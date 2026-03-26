×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:48, 26 марта 2026

Близкие Никиты Журавеля выразили опасения за его жизнь

Никита Журавель. Фото: Следственный комитет РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родные бывшего волгоградского студента Никиты Журавеля уже три месяца не получают от него писем, в связи с чем переживают за его здоровье и жизнь. 

Как писал "Кавказский узел" в апреле 2025 года Третий апелляционный суд на выездном заседании в Волгоградском областном суде оставил без изменений приговор Никите Журавелю по делу о госизмене. 3 декабря стало известно, что Журавеля этапировали в московский СИЗО "Матросская тишина" перед рассмотрением кассационной желобы по делу о госизмене в Верховном суде России. 4 декабря Верховный суд России отказался изменить приговор Журавелю. 

27 февраля 2024 года суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к 3,5 года колонии, признав его виновным в нарушении права на вероисповедание и в хулиганстве из-за сожжения Корана. В октябре 2024 года Генпрокуратура сообщила о новом деле против Журавеля, о государственной измене. Спустя несколько недель осужденного перевезли из Чечни в Волгоград, где впоследствии рассматривалось это дело. Добровольность показаний Журавеля о госизмене остается под вопросом, но закрытый режим суда не дает возможности услышать его заявления, отметили правозащитники. 25 ноября 2024 года суд в Волгограде приговорил Журавеля к 13,5 года колонии по обвинению в госизмене (статья 275 УК РФ), с учетом остатка срока по делу о сожжении Корана суд назначил ему 14 лет колонии. 

О том, что Никита Журавель пропал во время этапирования, стало известно из обращения ставропольского адвоката Андрея Сабинина на имя члена Совета по правам человека при президенте Еве Меркачевой. Документ Меркачева вечером 25 марта опубликовала в своем Telegram-канале. 

Родственники, по словам адвоката, не получали никаких известий от осужденного с 24 декабря, - в этот день близкие получили последнее письмо Журавеля, которое было отправлено из Ульяновска. 

“С этого времени и до сегодняшнего дня ни близким, ни адвокату местонахождение и судьба Журавеля неизвестны. Родные и я переживаем за жизнь и здоровье Никиты, тем более, что нет никаких доказательств, что он жив”, - говорится в обращении Сабинина с просьбой помочь в поиске осужденного. 

Меркачева, комментируя это послание адвоката, выразила надежду, что Никита Журавель жив. Она напомнила, что закон обязывает СИЗО информировать родственников осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания, а принимающая колония должна уведомить их о прибытии осужденного на место отбывания наказания в течение десяти дней. 

Член СПЧ охарактеризовала дело Журавеля как “трагичную историю” и напомнила, что он подвергся избиению в СИЗО, - не уточняя, где и при чьем участии это произошло. 

25 сентября 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Журавеля в СИЗО. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок, говорится в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео". После избиения Журавеля Адам Кадыров начал получать многочисленные награды и звания - в числе первых были звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. 30 декабря 2025 года он получил из рук отца медаль памяти Ахмата Кадырова "За вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины". Комментируя награды сына, Кадыров-старший заявил, что все они получены за конкретные достижения

Журавель уже три месяца находится в режиме инкоммуникадо - так в международном праве характеризуется “умышленное создание ситуации неизвестности для семьи и использование самой изоляции как наказания”, отмечает проект “Слово защите”. 

“Число людей в режиме инкоммуникадо в России сегодня неизвестно: нет никакой информации о них, а у них самих нет доступа к контактам с близкими. Нередко в списках правозащитников указаны имя, фамилия, год рождения и последнее место, где человека видели. Дальнейшая судьба неизвестна”, - отмечается в публикации проекта от 24 марта. 

Этап из СИЗО в колонию “издавна является законным российско-советским инкоммуникадо”, указывали правозащитники. 

“Этап может идти неделю, месяц или два, никаких сведений об этапируемом не дают. На любом этапе задержания, ареста или отбывания срока многое зависит от конкретных людей, которые принимают решение – следователь, цензор. Закрыть форточку в мир могут в одну секунду и повод найдут”, - поясняется в материале.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Показать больше