Ростовские погорельцы раскритиковали официальную версию следствия

09 ноября 2019, 04:20

Все трое обвиняемых по делу о крупном пожаре в Ростове-на-Дону отказались признать свою вину, указав на слабые моменты в доводах следствия. Потерпевшие по делу не доверяют версии обвинения. Спустя два года после пожара у многих погорельцев нет своего жилья, так как власти отказали им в субсидии.

Как писал "Кавказский узел", 21-22 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону сгорел жилой квартал, было уничтожено и повреждено 125 частных домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах, потерпевшими признаны более 700 человек. Погиб один человек, семеро были госпитализированы. 29 августа администрация города сообщила, что земля у погорельцев будет выкуплена по рыночной стоимости, а территория по Театральному спуску "должна развиваться как общественно-культурная". Расследование дела завершилось 3 сентября 2019 года. На версии поджога настаивают и погорельцы, и адвокаты обвиняемых.

Обвинение в халатности с причинением особо крупного ущерба предъявлено бывшей замглавы Пролетарского района Ростова-на-Дону Марине Беляевой, ей может грозить до 5 лет лишения свободы. По версии следствия, чиновница не организовала контроль за выявлением всех мест несанкционированных свалок. Начальнику Восточного РЭС, филиала ОАО "Донэнерго" "Ростовские городские электрические сети", Павлу Трунову и старшему мастеру производственного участка этой компании Игорю Безземельному обвинение предъявлено по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности". Следствие посчитало, что они виновны в нарушении требований нормативных документов по эксплуатации электроустановок. Максимальное наказание по этим статьям — год и три года лишения свободы соответственно.

На заседании в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону 8 ноября гособвинитель завершил оглашение обвинительного заключения. Оно заняло два предыдущих заседания, 21 октября и 1 ноября. В зале суда 8 ноября присутствовали представители четырех СМИ, а двое пришедших потерпевших покинули суд до начала заседания из-за часовой задержки, передал побывавший на заседании корреспондент "Кавказского узла".

Согласно версии обвинения, причиной пожара стало короткое замыкание проводов высоковольтной линии электропередачи, которая эксплуатировалась с нарушениями. Вследствие короткого замыкания, которое произошло в 13.38 мск 21 августа 2017 года, в балке рядом с домом №50 по Чувашскому переулку от падающих искр загорелась свалка, а затем огонь перекинулся на дома. В каждом случае прокурор зачитывал имена и фамилии потерпевших вместе с кадастровой стоимостью домовладений вплоть до копеек, а также описывал причиненный им ущерб — у всех потерпевших сгорела мебель, бытовая техника и предметы одежды, а у нескольких семей огонь уничтожил гаражи с автомобилями. Общий ущерб от пожара следствие оценило в 780 миллионов рублей.

Беляевой вменяется неликвидация свалочного очага, а Трунову и Безземельному — ненадлежащая эксплуатация высоковольтной линии электропередачи, в частности, непроведение противоаварийных мероприятий. Все трое подсудимых отказались признать вину.

"Я не согласна, считаю обвинение необоснованным. Я являлась муниципальным служащим — заместителем главы администрации района, а не самостоятельным должностным лицом, что вменяет мне сторона обвинения. Я исполняла обязанности в соответствии с регламентом. Что касается инспектирования территории и нарушения благоустройства города: инспектирование было организовано по плану работ, который составляется по поручению главы района на основании обращений граждан, докладов различных специалистов и других органов администрации города, план утверждается и согласовывается. Что касается муниципального земельного контроля, его планы согласовываются с прокуратурой, и на основании годовых планов осуществляется земельный муниципальный контроль. Организуются внеплановые проверки только на основании обращений граждан. С данной территории обращений не поступало", — заявила Марина Беляева.

Она отметила, что в 2017 году город активно готовился к чемпионату мира по футболу-2018. По словам чиновницы, в ее должностную инструкцию в связи с этим внесли изменения — за Беляевой закрепили территорию на левом берегу Дона, однако в документах следствия этот пункт в инструкции отсутствует.

"Незадолго до пожара был ряд возгораний на пострадавшей территории, на которые выезжали глава администрации района, заместитель по ЖКХ, пожарные. Было установлено, что возгорания происходили вблизи упомянутой балки, но по результатам выездов никем не было отмечено наличие там свалочного очага, и такая информация мне передана не была. Хочу добавить, что свои обязанности я выполняла добросовестно, в ноябре 2017 года как муниципальный служащий успешно прошла аттестацию, имею различные награды, благодарность президента РФ, получила классный чин государственной гражданской службы Ростовской области. Считаю, что следствие проведено некачественно, и прошу суд провести объективную проверку всех фактов", — заявила женщина. В конце выступления она расплакалась.

