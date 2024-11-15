Дело Журавеля продемонстрировало вольную трактовку законов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело Никиты Журавеля о госизмене рассматривается по месту совершения предполагаемого преступления, хотя дело о сожжении Корана было передано из Волгограда в Чечню. Добровольность показаний Журавеля о госизмене остается под вопросом, но закрытый режим суда не дает возможности услышать его заявления.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 февраля суд в Грозном приговорил волгоградца Никиту Журавеля к 3,5 года колонии, признав его виновным в нарушении права на вероисповедание и в хулиганстве. 3 октября Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении Журавеля нового дела о государственной измене. По версии следствия, подозреваемый через мессенджер предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины и направил ему видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС РФ, самолетов военного назначения, а также данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей. 14 ноября подсудимый был доставлен из Чечни в Волгоград. На сегодняшнем заседании не смогли присутствовать родители Журавеля.

Друг семьи, наблюдавший за судебным процессом по делу Журавеля, рассказал, что родители подсудимого очень хотели попасть на заседание.

"Они не приехали, поскольку не имели такой возможности. Хотя очень хотели. Заседание было закрытым. Как только Журавель появился у зала суда, всех попросили отойти в сторону, зашли только участники процесса", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла"

По словам собеседника, Журавель выглядел неплохо. "Он не был исхудавшим, выглядел как нормальный, здоровый человек", - отметил он.

Адвокат Журавеля Андрей Сабинин также подтвердил, что у его подзащитного нет проблем со здоровьем. "Прекрасно себя чувствует", - сообщил Сабинин, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как чувствует себя Журавель. Он также отметил, что мать Журавеля "плачет и страдает" от происходящего.

Все дела по статье 275 УК РФ проходят в закрытом режиме, отмечает адвокат Евгений Смирнов, специализирующийся на делах по экстремизму и терроризму.

"Публично будет провозглашено только решение суда. Все дела по этой статье проходят в закрытом режиме. Это требование закона", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в основе обвинений против Журавеля лежит факт передачи данных представителю иностранных спецслужб, а количество этих данных не столь важно для квалификации его действий.

"Если действия человека охватывались единым умыслом, например, выполнялись задания представителя иностранной спецслужбы по передаче сведений, то все это квалифицируется как одно преступление, независимо от количества фактов передачи данных. Если в деле Журавеля сведения передавались одному иностранцу, то уверен, что ему вменяется один состав государственной измены», - объяснил он, добавив, что по закону это наказывается лишением свободы от 12 до 20 лет либо пожизненным сроком.

Он также отметил, что суд проходит в Волгограде, поскольку вменяемые деяния были совершены в этом городе, а не в Чечне. "Суд должен проходить по месту совершения преступления, вменяемые деяния были там, поэтому суд скорее всего и проходит в Волгограде", - сказал Смирнов.

Обвинения в госизмене в отношении Журавеля были делом времени после его признания о связях с украинскими спецслужбами, уверена глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"Мне кажется, что в происходящем можно заметить следующую логику обвинений - он сначала признался, что сжег Коран по заданию спецслужб Украины, и его обвинили и осудили за оскорбление чувств верующих, а потом выдвинули новые обвинения в госизмене, поскольку уже был установлен факт сотрудничества с иностранными спецслужбами. Новые обвинения были делом времени. Но его признания во всем вызывают определенные вопросы. Добровольные ли они, вот что надо выяснить", - сказала она "Кавказскому узлу".

По ее словам, закрытые заседания не дают возможность узнать некоторые важные подробности этого дела.

"Адвокат Журавеля мог бы рассказать, почему он признал вину, добровольно ли это было сделано. Сам Журавель возможно хотел что-то заявить на суде. Но поскольку суд закрытый, у нас нет возможности узнать важные обстоятельства этого дела. И то, что суд проходит не в Чечне, открывает возможности заявить о том, почему и как он дал эти показания", - указала она.

При этом Ганнушкина* отмечает, что государство слишком усердствует в своем желании наказать Журавеля. "Вся эта история с Журавелем довольно странная и совершенно нелепая. Коран, конечно, сжигать – это плохо, но все последующее в отношении Журавеля – еще хуже. Не только для самого Журавеля, но и для взаимоотношений между мусульманами и немусульманами. Любая вера не нуждается в подобной защите", - сказала она.

Волгоградский политолог, пожелавший остаться неназванным, считает, что суд над Журавелем идет в Волгограде из-за скандальных историй, произошедших в Чечне.

"Есть мнение, что по закону суд назначается по месту совершения преступления. Но это не помешало судить его не в Волгограде <по делу о сожжении Корана>. И мы все видели, какие там были скандалы вокруг него. Мне кажется, дело решено рассматривать здесь, чтобы избежать новых скандалов, поскольку эти истории в основном воспринимались обществом довольно негативно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, такое решение было принято не на самом высоком уровне. "Возможно, это инициатива Генпрокуратуры, решение которой получило одобрение или, как минимум, не получило отрицательного отклика. Не думаю, что этим вопросом занимались на самом высоком уровне", - указал он.

Напомним, после вступления приговора в силу Никита Журавель остался в СИЗО Грозного, где отбывал наказание и работал в хозблоке, сообщила адвокат.

25 сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает в СИЗО Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.