Погорельцы отвергли версию следствия о причинах пожара на Театральном спуске

10 декабря 2019, 01:55

Двое допрошенных в суде потерпевших по делу о крупном пожаре в центре Ростова-на-Дону раскритиковали версию о том, что пожар начался из-за короткого замыкания в провисших проводах в районе мусорной свалки. По словам погорельцев, в очаге пожара не было мусорной свалки и обвисших проводов ЛЭП.

Как писал "Кавказский узел", по делу о крупном пожаре в центре Ростова-на-Дону обвинение в халатности предъявлено бывшей замглавы Пролетарского района Ростова-на-Дону Марине Беляевой. По версии следствия, чиновница не организовала контроль за выявлением всех мест несанкционированных свалок. Начальнику Восточного РЭС, филиала ОАО "Донэнерго" "Ростовские городские электрические сети", Павлу Трунову и старшему мастеру производственного участка этой компании Игорю Безземельному обвинение предъявлено по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении или повреждении имущества по неосторожности. Все обвиняемые отказались признать свою вину. На заседании 2 декабря потерпевшие рассказали, что во время пожара в гидрантах не было воды, и пожарные не тушили огонь.

21-22 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону сгорел жилой квартал, было уничтожено и повреждено 125 частных домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах, потерпевшими признано более 700 человек. Погиб один человек, семеро были госпитализированы. Следствие пришло к выводу, что причиной пожара стало короткое замыкание на ЛЭП. Однако погорельцы и адвокаты обвиняемых настаивают, что квартал подожгли.

На заседание Пролетарского районного суда 9 декабря пришли двое подсудимых, находящихся под подпиской о невыезде, их адвокаты, гособвинитель, четверо потерпевших и один представитель потерпевшего, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на процессе.

На заседании 2 декабря суд удовлетворил ходатайство одной из обвиняемых - Марины Беляевой - о том, чтобы рассмотрение дела продолжалось без ее участия.

Суд продолжил допрос потерпевших, которые рассказали, как и во сколько узнали о пожаре, а также о полученной после него помощи.

Семья Васильженко получила сертификат на жилье за сгоревшую муниципальную квартиру

Первой была допрошена 54-летняя Лариса Васильженко, которая 21 августа 2017 года не находилась в своей квартире, а забирала из роддома дочку. Потерпевшая проживала в двухэтажном многоквартирном доме 1905 года постройки, расположенном в переулке Грибоедовском. По словам Васильженко, в районе 13.00-14.00 мск она позвонила соседка, которая сказала, что горят дома по улице Шатоевской.

"Я еще подумала: причем здесь мы, и причем здесь Грибоедовский? Между нашими переулками большие многоэтажные дома. Но пока мы приехали, весь дом сгорел", - отметила в суде Васильженко.

В результате пожара Васильженко полностью потеряла неприватизированную муниципальную квартиру площадью 50 квадратных метров. По словам женщины, ей и членам ее семьи, проживавшим в квартире, было выплачено по 20, 30, 100 и 10 тысяч рублей помощи, а также выданы сертификаты на приобретение жилья на сумму 3,370 миллиона рублей, которыми они уже воспользовались. Материальный ущерб от пожара, по словам потерпевшей, составил один миллион рублей. В эту сумму Васильженко оценила шкаф, комод, холодильник и другое имущество - эти деньги потерпевшая готова взыскать с подсудимых.

Потерпевшая не смогла пояснить, была ли свалка в районе дома по переулку Чувашскому, где по версии следствия начался пожар, поскольку этот дом находится в другом районе. Также она не знает, было ли там провисание проводов. О причинах пожара Васильженко знает только из официальных данных.

МЧС назвало вероятной причиной пожара посторонний источник огня. "Зона первоначального горения пошла от свалки за домом в переулке Чувашский, где был бытовой мусор... Каких-либо источников зажигания, например, электропроводки, не было", - сообщил 22 августа 2017 года на заседании областного правительства начальник регионального ГУ МЧС Валерий Синьков. Жители сгоревших домов предположили, что пожар устроили "черные риелторы", планировавшие построить в этом районе жилой комплекс.

Пенсионерка настояла в суде на версии поджога

Затем суд допросил 78-летнюю пенсионерку Ларису Попову, которая проживала и была прописана в доме по переулку Чувашский, хотя дом принадлежал ее дочери. Также, по словам потерпевшей, в доме жили ее муж и дочь, периодически гостили родственники. Потерпевшая рассказывала о пожаре очень эмоционально, прерывая свои воспоминания рыданиями, передал корреспондент "Кавказского узла".

По словам Поповой, 21 августа 2017 года ей позвонил в дверь полицейский и приказал немедленно покинуть дом "по причине распространившегося пожара". Попова уверенно заявила, что это произошло до 12.00 мск, тем самым подтвердив показания других потерпевших, что пожар начался раньше официального времени в 12.38 мск.

