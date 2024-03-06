Специалисты оценили шансы на отмену приговора Журавелю из-за версии о сожжении толкования Корана

06 марта 2024, 07:33

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Апелляционная инстанция может пересмотреть приговор Никите Журавелю, если подтвердится, что он сжег не Коран, а перевод смыслов Корана, но в случае умышленного оскорбления чувств верующих изменение приговора маловероятно, указали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к 3,5 года колонии, признав его виновным в нарушении права на вероисповедание и в хулиганстве. Защита заявила, что обжалует приговор.

20 мая 2023 года силовики задержали Никиту Журавеля в Волгограде. По версии следствия, задержанный сообщил, что записал видео с сожжением Корана по указанию спецслужб Украины и получил за это 10 тысяч рублей. Запись он передал сотруднику украинских спецслужб, для которых он также снимал на видео военные объекты, сообщил Следком. После задержания Журавеля глава СКР распорядился передать его дело в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной. 27 мая 2023 года Журавель был доставлен в грозненский СИЗО. Глава Минюста предложил после приговора отправить волгоградца в колонию региона с мусульманским населением. Владимир Путин заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

Версию о том, что Никита Журавель незаконно осужден в связи с тем, что сжег не сам Коран, а перевод смыслов Корана в авторстве шиитского аятоллы Сейеда Камала Факиха Имани, изложил 2 марта в своем телеграм-канале бывший нардеп Украины, пророссийский политик Олег Царев, сославшись в качестве доказательства на видео, опубликованное ультраправым телеграм-каналом русских националистов.

В публикации пророссийского украинского политика и ультранационалистов версия о невиновности Журавеля аргументируется тем, что он «сжег перевод смыслов Корана шиитского автора, внесенный в перечень экстремистских материалов Минюста России».

"Может так статься, что решением судьи Никита Журавель осужден на 3,5 года за сожжение не Корана, а экстремистской литературы. Мне лично далеко не симпатичен сам Журавель. И тем, что сжигал Коран и сам наверняка не понимал, что это не тот Коран, который святая книга для всех мусульман, а книга, внесенная в перечень экстремистской литературы Минюстом РФ", - написал Царев.

На видео с сожжением Журавелем священного для мусульман текста, судя по опубликованным ранее кадрам, обвиняемый действительно сжигает смысловой перевод священного Корана, издательства АСТ (Москва) 2020 года выпуска. Перевод «подготовлен группой авторитетных мусульманских богословов при Исламском центре научных исследований Исламской Республики Иран», говорится в аннотации к книге.

Этот перевод не был включен Минюстом России в список экстремистских материалов, а является работой, сделанной на основе вышедшего ранее в 12 томах тафсира «Свет священного Корана: разъяснение и толкование». Четвертый том этого изданного в 2005 году многотомника был запрещен 30 августа 2011 года Центральным районным судом Красноярска. Повторно этот же, 4-й из 12 томов произведения в переизданной версии типографии «Наука» от 2016 года был запрещен решением Советского районного суда Астрахани 25 декабря 2019 года (в список Минюста внесена информация об этом под №№1070, 5075 соответственно).

В настоящее время книга, которую, судя по видео, сжигал Никита Журавель, из гражданского оборота не изъята и свободно распространяется на таких площадках, как "Озон", где эту версию перевода Корана, изданного в 2017 году, можно приобрести за 359 рублей, и на Wildberries от издательства «АСТ» 2020 года - по цене 655 рублей.

Сведения о том, что сожженная Журавелем книга являлась не священным писанием мусульман, а лишь переводом смыслов Корана, могли помочь обвиняемому на этапе судебного следствия, считает руководитель Исследовательского центра "Сова"* Александр Верховский.

"Почему этого не сделало следствие - я догадываюсь, а почему не сделала защита – более интересный вопрос. Если это так, это могло бы помочь подзащитному. Что касается верующих, то с точки зрения закона светского государства, в котором возможны самые разнообразные религиозные представления, где есть и сунниты и шииты, кому-то этот перевод смыслов кажется хорошим, кому-то плохим. По смыслу состава статьи 148 УК РФ там не сказано, что эти действия оскорбляют. Там говорится, что они направлены на оскорбление чувств. Человек, который совершает преступление, может ошибиться. Он думал, что не хотел никого оскорбить, а на самом деле оскорбил, или наоборот, тут надо доказывать его умысел, была ли у него цель оскорбить верующих? Государству в некотором роде должно быть все равно, шиитское или суннитское толкование", - сказал Верховский корреспонденту «Кавказского узла».

Ситуация, когда речь идет о приговоре за книгу, попавшую в список Минюста как экстремистская, необычна, «однако предположительные чувства религиозные люди могут испытывать и потому, что некоторые из книг попали в этот список», отметил эксперт.

«Довольно много религиозных книг, очень почитаемых всеми религиями, попали в этот список. С одной стороны, государство обязано не допускать их распространение, а с другой, дурное обращение с этими книгами может рассматриваться как оскорбительное», - сказал Верховский.

Он также поставил под сомнение аргументацию авторов телеграм-каналов, выступивших в защиту Журавеля. "Автор телеграм-канала рассуждает от лица ислама, что перевод – это не Коран. Но эта точка зрения не должна волновать следствие, это не важно. Важно выяснить, хотел оскорбить Журавель чувства верующих или не хотел. [С этой целью] он мог сжигать только обложку", - заключил Александр Верховский.

