Ростовские погорельцы обратились за помощью к Путину

20 декабря 2020, 02:06

Жители Ростова-на-Дону, чьи дома сгорели во время пожара на Театральном спуске, обратились за помощью в получении компенсаций к президенту Владимиру Путину. Некоторые погорельцы так и не получили помощи от властей, так как у них есть иная жилплощадь, однако они утверждают, что жить там невозможно.

Как сообщал "Кавказский узел", по делу о пожаре на Театральном спуске в Ростове-на-Дону обвинения в халатности предъявлены бывшей замглавы Пролетарского района Марине Беляевой, которая, по версии следствия, не проконтролировала выявление несанкционированных свалок, а также руководителю филиала ОАО "Донэнерго" "Ростовские городские электрические сети" Павлу Трунову и старшему мастеру производственного участка этой компании Игорю Безземельному - они обвиняются в причинении смерти по неосторожности и уничтожении или повреждении имущества. Все обвиняемые не признали вину. На заседании суда 14 августа погорельцы заявили, что суммы компенсаций, которые власти выплатили им после пожара, не соответствуют стоимости сгоревшего имущества.

21-22 августа 2017 года на Театральном спуске в Ростове-на-Дону сгорел жилой квартал. Было уничтожено и повреждено 125 частных домов и 39 квартир в восьми многоэтажных домах, потерпевшими признано более 700 человек. Один человек погиб, семь были госпитализированы. Причиной пожара, по версии следствия, стало короткое замыкание на ЛЭП, однако погорельцы и адвокаты обвиняемых уверены, что квартал подожгли.

17 декабря 2020 года во время пресс-конференции президента Владимира Путина погорельцы, лишившиеся своих домов во время пожара на Театральном спуске в Ростове-на-Дону, Владимир Васин, Анна Антошина и Людмила Рыховская отправили через интернет свои вопросы президенту, но они пока остаются без ответа.

"Вопрос Путину был по ликвидации аварийного жилья в центрах городов России и получении за них выплат пострадавшими. А к администрации города Ростова-на-Дону есть интересный вопрос — куда делись деньги на ликвидацию последствий ЧС. По закону о защите населения от ЧС должно проводиться приведение в порядок зоны ЧС. И на это деньги федералами были выделены, так как ЧС была федерального уровня. То, что сейчас творится в зоне ЧС — это бардак", - считает 60-летний военный пенсионер Владимир Васин.

Васин рассказал 19 декабря корреспонденту "Кавказского узла", как в одночасье остался без квартиры и имущества, которое копил несколько десятилетий. По его словам, у него была квартира площадью 70 квадратных метров, расположенная по адресу: улица Седова, дом 78/4, а у его родителей — квартира площадью 50 квадратных метров на втором этаже того же дома. Отставной полковник отметил, что квартиры, хотя и находились в многоквартирном доме постройки XIX века, имели все удобства — ванна, паровое отопление, рабочий камин, высокие потолки. Дом был удобно расположен в центре города.

"На моих глазах сгорел мой дом, и я ничего не смог сделать! Уехал на работу, вернулся, и все, что у меня есть - это то, в чем я уехал на работу! [...] В ночь после пожара приезжал губернатор Ростовской области Василий Голубев и первые лица МВД, министр МЧС Владимир Пучков. Видя все это горе, они пообещали "помочь всем, дойти до каждого". Губернатор пообещал, что погорельцы по своему желанию могут переехать в другую квартиру или восстановить свой дом", - рассказал мужчина.

По словам Васина, сразу же после пожара следователи возбудили уголовное дело, квалифицировав случившееся как "поджог". Они с женой были признаны пострадавшими и оценили свой ущерб в пять миллионов рублей потерянного имущества без стоимости жилья и 8-10 миллионов рублей со стоимостью жилья, получив при этом за утраченное имущество только единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Тем временем власти решили выплатить людям субсидии для приобретения или достройки жилья, но обусловили ее получение двумя условиями: первое - факт постоянного проживания в потерянном жилье; второе - отсутствие другой жилплощади.

Версию о поджоге домов в квартале на Театральном спуске погорельцы озвучивали и ранее. "Мое мнение — это поджог. В течение 10 минут вспыхнули все дома, как мне показалось", — рассказала 9 декабря 2019 года в суде потерпевшая Лариса Попова. На заседании 16 декабря 2019 года одна из потерпевших сообщила об известных ей угрозах поджога домов в квартале. Погорелец Михаил Шубленов 23 декабря 2019 года в суде также настаивал на версии поджога. Очевидцы описывали группу людей с закрытыми лицами, которые заходили во дворы и поджигали дома на Театральном спуске в Ростове-на-Дону, заявили 15 января в суде двое из допрошенных погорельцев.

"Тем же, у кого есть жилплощадь хоть какая-то, в субсидиях отказали. Например, у соседа нашли домик-развалюху в Пролетарском районе. Мне отказали, потому что у моей жены есть доля в праве на квартиру ее матери. Родителям отказали, потому что у них есть домик в садоводческом товариществе", - сообщил Владимир Васин.

Пенсионер рассказал, что 19 декабря 2017 года на встрече с губернатором Василием Голубевым последний пообещал, что те, попавшие в чрезвычайную ситуацию погорельцы, у которых обнаружили какое-то другое жилье, не останутся без помощи государства, но им будет выплачен не жилищный сертификат, а "выкупная стоимость при изъятии земельного участка для муниципальных нужд".

