки, огороженной синим забором.

В другой публикации размещен видеоролик, на кадрах которого видно, как экскаватор разрушает кровлю и стену в середине этого дома. "Жители сделали все, что могли, чтобы отстоять свой крепкий дом, который бы простоял ещё столько же и просто нуждался в небольшом ремонте. [...] Спасибо всем, помогающим в нашей борьбе за крышу над головой", - говорится в публикации в телеграм-канале.

Администрация Ростова-на-Дону, по состоянию на 14.40 мск, не подтвердила в своем телеграм-канале информацию о сносе дома. Ранее, 19 июля, мэрия сообщила в своем телеграм-канале, что муниципалитет "выкупил последнюю квартиру в аварийной пятиэтажке в переулке Кривошлыковском, 4".

"Деньги собственникам перечислены в полном объеме. Идет переоформление этого жилого помещения в муниципальную собственность. Документы поданы в Росреестр накануне. Всем 60 семьям, проживавшим в доме, выплачено возмещение за изъятые квартиры в полном объеме. Гражданам перечислено из городского бюджета в общей сложности 239,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2022 года апелляционный суд не удовлетворил жалобу жильцов дома, которые требовали отменить решение властей города о признании пятиэтажки аварийной. Ранее, в январе 2022 года, власти ввели режим чрезвычайной ситуации в аварийном доме, решив расселить людей в жилье в маневренном фонде. Жильцы отказались переселяться и настаивали на проведении капремонта. Они не раз проводили акции протеста с требованием дать в их дом тепло и газ.

Проблемы у жильцов начались в 2006 году, когда из-за строительства по соседству в доме появилась трещина. Она образовалась лишь на уровне одного подъезда, но муниципальная экспертиза признала аварийным весь дом. В 2021 году мэрия предупредила о расселении, однако владельцев около 30 квартир не согласились с этим решением и обжаловали его в суде. По мнению жителей дома, восстановить его можно было примерно за 30 миллионов рублей, тогда как снос с выкупом квартир обойдется примерно в 200 миллионов.

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