Интересным с точки зрения российского правоприменения случаем, когда надругательство происходит не над самим писанием, а над текстом с выдержками, назвал судебный процесс исламовед, автор телеграм-канала «Нерусский» Ринат Мухаметов. «Журавель никогда не говорил, что он хотел надругаться над чувствами шиитов, а признавал, что это было сделано с целью оскорбить чувства мусульман в целом и у него был императив осквернить Коран как таковой. Почему он выбрал эту странную книгу – это скорее почва для конспирологических теорий, поскольку это затрагивает связи России с Ираном, который мог бы обидеться, увидеть в этом некий элемент геополитики», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Ринат Мухаметов.

При этом, по мнению исламоведа, с точки зрения российского закона нет принципиальной разницы в том, сжигал Журавель шиитскую версию толкования Корана или суннитскую. «Поскольку он имел намерение на осквернение священного писания мусульман и их оскорбление, и сам в этом признался, ведь там есть и аяты из Корана, ссылки на священное писание. С точки зрения ислама, из какой бы книги они ни были, аяты остаются аятами, достаточно осквернения одного слова из Корана - и это уже будет считаться надругательством над священным писанием», - сказал он.

Кроме того, полагает Мухаметов, «в действиях и признаниях Журавеля не было ничего, указывающего, что совершенный им акт направлен на борьбу с экстремистской литературой».

Сам список Минюста исламовед счел «крайне сомнительным, не позволяющим утверждать», как считают авторы телеграм-каналов, выступившие в защиту Журавеля, «что мусульмане разделят их аргументацию».

«Ранее был принят закон, что лишь Верховные суды регионов могут рассматривать эти дела над литературой, поскольку ситуация настолько абсурдна и вышла из-под контроля, что некоторое время назад даже вышел закон, запрещающий запрещать переводы священных писаний. Раньше любой районный суд мог запретить все, что угодно. Даже в этой странной истории с этой шиитской книгой. Учитывая все связи России с Ираном, зачем так напрягать отношения, поскольку иранская сторона отслеживает ситуацию и однозначно реагирует. Помнится ситуация, когда некий Пензенский суд запретил «Завещание имама Хомейни для иранского народа», признав его экстремистским, и иранская сторона была в недоумении, поскольку Хомейни - это основатель современного Ирана. И, казалось бы, где Хомейни, а где Россия», - сказал Мухаметов.

Сожжение книги, которая может оказаться не самим Кораном, а запрещенной на территории России литературой, может не нести в себе как такового преступления и повлечь отмену приговора, считает адвокат Московской коллегии адвокатов Алексей Голенко.

«Если литература запрещена, как такового состава преступления тут нет. Относительно чувств верующих, может оказаться, что и эта запрещенная литература тоже затрагивает чувства верующих. В таком случае надо прояснять все эти вопросы. Это скорее не новые обстоятельства, все это надо было внимательно рассматривать на стадии судебного следствия - какая литература, проводить экспертизу. Его судили исходя не из фактических обстоятельств, а его умысла. Фактически он хотел сжечь Коран, а какая книжка была, в силу его незнания, ему осознать не удалось. Но умысел был направлен на осквернение священного писания. Относительно потерпевших, у них нужно выяснить, это такой тонкий момент, насколько это обстоятельство будет для них весомым? У них тоже существуют свои права оспаривать приговор, его суровость или мягкость, они могут также обратиться в суд, проявив свою высокую степень нравственности, веры, и если они сочтут, что это не затрагивает их чувства, с жалобой на приговор и просить учесть те или иные обстоятельства, смягчить его», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Алексей Голенко.

Обстоятельства, ненадлежащим образом исследованные судом, должны стать предметом подробного исследования судом апелляционной инстанции, рассказал адвокат. «Сторона защиты или потерпевших могут обратиться с жалобами, ссылаться на эти обстоятельства... Они существовали на момент принятия приговора, но их внимательно не рассматривали. Коль скоро эти обстоятельства всплыли, сейчас есть возможность это проверить, выяснить. Не только сторона защиты должна быть заинтересована в этом, но и прокурор, как страж законности соблюдения прав и свобод человека, чтобы привести приговор в полное соответствие с законом. Механизм для того, чтобы это исправить на этой стадии, есть, приговор в законную силу не вступил», - сказал Голенко.

В случае, если обвиняемый ставил целью оскорбить верующих, не имеет большого значения, что именно он сжигал, указал московский адвокат Мики Арапиев. «В диспозиции ст.148 УК РФ указано, что оскорбление чувств верующих должно быть целью лица, субъекта этой статьи, которое совершает это преступление. Суд должен доказать не то, что он сжег литературу или совершил другое действие, направленное против каких-либо религий, а именно, что у него была цель оскорбить верующих. Если такой цели не было, то его уголовная ответственность по этой статье исключается. Но это была задача следствия - установить цели и мотив. Выясняли ли этот вопрос в суде – я не знаю. Что касается этой книги, считаю, что не имеет значения, был ли это комментарий или сама книга, если была такая цель [оскорбить верующих]. Может быть, это была хрестоматия, где приводились тексты священных писаний. Его действия должны были вызвать реакцию у верующих, на что и направлена прежде всего цель оскорбить мусульман путем поджога перевода, пусть даже некачественного, пусть даже он внесен в список запрещенных. Нахождение в списке Минюста запрещает распространять эти книги, но это не запрещает их читать. Потому это не принципиально, что она внесена в список и не принципиально, что это перевод, если его цель была оскорбить мусульман или любых других верующих, и они оскорблены», - сказал Арапиев корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат полагает, что апелляционная инстанция может дать оценку доказательствам, если защита поднимет этот вопрос. «Этим должна была заниматься первая инстанция, но шансов на оправдание нет, из того, что я знаю. Следствием установлено, судом установлено, и он признал, что у него такая цель была, тут оправдания не может быть», - сказал Арапиев.

Напомним, 25 сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой его сын Адам избивает в СИЗО Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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