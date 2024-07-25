Никита Журавель отказался обжаловать приговор

25 июля 2024, 16:59

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Срок подачи апелляции по делу Никиты Журавеля истек, он не стал обжаловать приговор, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", осужденный за сожжение Корана волгоградец Никита Журавель после вступления приговора в силу остался в СИЗО Грозного, где отбывает наказание и работает в хозблоке, сообщила адвокат. Уголовно-исполнительный кодекс предусматривает такую возможность в "исключительных случаях". 27 февраля суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к 3,5 года колонии, признав его виновным в нарушении права на вероисповедание и в хулиганстве. Защита тогда заявила, что обжалует приговор.

Апелляционная инстанция может пересмотреть приговор Никите Журавелю, если подтвердится, что он сжег не Коран, а перевод смыслов Корана, но в случае умышленного оскорбления чувств верующих изменение приговора маловероятно, указали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты. Хотя время пребывания в СИЗО и будет вычтено из срока наказания, но Журавель в колонии все время будет подвергаться риску нападения со стороны последователей религии, отметили в комментариях читатели "Кавказского узла". Ранее министр юстиции Константин Чуйченко предложил после приговора направить Журавеля в исправительную колонию региона с преобладанием мусульман. Владимир Путин 13 июня 2023 года заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

Никита Журавель, осужденный на 3,5 года колонии за сожжение Корана у мечети в Волгограде, согласился с вынесенным приговором и не стал его обжаловать, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на представителя адвокатского сообщества.

"Приговор [в отношении Журавеля] вступил в законную силу. Он действительно отбывает наказание в СИЗО Грозного. Приговор не обжаловали, он согласился с вынесенным приговором", - привело агентство слова адвоката.

Напомним, 20 мая 2023 года силовики задержали Никиту Журавеля в Волгограде. По версии следствия, задержанный сообщил, что записал видео с сожжением Корана по указанию спецслужб Украины и получил за это 10 тысяч рублей. Запись он передал сотруднику украинских спецслужб, для которых он также снимал на видео военные объекты, сообщил Следком. После задержания Журавеля глава СКР распорядился передать его дело в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной.

"Кавказский узел" также писал, что 25 сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой его сын Адам избивает в СИЗО Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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