20:30, 11 мая 2026

Военный избежал колонии за смерть жителя Шахт

Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, Юга.Ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Новочеркасске приговорил военнослужащего Салмана Абдулгусеева к полутора годам колонии-поселения по делу о смерти избитого им жителя Шахт. Абдулгусеев вышел на свободу, так как его наказание суд счел отбытым в СИЗО.

Дело Салмана Абдулгусеева Новочеркасский гарнизонный военный суд рассматривал с сентября 2025 года. 

Военнослужащему вменяли статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК России предусматривает до 15 лет лишения свободы), но суд переквалифицировал обвинение по более мягкой статье о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК предполагает до двух лет лишения свободы или принудительных работ). На приговор, опубликованный на сайте суда 9 мая, сегодня обратила внимание “Медиазона”*. 

Погибший – 28-летний житель Шахт, которого Абдулгусеев избил возле его дома ночью 4 июня 2025 года. Как рассказал сам подсудимый, он хотел заставить молодого человека извиниться перед некой девушкой за угрозы в соцсети “ВКонтакте”. 

Согласно показаниям свидетелей, группа знакомых девушки хотела “поговорить” с ее обидчиком “без применения какого-либо насилия”. Абдулгусеев, вопреки этим планам, вступил с ним в словесный конфликт на повышенных тонах, а потом ударил его кулаками в живот и голову. Мужчина упал, ударился затылком о землю и потерял сознание, а спустя несколько часов скончался в больнице. Причиной его смерти была названа закрытая черепно-мозговая травма. 

Абдулгусеев с приятелями, как утверждается в приговоре, сначала “пытались привести в чувство” избитого молодого человека, а потом поехали искать нашатырный спирт, но не нашли работающих аптек. Скорую помощь для пострадавшего вызвали не они, следует из документа. 

Сам подсудимый заявлял, что “не мог предполагать” возможность столь серьезной черепно-мозговой травмы у потерпевшего из-за двух ударов, а свидетели отмечали, что на месте конфликта отсутствовало освещение. Суд счел, что Салман Абдулгусеев не имел цели причинить тяжкий вред здоровью молодого человека и он “не мог предвидеть” таких последствий. 

Мать погибшего мужчины требовала с Абдулгусеева 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, но суд снизил эту сумму до 1,3 млн рублей. В качестве наказания военному назначили полтора года колонии-поселения, но фактически в колонию Абдулгусеев не отправился – наказание суд счел отбытым, так как один день в СИЗО засчитывается за два дня колонии-поселения. 

В постановлении указано, что Салман Абдулгусеев уже был судим: Советский районный суд Ростова-на-Дону в июне 2022 года приговорил его к двум годам и пяти месяцам колонии строгого режима по делу о неправомерном завладении автомобилем с применением насилия. Это наказание он также не отбывал, так как в декабре 2024 года заключил контракт с Минобороны.

"Кавказский узел" также писал, что бывший участник военных действий на Украине Рустам Ногмов, осужденный за убийство пенсионерки Нины Селезневой в Нальчике, заключил контракт с Минобороны и вновь отправился на фронт, избежав таким образом отбывания 15-летнего срока в колонии. Отец Ногмова, работающий в системе УФСИН, также не был отстранен от службы.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

