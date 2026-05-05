Убийца пожилой нальчанки избежал колонии

Бывший участник военных действий на Украине Рустам Ногмов, осужденный за убийство пенсионерки Нины Селезневой в Нальчике, заключил контракт с Минобороны и вновь отправился на фронт.

Как писал "Кавказский узел", Рустам Ногмов полностью признал вину в убийстве пенсионерки Нины Селезневой, заявил обвинитель на процессе в Нальчике. Сам Ногмов в последнем слове попросил суд "не наказывать его строго". Адвокат призвал не учитывать награды Ногмова в деле об убийстве пенсионерки из Нальчика. В феврале суд приговорил Ногмова к 15 годам заключения и постановил взыскать с него компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей. Защита потерпевших тогда назвала приговор справедливым.

30 января 2025 года Рустам Ногмов, находясь на территории парковой зоны в Нальчике, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, без явного повода нанес руками и ногами незнакомой 86-летней женщине множественные телесные повреждения, от которых потерпевшая скончалась на месте. После этого он надругался над телом умершей. В конце ноября 2025 года в Верховном суде Кабардино-Балкарии началось рассмотрение уголовного дела в отношении 24-летнего нальчанина Ногмова.

Рустам Ногмов не будет отбывать в колонии срок за убийство Нины Селезневой, так как заключил контракт с Минобороны и отправился в зону “специальной военной операции”, сообщила адвокат Лиза Шак корреспонденту “Кавказского узла”.

Она отметила, что родственники убитой женщины недовольны таким развитием событий, “однако ничего поделать невозможно”.

“Сегодня звонил сын погибшей, он очень недоволен, но, к сожалению, обжаловать решение не представляется возможным», – сказала адвокат.

Шак отметила, что никакого наказания по сути Ногмов не получил, хотя после резонансного преступления жители Кабардино-Балкарии, обсуждая убийство в соцсетях, требовали самого сурового наказания для убийцы. Она добавила, что отец Ногмова, работающий в системе УФСИН, также не был отстранен от службы.

"Кавказский узел" писал о других случаях, когда участие в СВО позволяло осужденным за тяжкие насильственные преступления выйти на свободу, не отбывая наказание. Так, бывший полицейский, житель Ростова-на-Дону Владислав Бирюков, осужденный на 16 лет за убийство жены в 2019 году, был амнистирован после участия в боях на Украине.

4 февраля 2021 года бывший полицейский из Северной Осетии Вадим Техов был признан виновным в убийстве бывшей жены Регины Гагиевой. Суд приговорил его к 16 годам заключения. В мае 2023 года родственники Гагиевой заявили, что Техов был замечен во Владикавказе, и потребовали объяснений от прокуратуры об освобождении осужденного. Летом 2025 года Техова похоронили во Владикавказе, при этом его смерть не была связана с участием в боевых действиях.

В Волгограде Арсен Мелконян, так и не отбывший срок за смерть риэлтора Романа Гребенюка после конфликта в родительском чате, смог вновь отправиться в зону боевых действий после нового приговора - за угрозы судье, сотруднику СИЗО и бывшей жене.