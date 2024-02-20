Прокурор потребовал три с половиной года заключения для Журавеля

20 февраля 2024, 11:52

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Государственный обвинитель потребовал от Висаитовского райсуда Грозного признать сжегшего Коран волгоградца Никиту Журавеля виновным в нарушении права на вероисповедание и в хулиганстве и приговорить его к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 февраля правозащитники отметили, что показания обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля необходимо ставить под сомнение с учетом условий, в которых он находится в Чечне. Юристы подчеркнули, что признание Журавеля в суде может быть рассчитано на снисхождение суда и указывать на сделку со следствием, но слова о том, что он действовал не в одиночку, могут утяжелить квалификацию.

Висаитовский райсуд Грозного продолжил рассмотрение дела Никиты Журавеля. Прокурор потребовал назначить ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы, передал сегодня ТАСС.

"Прошу признать Журавель Никиту Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 148 ["Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"], частью 2 статьи 213 УК РФ ["Хулиганство"] и назначить ему наказание. По части 2 статьи 148 Уголовного кодекса РФ в виде 300 часов обязательных работ. По части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ в виде 3 лет 5 месяцев лишения свободы. На основании пункта "г", части 1, статьи 71, части 3, статьи 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – привело ИА "Чечня Сегодня" слова государственного обвинителя Миланы Байтаевой.

Напомним, силовики задержали Никиту Журавеля в Волгограде 20 мая 2023 года. По версии следствия, задержанный сообщил, что записал видео с сожжением Корана по указанию спецслужб Украины и получил за это 10 тысяч рублей. Запись он передал сотруднику украинских спецслужб, для которых он также снимал на видео военные объекты.

"Кавказский узел" также писал, что 25 сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой его сын Адам избивает в СИЗО Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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