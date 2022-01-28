Жильцы аварийного дома в Ростове-на-Дону выступили против расселения

28 января 2022, 14:04

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Власти Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации в аварийном доме, решив расселить людей в жилье из маневренного фонда. Жильцы не согласны переселяться и настаивают на проведении капремонта, но от них потребовали подписать уведомления о переселении, сообщила депутат гордумы Наталья Оськина.

Власти Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации в доме по Кривошлыковскому переулку, 4. Жильцы дома получили предписания срочно покинуть квартиры. "В связи с тем, что существует реальная угроза обрушения дома, вам необходимо переселиться из занимаемых жилых помещений в иные жилые помещения или помещения манёвренного фонда", - говорится в уведомлении, которое составлено администрацией Пролетарского района, проинформировало издание 1rnd.ru

Вечером 27 января в пятиэтажку прибыли глава Пролетарского района, чиновники городской администрации и полицейские. Они потребовали от жильцов подписать документ о том, что они уведомлены об опасности пребывания в доме . Согласно документу, режим ЧС введен с 18.00 мск 27 января, сообщило издание 161.ru.

Издание сообщило, что в документе за подписью главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко о введении режима ЧС не говорится о "необходимости срочно переселиться", а только о доведении до жильцов сведений об опасности дома и предложении варианта с переездом в маневренный фонд. "Мы еще находимся в суде. А они ночью, без объявления войны пришли к людям, чтобы сообщить, что дом скоро рухнет", - привело издание слова жительниц одной из квартир.

История с домом в Кривошлыковском переулке началась в 2006 году, когда из-за строительства офиса "Донэнерго" и прилегающей парковки дом пошел трещинами. Трещина образовалась на уровне одного подъезда, о ней жильцы говорили неоднократно, однако некая муниципальная экспертиза, о которой жильцы не знали, признала дом аварийным.



В 2021 году мэрия предупредила о расселении, однако владельцев около 30 квартир не согласились с этим решением и обжаловали его в суде. По мнению жителей дома, восстановить его можно примерно за 30 миллионов рублей, а процесс сноса с выкупом квартир обойдет примерно в 200 миллионов. Первая инстанция одобрила решение мэрии, однако апелляционный суд отправил дело на пересмотр в суд первой инстанции. В качестве обеспечительной меры действует судебный запрет на совершение с домом каких-либо действий, напомнило предысторию конфликта издание "Панорама".

Информацию о выдаче жильцам уведомлений оо необходимости выселения опубликовала 27 января на своей страниц ев Instagram депутат гордумы от КПРФ Наталья Оськина. "Почему администрация города @admin.rnd так вцепилась в снос дома на Кривошлыковский, ,4, не замечая массу иных более аварийных домов, которые рушатся на глазах? Ну, например, Нагибина, 53/2", - поинтересовалась она. По ее словам вечером этого дня у дома собрались не известные люди, жильцы напуганы, отмечается в публикации.

Запись депутата на странице в Instagram, на которую подписаны 3630 человек, набрала на 13.40 мск 115 отметок "нравится" 19 комментариев.

Пользователи прокомментировали сообщение о необходимости переселения в маневренный фонд. "Маневренный фонд...это тот, что на М.Горького, 270? Если да, то там Дом Актера, который находится в еще худшем состоянии, чем 100 таких домов, как на Кривошлыковском, и это 100% - люди долго будут ждать замены жилья, возможно, не дождутся. Живут там в ожидании целыми поколениями", - написала pismennaya_1980. "За жизни они наши переживают, столько лет им было пофигу на нас, а сейчас, бедные, запереживали. Так переживают, что в очередной гадюшник переселить хотят, а главное - территориально черт знает где, зато там новые обои поклеены, прогресс)", - указала armyanochka_84. "Скорее всего, уже проект есть того, что хотят построить на месте этого дома", - предположил пользователь 000zeka.

Жители регулярно платят взносы в фонд капитального ремонта, его было бы проще укрепить и отремонтировать, чем переселять или ломать, написала Оськина в другой публикации от 13.41 мск, опубликовав фрагмент документа, согласно которому завершить расселение дома планируется до конца 2022 года. "Рекомендации и экспертизы у людей на руках. (...) Проблемы дома не из за его аварийности, а из-за лакомой земли под домом . (...) Жилья для таких категорий граждан нет. Переселение дело хлопотное, сложное, затратное. Маневренный фонд после чистых благоустроенных квартир - это тяжело и страшно, на годы", - отметила она.

"Кавказский узел" также писал, что 21-22 августа 2017 года на Театральном спуске в Ростове-на-Дону сгорел жилой квартал. Было уничтожено и повреждено 125 частных домов и 39 квартир в восьми многоэтажных домах, потерпевшими признано более 700 человек. Один человек погиб, семь были госпитализированы. Причиной пожара, по версии следствия, стало короткое замыкание на ЛЭП, однако погорельцы и адвокаты обвиняемых уверены, что квартал подожгли.