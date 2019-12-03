Ростовские погорельцы озвучили претензии МЧС и "Водоканалу"

03 декабря 2019, 15:07

Во время крупного пожара в центре Ростова-на-Дону в гидрантах не было воды, и пожарные не тушили огонь, рассказали потерпевшие в суде. Они заявили, что не имеют претензий к подсудимым - замглавы Пролетарского района и начальнику филиала "Донэнерго".

Как писал "Кавказский узел", расследование дела о крупном пожаре в центре Ростова-на-Дону завершилось 3 сентября 2019 года. Обвинение в халатности с причинением особо крупного ущерба предъявлено бывшей замглавы Пролетарского района Ростова-на-Дону Марине Беляевой. По версии следствия, чиновница не организовала контроль за выявлением всех мест несанкционированных свалок. Начальнику Восточного РЭС, филиала ОАО "Донэнерго" "Ростовские городские электрические сети", Павлу Трунову и старшему мастеру производственного участка этой компании Игорю Безземельному обвинение предъявлено по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении или повреждении имущества по неосторожности. Все обвиняемые отказались признать свою вину. Мэрия полагает, что к пожару привела халатность электриков.

21-22 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону сгорел жилой квартал, было уничтожено и повреждено 125 частных домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах, потерпевшими признаны более 700 человек. Погиб один человек, семеро были госпитализированы. Следствие пришло к выводу, что причиной пожара стало короткое замыкание на ЛЭП. Однако погорельцы и адвокаты обвиняемых настаивают, что квартал подожгли.

На заседание Пролетарского районного суда 2 декабря пришли трое подсудимых, находящихся под подпиской о невыезде, их адвокаты, гособвинитель и семеро потерпевших, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании. Допрошенные в суде пять потерпевших говорили очень эмоционально и прерывали свои выступления плачем.

Семья Мухиных осталась жить в сгоревшем доме

Первой давала показания 41-летняя учительница Ирина Мухина, жительница частного двухэтажного дома на Очаковской улице,. 21 августа 2017 года ей позвонил 13-летний сын. "Он сказал, что выйти не может, потому что уже горит коридор и кухня. Кто-то выбил окно и вытащил моего ребенка из дома", - рассказала Мухина. Она отметила, что ребенок позвонил ей еще в 12 часов, тогда как, по версии следствия, пожар начался в 12:38 в 800 метрах от дома Мухиной.

Причиненный пожаром ущерб Мухина оценила в 3,5 миллиона рублей. Женщина посетовала, что до сих пор не получила субсидию на приобретение нового жилья, поскольку ей не выдали документы на эту субсидию. По словам женщины, она вынуждена была приспособить для жилья свой сгоревший дом и до сих пор остается там с ребенком. Единственной оказанной ей помощью остаются 200 тысяч рублей, выданные на нее и ребенка за потерю имущества, и 40 тысяч рублей от областных властей. Мухина заявила, что не имеет материальных претензий к подсудимым и не считает "Донэнерго" виновным в возникновении пожара.

29 августа администрация города сообщила, что земля у погорельцев будет выкуплена по рыночной стоимости, а территория по Театральному спуску "должна развиваться как общественно-культурная". Спустя два года после пожара у многих погорельцев нет своего жилья, так как власти отказали им в субсидии.

Двум потерпевшим отказали в выдаче сертификата на жилье

Следом допросили соседку Ирины Мухиной, пенсионерку Ангелину Куренную. Когда начался пожар, она была дома. "Около 12 часов - может, чуть раньше - я увидела черный дым в районе Театральной площади. Наша [Очаковская] улица расположена на спуске к Дону, и нам видно, что происходит на нижележащих улицах. Я увидела очаги пожара на улице 7-го февраля, расположенной ниже к Дону, затем огонь распространился по улице Красных Зорь, затем неожиданно вспыхнул гараж у соседки Ирины Мухиной, затем пожар распространился на наши дома. Я в тапках вышла, взяв с собой документы", - рассказала Ангелина Куренная. Она отметила, что распространению огня помогал сильный ветер. "Были очень сильные порывы ветра, в воздухе летали горящие ветки", - пояснила потерпевшая.

