Четыре бойца из Ростовской области убиты в зоне СВО

Александр Лейман, Александр Панченко, Роман Бондаренко и Александр Боголюбов убиты в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми не менее 895 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 7 мая официально признаны убитыми в зоне СВО не менее 891 бойца из Ростовской области. Тогда власти Чертковского района сообщили, что в военной операции убит Сергей Гнездилов.

Александр Лейман, Александр Панченко, Роман Бондаренко и Александр Боголюбов убиты в военной операции сообщила 22 мая администрация Новошахтинска в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче их родным посмертных наград бойцов.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 895 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В марте администрация Новошахтинска обнародовала имена восьми убитых в военной операции на Украине бойцов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.