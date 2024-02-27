Журавель приговорен к лишению свободы

27 февраля 2024, 10:54

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Суд в Чечне признал виновным Никиту Журавеля и приговорил его к трем годам и шести месяцам лишения свободы за сожжение Корана.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 февраля обвинитель потребовал признать Никиту Журавеля виновным в нарушении права на вероисповедание и в хулиганстве и приговорить его к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Сегодня Висаитовский райсуд Грозного вынес решение по делу Никиты Журавеля, признав его виновным в нарушении статей Уголовного кодекса "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий", и "Хулиганстве", назначив наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок три года и шесть месяцев свободы, сообщает ТАСС. Отметим, это такой же срок, который запрашивал гособвинитель.

"Окончательно назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - огласил решение судья Руслан Дандаев, слова которого приводит агентство.

В суде присутствовали родители Никиты, сообщает телеграм-канал "Кровавая барыня".

Запрошенный прокурором срок не выглядит очень строгим по российским меркам, однако вызывает вопросы сама квалификация обвинения, заявил 20 февраля корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Информационно-аналитического Центра «Сова»* Александр Верховский.

Ранее правозащитники поставили под сомнение показания Никиты Журавеля о сожжении Корана с учетом условий, в которых он находится в Чечне. Юристы обратили внимание, что признание Журавеля в суде может быть рассчитано на снисхождение суда и указывать на сделку со следствием, но слова о том, что он действовал не в одиночку, могут утяжелить квалификацию.

Напомним, Никита Журавель был задержан в Волгограде 20 мая 2023 года. Задержанный сообщил, что записал видео с сожжением Корана по указанию спецслужб Украины и получил за это 10 тысяч рублей, а саму запись он передал сотруднику украинских спецслужб, для которых он также снимал на видео военные объекты, заявили следователи.

"Кавказский узел" также писал, что 25 сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой его сын Адам избивает в СИЗО Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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