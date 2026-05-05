Продлен арест бывшего заместителя главы Пятигорска

Суд оставил бывшего заместителя главы Пятигорска Светлану Марченко, обвиняемую в превышении должностных полномочий, под стражей на два месяца.

Как писал "Кавказский узел", в начале марта суд в Ставрополе отправил в СИЗО первого заместителя главы администрации Пятигорска Светлану Марченко, которая обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2020 году она помогла неустановленным лицам победить в аукционе на право проведение реконструкции гидротехнических сооружений на реке Аликоновка в Кисловодске.

Ленинский районный суд Ставрополя продлил срок ареста бывшему замглавы администрации Пятигорска Светлане Марченко, пишет 4 мая "Интерфакс".

Чиновница, обвиняемая в превышении должностных полномочий, останется под стражей до 5 июля, то есть срок арест продлен на два месяца.