По словам Васина, после этого заявления губернатора погорельцы до сих пор ничего не получили. Все это время они с супругой вынуждены жить у друзей, а его родители — в садовом товариществе. "Три года прошло, но нам не только не выплатили деньги, но городская администрация подала на нас (Васина, его родителей - супругов Васиных, Антошину, Рыховскую и еще нескольких погорельцев, - прим. "Кавказского узла") в суд о лишении нас права собственности в связи с уничтожением имущества и тем самым хотели нас лишить права на получение выплаты при изъятии земель для муниципальных нужд. Но благодаря вмешательству СМИ и общественности суды приняли решение в пользу погорельцев", - рассказал он.

Васин пояснил, что в апреле-мае 2020 года администрация города Ростова-на-Дону подала иски о лишении права собственности в связи с уничтожением имущества против владельцев шести квартир по улице Седова, 171/6 и против владельцев семи квартир по улице Седова, 78/4. Он отметил, что в августе в одном случае районный суд отказал администрации в иске, а в другом - суд также отказал в иске, но судья, выносившая постановление, заболела и умерла, не успев подписать мотивированного решения. Вместе с тем к выплате положенных денег решения судов не привели.

"Администрация приняла решение изъять у нас участки и выплатить выкупную стоимость земли. Но, согласно официальным ответам из администрации, идет изъятие земли под аварийными домами, которые были признаны аварийными в 2012-2017 годах по утвержденной программе до 2025 года. По окончании этой программы администрация разработает новую, в которой рассмотрит вопрос об изъятии и компенсации за наши земли, и нас в нее включит", - рассказал мужчина.

"То есть они предлагали мне, 60-летнему человеку и моим родителям, которым за 80 лет, подождать еще лет десять. Мы решили с этим не соглашаться, потому что все, что мы требуем, это находиться в рамках закона. Мы основываемся на 32-й статье Жилищного кодекса. Тем более из тех людей, которым ничего не выплатили, остались только я и мои родители в моем доме, Анна и Людмила - в другом доме", - посетовал полковник.

Васин сообщил, что вел переписку с администрацией города, с областной прокуратурой, с законодательным собранием Ростовской области и правительством Ростовской области (копии переписок имеются в распоряжении "Кавказского узла").

В частности, в ответе из администрации на письмо погорельцев, подписанном первым заместителем главы администрации города Ростова-на-Дону Ю.В. Овчинниковым, сказано, что "в городе Ростове-на-Дону реализуется областная адресная программа "Переселения граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными после 1 января 2012 года […], утвержденная постановлением правительства Ростовской области в отношении домов, признанных аварийными с 01.01.2012 по 01.01.2017. В связи с тем что […] многоквартирные дома (на улице Седова, 78/4 и Седова, 171/6, - прим. "Кавказского узла"), пострадавшие в результате пожара, были признаны аварийными после 1 января 2017 года, вопрос переселения будет рассмотрен после реализации вышеуказанной программы", — говорится в документе.

По версии следствия, пожар начался в 12.38 мск. Ранее потерпевшие также указывали в суде, что узнали о пожаре раньше этого времени. 9 декабря 2019 года в суде Лариса Попова рассказала, что 21 августа 2017 года ей позвонил в дверь полицейский и приказал немедленно покинуть дом "по причине распространившегося пожара". Попова уверенно заявила, что это произошло до 12.00 мск. На заседании 2 декабря 2019 года Ирина Мухина, жительница частного двухэтажного дома на Очаковской улице, заявила, что ребенок позвонил ей и сообщил о пожаре еще в 12.00 мск. Пенсионерка Ангелина Куренная также сообщила в суде, что она увидела черный дым в районе Театральной площади "около 12.00, может, чуть раньше".

62-летняя пенсионерка Людмила Рыховская также осталась без жилья, имущества и вынуждена проживать в разных квартирах. "Во время пожара я выскочила из дома в шортах, в сланцах и в майке. Меня признали пострадавшей на два миллиона 680 тысяч рублей. Потом по поджогу дело свернули и переделали в халатность. Да и с кого требовать? Эти люди (обвиняемые по делу о пожаре на Театральном спуске, - прим. "Кавказского узла") - дежурные обвиняемые, их назначили", - считает женщина.

"У меня была квартира - 41 квадратный метр на втором этаже по адресу: улица Седова, 171/6 со всеми удобствами. Я там родилась, там жили и умерли мои отец и бабушка. Я хотела там дожить до старости. После пожара мне обещали компенсацию, соцпомощь, жилье. Но ничего, кроме 100 тысяч, не дали, потому что сказали, что у меня есть второе жилье - бытовка на садовом участке", - рассказала пенсионерка корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Рыховской, бытовка на садовом участке не имеет отопления и других коммуникаций, и расположена в месте, которое не имеет статуса поселения или населенного пункта. Рыховская сделала экспертизу, которая показала, что помещение нежилое, обращалась в суд, однако суд не принял результаты экспертизы во внимание. На адвоката, проведение экспертизы и суд у Рыховской и ушла компенсация в 100 тысяч рублей за потерянное имущество.

"Теперь я скитаюсь по жилым углам. Жила у знакомых, а сейчас сняла квартиру. Сейчас у меня жилья нет. Сын - взрослый, живет отдельно, мне 62 года, я пенсионерка. Перспективы в жизни нет никакой", - посетовала женщина.

Всем потерпевшим, у которых была хоть какая-то доля жилья в собственности, отказывали в денежных компенсациях, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Екатерина Водяник, представляющая на процессе о пожаре на Театральном спуске интересы бывшего заместителя главы Пролетарского района Марии Беляевой.

"Могу сказать, что всем, у кого есть хоть какое-то жилье в собственности, хоть какая-то доля - всем отказывали. В суде были люди, которые говорили, что им не дали сертификат, потому что какая-то доля где-то есть у них, или дача, или ещё что-то", - сообщила Водяник.