Защита обжалует приговор Журавелю

27 февраля 2024, 13:32

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Решение суда в Грозном приговорить сжегшего Коран волгоградца Никиту Журавеля к трем годам и шести месяцам заключения будет обжаловано, заявила защита. Хотя время пребывания в СИЗО и будет вычтено из срока наказания, но Журавель в колонии все время будет подвергаться риску нападения со стороны последователей религии, отметили в комментариях читатели "Кавказского узла".

Как информировал "Кавказский узел", сегодня суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к трем годам и шести месяцам заключения, признав его виновным в нарушении права на вероисповедание и в хулиганстве.

После оглашения приговора суда, Никита Журавель попросил прощения у мусульман. "Я прошу прощения у всех мусульман, что я своим поступком оскорбил их религиозные чувства", привел его слова сегодня телеграм-канал "Mash Gor".

Волгоградец отметил, что пришел к мнению, что ему не следовало сжигать Коран. Он рассказал, что продолжает изучать Коран, и что у него есть некоторые успехи в этом направлении. По его словам, сокамерников у него нет и поэтому он не опасается за свою безопасность.

Защита Журавеля заявила, что обжалует приговор суда, так как считает, что действия волгоградца нельзя квалифицировать по совокупности преступлений.

Приговор Журавелю прокомментировали читатели "Кавказского узла".

"С учетом условий, в которых находился Журавель и личной неприязни к нему со стороны руководства Чечни, что выразилось в избиении того сыном Кадырова в грозненском СИЗО, вынесенный ему приговор можно считать относительно мягким. Актуален вопрос о том, где Никита журавель будет отбывать назначенное судом наказание. Если его определят в колонию в Чечне, то не факт, что история с избиением не повторится. Среди осужденных, из числа верующих мусульман, может найтись немало тех, кто пожелает повторить "подвиг" Адама Кадырова, и физически наказать сжигателя Священного Корана", – отметил vallie.

"Тот редкий случай, когда суд назначает обвиняемому столько, сколько запросил гособвинитель. Обычно предлагаемый срок хоть ненамного, но уменьшают", – написал пользователь nena.dubuqu.

"С учетом того, что Журавель около года или чуть больше провел в СИЗО, то реально он отсидит меньше назначенного ему срока. Один день, проведенный в следственном изоляторе, если я не ошибаюсь, засчитывается за полтора", – обратил внимание voncile.

Напомним, Никита Журавель был задержан в Волгограде 20 мая 2023 года. Следователи заявили, что он им рассказал, что записал видео с сожжением Корана по указанию спецслужб Украины и получил за это 10 тысяч рублей, а саму запись он передал сотруднику украинских спецслужб, для которых он также снимал на видео военные объекты.

"Кавказский узел" также писал, что 25 сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой его сын Адам избивает в СИЗО Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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