На заседании 2 декабря 41-летняя учительница Ирина Мухина, жительница частного двухэтажного дома на Очаковской, заявила, что ребенок позвонил ей и сообщил о пожаре еще в 12.00 мск, тогда как, по версии следствия, пожар начался в 12.38 в 800 метрах от дома Мухиной. Пенсионерка Ангелина Куренная также сообщила в суде, что она увидела черный дым в районе Театральной площади "около 12 часов, может, чуть раньше".

Попова рассказала, что пожар распространился настолько быстро, что она вышла на улицу, не успев взять документы. Приехавшие пожарные, как отметила Попова, не могли тушить пожар из-за отсутствия воды в гидрантах. Она считает, что если бы была вода, пожар можно было локализовать и остановить, как потушили несколько пожаров случавшихся до этого.

"Мое мнение – это поджог. В течение 10 минут вспыхнули все дома, как мне показалось […] Мы не видели, чтобы кто-то тушил наши дома: лежали разбросанные шланги, сидели пожарные, а [жители] стояли, рыдали и смотрели, как с дома на дом переходил огонь […] Все дома сгорели, ни один дом не тушили с 12.00 мск по 16.00 мск […] Зато потом появились пожарные самолеты", - рассказала в суде Попова.

Потерпевшая отметила, что в переулке Чувашском не было свалок, провода не провисали, проблем с электричеством не было. Она также добавила, что перед пожаром "приходили неизвестные люди спрашивали про продажу дома".

Пенсионерка заявила, что дом, в котором она жила, был полностью уничтожен, но компенсации на приобретение жилья она не получила, у ее дочери есть взятая в ипотеку квартира и чиновники посчитали, что у Поповой есть жилье. "Наша семья состоит из шести человек. Но компенсацию на приобретение жилья получила только одна дочь", - рассказала Попова.

К подсудимым у Поповой претензий нет, но есть претензии к "Водоканал" и пожарным, которых она, "как и многие пострадавшие, считает виновными в том, что пожар получил распространение и принес такие разрушения". Свой ущерб от потери имущества Попова оценила в два миллиона рублей.

Потерпевшая не подтвердила официальную версию следствия

Последней была допрошена Вера Теленкевич, законный представитель своего 92-летнего дяди, который проживал в доме по улице Шатоевской с 1954 по 2002 год. По ее словам, дом был оформлен на него и еще одну хозяйку. До пожара дядя потерпевшей собирался переехать жить в свой дом, но пожар, по словам Теленкевич, помешал ему это сделать.

Дядя потерпевшей потерял во время пожара имущество, которое оценил в один миллион рублей. По словам Теленкевич, дядя получил только 20 и 30 тысяч рублей, а в жилищном сертификате ему отказали, поскольку, по мнению чиновников, он постоянно не проживал в доме и был прописан в другом месте.

В ночь с 20 на 21 августа племянница пострадавшего ночевала в доме, однако утром она уехала на работу и сама лично пожар не видела. "Мне позвонила соседка в районе 13.00 мск, сказала, что дом сгорел", - вспомнила в суде Теленкевич. По ее словам, по переулку Чувашскому все было "чистенько", про свалку она ничего не слышала, провода не провисали. К подсудимым у Теленкевич претензий нет.

После завершения допроса потерпевших суд объявил перерыв до 11.00 мск 16 декабря.

Погорельцы пожаловались на отказ чиновников в помощи

Жилищный вопрос до сих пор не решен, рассказали погорельцы корреспонденту "Кавказского узла" после окончания заседания. По словам Веры Теленкевич, по вопросу выдачи жилищных сертификатов пострадавшим от пожара "чиновники действуют выборочно". "В одних случаях, если человек владеет домом на правах собственности, но прописан в другом месте, дают жилищный сертификат, в других, как у моего дяди, не дают. Он - уважаемый человек, ветеран труда, медали имеет, но нам они, не стесняясь, говорят, что у моего дяди «возраст дожития»", - посетовала Теленкевич.

Лариса Попова с мужем после пожара вынуждены жить в дочкиной квартире площадью 43 квадратных метра. "Нам чиновники ничего не дали, потому что у моей дочери есть квартира по материнскому капиталу. Сказали: у вас есть жилье, идите и живите там .А раньше у меня был дом [площадью] в 55 квадратных метров, земля 2,6 соток и плодоносящий сад. Мои жилищные условия резко ухудшились", - рассказала Попова.

Интересы погорельцев отстаивали активисты Ян Сидоров и Владислав Мордасов, 4 октября судом признанные виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. Они получили 6 лет и 7 месяцев и 6 лет и 6 месяцев колонии соответственно. В их поддержку в разных городах России проходят акции протеста. Так, 7 декабря несколько активистов на митинге-флэшмобе в Ростове-на-Дону разыграли сценку задержания Владислава Мордасова и Яна Сидорова и суда над ними с участием присяжным.

Материалы о пожаре в Ростове-на-Дону и его последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ростов: пожар или поджог?". В разделе "Видео" размещен также видеоролик "Пожар в Ростове-на-Дону: "до основанья, а затем...".