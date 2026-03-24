Восемь военных из Ростовской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Левченко, Алексей Бескоровайный, Николай Котов и еще пятеро их земляков убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 882 убитых там военнослужащих из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 21 марта чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 4519 бойцов из ЮФО, в том числе 874 - из Ростовской области.

Администрация Новошахтинска обнародовала имена еще восьми убитых на Украине военных, отчитавшись о передаче их родственникам посмертных наград.

Убитые - Александр Есин, Анатолий Полев, Антон Гресев, Максим Лосев, Александр Иванов, Андрей Левченко, Алексей Бескоровайный и Николай Котов. Все они награждены посмертно орденами Мужества, сообщил официальный Telegram-канал муниципалитета.

Возраст и детали биографий убитых в сообщении чиновников не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 882 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее администрация Новошахтинска отчиталась о посмертном награждении девяти военных, среди которых были Андрей Соболев, Юрий Золотых и Максим Кузнецов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.