Адвокат Беляевой Екатерина Водяник также назвала обвинение необоснованным. Она выразила уверенность, что огромный квартал в центре города сгорел в результате умышленного поджога, а версия о коротком замыкании и возгорании свалки несостоятельна. По мнению адвоката, следствие за два года так и не доказало, что именно в очаге возгорания была свалка.

"Материалы, которые содержат объективные сведения, в частности, об отсутствии давления воды в гидрантах, суду не представлены, хотя объективно эти материалы — 36 томов — предоставлялись для проведения экспертизы, и экспертиза содержит определенные четкие выводы по конкретным вопросам. Вменение такого серьезного ущерба моей подзащитной не обосновано. Я категорически не согласна с тем, что ответственность возлагается на муниципального служащего, в обязанности которого не входил контроль подразделений по благоустройству. Беляева никакого отношения к этим организациям не имеет. Беляева к административной ответственности за неликвидацию свалочных очагов не привлекалась — привлекались за это другие люди, но почему-то уголовную ответственность должна нести моя подзащитная", — заявила Водяник.

Павел Трунов вину также не признал. "Мне вменяется нарушение нормативных документов в сфере энергетики, с чем я не согласен. Воздушная линия была построена в 1956 году, на тот момент действовала другая редакция правил, и цитирование другого издания является неприемлемым. В соответствии с годовым планом-графиком был произведен осмотр воздушной линии 23 декабря 2016 года, следствию был предоставлен лист осмотра. Были выявлены замечания и были запланированы периоды их исправления. Все необходимые мероприятия сотрудниками "Донэнерго" были выполнены в полном объеме. Ссылка следствия на необходимость внеочередного осмотра ввиду "пляски проводов" искажает данное явление: "пляска" наблюдается только в зимний период, и при жаре в августе нельзя предположить наложение льда и изморози. Данный термин употребляется следствием ошибочно", - заявил он.

По словам Трунова, с 2016 года и вплоть до пожара в "Донэнерго" поступила лишь одна заявка об отсутствии электроэнергии в переулке Чувашском. Прибывшая бригада выявила внутреннее повреждение сети в доме.

"Неизвестными лицами были похищены проводники с места пожара, хотя всем известно, что там стояло оцепление. 25 августа были изъяты некие провода, однако сечение этих проводников не соответствует тем, которые использует "Донэнерго". Особо обращаю внимание, что изъято восемь проводников, хотя воздушная линия состоит из четырёх, и четыре проводника явно лишние. Считаю, что следствие было проведено неполно, его выводы противоречат всем законам физики и математики", - сказал Трунов.

Защитник Трунова Роман Яньшин заявил, что следователи "сделали крайними двух электриков и сотрудницу администрации". "Есть обстоятельства, которые не были приняты следствием во внимание. Провода планируются с таким расчетом, что замыкания происходят всегда, но высота рассчитывается так, чтобы искры — капли раскаленного металла — в воздухе полностью сгорали, остывали и не могли вызвать пожар. По этой причине за городом мы можем наблюдать провода с большим напряжением на высоте в 30-40 метров и выше, а здесь тонкие провода, расположенные на высоте в 15 метров, при ней искры не долетают до земли", — пояснил адвокат.

Он также привел доводы в пользу версии о поджоге. "Экспертиза пришла к выводу о "возгорании горючих материалов … с возможным интенсификатором горения (поджог)", а 23 очевидца написали заявление, что "неустановленное лицо, пытаясь оставаться незамеченным, скрытно совершило поджог дома по адресу: Чувашский, 50". Лицо не установили, но сроки идут, и виновных назначили. В тех материалах, которые были выделены — 36 томов, содержатся сведения, опровергающие версию следствия. Мы считаем, что эти материалы были искусственно, незаконно выделены из дела, их судьба до сих пор неизвестна. Именно в этих материалах содержатся сведения, подтверждающие невиновность Трунова и других", — сказал Яньшин.