По словам Куренной, она живет теперь в Батайске - пожар уничтожил ее дом со всем имуществом. Она оценила ущерб в 4,5 миллиона рублей. При этом потерпевшей отказали в получении жилищного сертификата, поскольку за ней числится второе жилье. Куренная, по ее словам, получила только 100 тысяч рублей компенсации за потерянное имущество, а также выплаты на 31,8 тысячи рублей. Проживавший вместе с ней сын сертификат получил, а дочь - нет, поскольку на нее не была записана доля в сгоревшем доме. Как и Мухина, Куренная не винит подсудимых в пожаре и не имеет к ним претензий.

Сын потерпевшей Павел Куренной рассказал суду, что во время пожара находился на работе и вернулся домой после звонка матери. "Мама позвонила не позднее 12 часов", - отметил он, подтвердив, что огонь распространялся с улиц 7 февраля и Красных Зорь, которые находятся далеко от Чувашской, где, по версии следствия, находился очаг возгорания. По словам Куренного, он получил жилищный сертификат на сумму 1,544 миллиона рублей и 31,8 тысячи рублей выплат.

Пенсионерка Елена Санина сообщила, что ее дом по Чувашскому переулку тоже полностью сгорел. В этом доме она жила с мужем, дочерью, внучкой и трехмесячной правнучкой. Во флигеле во дворе жила семья ее сына из четырех человек. Ущерб она оценила в семь миллионов рублей.

Потерпевшие указали на отсутствие воды в гидрантах

Санина полагает, что Беляева, Трунов и Безземельный невиновны, а устроили пожар застройщики, которые хотели получить землю для строительства элитного жилья в центре Ростова-на-Дону. "Это спланированная акция по уничтожению людей, жилья, имущества, животных <...> на нашей трагедии хотели нажиться", - заявила Санина. Она добавила, что следует проверить действия "Водоканала" и МЧС во время пожара. По словам Елены Саниной, приехавшие на вызов пожарные не тушили огонь, ссылаясь на отсутствие воды в гидрантах.

Татьяна Сущенко, также проживавшая в Чувашском переулке, сообщила, что при пожаре пострадал ее сын, 32-летний Дмитрий Семочкин, у которого до кости сгорели ноги и рука. Теперь он инвалид второй группы. По словам Сущенко, сын видел, что дом загорелся сверху, как будто на него бросили что-то горючее. Во время пожара воды в районе не было, и ее сын был подключался к пожарным гидрантам на близлежащей стройке. Сущенко подчеркнула, что не верит в официальную версию пожара, потому что до пожара провода не провисали, никаких замыканий никогда не было. Не было и свалки. "На переулке Марти и Грибоедовском были мусорные баки, мы мусор выносили туда", - отметила потерпевшая

Сущенко не имеет претензий к подсудимым и "Донэнерго", но хотела бы предъявить претензии к "Водоканалу" из-за того, что во время пожара отключили воду и к МЧС, который, по ее словам, 21 августа 2017 года отправил все пожарные машины тушить сухостой в Каменском районе Ростовской области.

Сейчас Сущенко живет в небольшой комнате в строительном общежитии, в качестве компенсации за утрату дома они получили с сыном 585 тысяч рублей на двоих. "Что я могу на это купить, место на кладбище? Алкаши получили компенсацию, а я работала всю жизнь и не получила ничего", - возмутилась Сущенко в суде.

В конце заседания Марина Беляева заявила ходатайство о том, чтобы суд продолжался без ее участия. Судья удовлетворил это ходатайство.

"Все свидетели говорят, что был поджог, а до пожара 21 августа 2017 года уже были четыре возгорания. Во время пожара не было воды. Неизвестно, по какой причине водоканал перекрыл воду, четыре часа не было воды. Они уверены , что нужно искать интересантов пожара среди застройщиков. К подсудимым, администрации или «Донэнерго», потерпевшие претензий не имеет, однако они имеют претензии к водоканалу и МЧС", - подвел итоги заседания адвокат Яншин.

Интересы погорельцев отстаивали активисты Ян Сидоров и Владислав Мордасов, 4 октября суд признанные виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. Они получили 6 лет и 7 месяцев и 6 лет и 6 месяцев колонии соответственно. Опрошенные "Кавказским узлом" активисты заявили, что осужденные не были активными участниками оппозиционных акций, их дело является уникальным. Amnesty International признала Сидорова и Мордасова узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал" внес их в список политзаключенных.

Материалы о пожаре в Ростове-на-Дону и его последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ростов: пожар или поджог?". В разделе "Видео" размещен также видеоролик "Пожар в Ростове-на-Дону: "до основанья, а затем...".