Игорь Безземельный тоже отказался признать вину. "Все пострадавшие говорят, что пожар начался в 12.00, а следствие утверждает, что позже. Само возгорание произошло на 7 метров ниже уровня домовладения, а наши провода находятся на уровне 6 метров над домовладением, если это сложить — 13 метров", — сказал он. Защитник Безземельного поддержал его доводы и доводы коллег. "Из самой формулировки обвинения вытекает его необоснованность. Нашли людей, на которых хотят возложить всю ответственность за пожар", — заявил адвокат.

Рассмотрение дела продолжится 15 ноября в 10.00 мск. Ожидается, что в этот день суд допросит первых потерпевших и свидетелей.

Погорельцы так и не получили компенсаций

С момента пожара в Ростове-на-Дону прошло более двух лет, но многие погорельцы до сих пор не получили положенную им денежную компенсацию на приобретение квартир. Люди живут у родственников или на съемной жилплощади. Потерпевшими по делу признано более 700 человек.

Опрошенные "Кавказским узлом" потерпевшие пожаловались на равнодушное отношение к ним со стороны ростовских властей. По словам погорельцев, власти отказывали людям в компенсациях, если потерпевшие имеют хозяйственную постройку, не предназначенную для проживания, или долю в квартире родителей, с которыми не общаются.

"Я не слежу за процессом", - заявила Нелли, чей дом в Крепостном переулке сгорел в августе 2017. По словам женщины, комиссия, распределявшая компенсации, отказала ей, и денег она не получила.

"Я сужусь с администрацией, потому что районный суд мне отказал в субсидии для приобретения жилья на сумму 1 млн 900 тысяч рублей. Я обжаловала это решение в областном суде, но тоже проиграла. Я писала заявления в администрацию Ростовской области, и мне все равно отказали", — сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Нелли, ей отказали на основании того, что у ее отца есть жилье в Западном микрорайоне на улице Плеханова. Но я у него никогда не жила. Моя семья — это я и ребенок, они просто причисляют к моей семье еще и отца, хотя он не является членом моей семьи. Ребенку на момент пожара два года было, сейчас четыре", — сказала потерпевшая.

Женщина отметила, что у нее "все сгорело абсолютно: дом, вещи, документы". Сейчас она живет в съемной квартире с малолетним ребенком и находится в трудном материальном положении, так как много денег уходит на арендную плату. Нелли не верит в официальную версию о пожаре.

Жителю дома №119 по улице Нижнебульварной Максиму Березникову тоже отказали в государственной субсидии на приобретение жилья. "Мы с женой давно не живем, но официально в разводе на момент пожара не были. У нее сгорел дом в 2015 году, и я дал ей пожить у меня в квартире, а сам ушел в мастерскую. После пожара 2017 года она пошла доказывать, что жила в моей квартире, и ей это удалось", — сказал Березников.

По словам Максима, его жена владела земельным участком с домом, который ей по дарственной передала ее мать. К августу 2017 года брачные отношения между супругами уже фактически прекратились, но так как официально они оставались мужем и женой, стоимость дома жены из суммы компенсации Максима была удержана.

Некоторое время Березников, как и другие погорельцы, жил в гостинице "Звезда". После выселения из гостиницы мужчина пошел в здание Кировской администрации и объявил, что будет жить у них. По словам мужчины, после этого ему выдали небольшую комнату в здании Дома актеров, где он сейчас и живет. "До пожара у меня была квартира в собственности, другая квартира использовалась как мастерская. В ней сгорело имущество на 4 миллиона рублей: коллекция бабочек и редких икон", — посетовал Березников.

Потерпевший намерен отсудить стоимость потерянного имущества не у обвиняемых, а у компании "Донэнерго", подав к ней иск. "Претензии я буду предъявлять не к рабочим, пусть "Донэнерго" платит. Практически получается, что людям выплатило компенсации государство, хотя если "Донэнерго" виновато", то пусть эта компания и платит. У нее многомиллиардные доходы, на выплату ущерба пострадавшим хватит. Я лично намерен "Донэнерго" предъявить претензии и буду отстаивать свои права в суде", — заявил "Кавказскому узлу" Максим Березников. Как и многие погорельцы, мужчина не верит в версию следствия.

Погорелец Александр с улицы Седова тоже не получил компенсации. Сейчас он вынужден жить у родственников, деля одну комнату с другими людьми.

"До пожара у меня была квартира на улице Седова. Как оказалось, мне не положена компенсация потому, что у меня в собственности есть еще участок под Батайском, на котором стоит лишь небольшой неотапливаемый сарайчик. В нем мне и предложено было жить", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".