Правозащитники усомнились в показаниях Журавеля

15 февраля 2024, 00:21

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Показания обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля необходимо ставить под сомнение с учетом условий, в которых он находится в Чечне, считают правозащитники. Признание Журавеля в суде может быть рассчитано на снисхождение суда и указывать на сделку со следствием, но слова о том, что он действовал не в одиночку, могут утяжелить квалификацию, отметили юристы.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября 2023 года суд в Грозном приступил к рассмотрению дела волгоградца Никиты Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана. Он обвинен в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и в хулиганстве. 7 февраля заседание суда, на котором Журавель должен был давать показания, было отложено по просьбе защиты. 12 февраля в судебном заседании Никита Журавель сообщил, что сжег Коран в расчете на денежное вознаграждение.

20 мая 2023 года силовики задержали Никиту Журавеля в Волгограде. По версии следствия, задержанный сообщил, что записал видео с сожжением Корана по указанию спецслужб Украины и получил за это 10 тысяч рублей. Запись он передал сотруднику украинских спецслужб, для которых он также снимал на видео военные объекты, сообщил Следком.

Сделка со следствием, в случае ее заключения с обвиняемым в сожжении Корана Никитой Журавелем, не освобождает его от ответственности, считает московский адвокат Алексей Голенко. "От ответственности он не уйдет, но сделка со следствием будет рассматриваться как обстоятельство, смягчающее вину. Нужно понимать, был ли он ранее судим, соответственно, если он раскаивается, признает вину, активно способствует раскрытию преступления, — это является смягчающим обстоятельством", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Алексей Голенко.

При этом он отметил, что "признание в совершении преступления группой лиц усложняет работу следствию". "Тут вопрос об установлении других соучастников, обстоятельства могут быть разные, но, если он так говорит, надо устанавливать организаторов, пособников, следствию нужно еще провести работу по установлению всех лиц. По-хорошему, это усложняет работу следствию, но в виду того, что организаторы где-то на Украине, это сделать невозможно, следствие спишет, что организаторы этого ужасного преступления далеко за пределами нашей страны, потому задержать и обезвредить их не представляется возможным. А его самостоятельная ответственность, если он раскаивается, судом будет учитываться", - сказал адвокат.

Судом также могут быть выделены материалы в отношении неустановленных лиц, а уголовное дело может возобновляться по их установлении, заключил адвокат.

Закон разрешает заключать сделку со следствием "с целью смягчения наказания" и в этом нет нарушения, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Московской коллегии адвокатов Мики Арапиев.



"Закон прямо предусматривает такую возможность. И признание не всегда указывает на договоренность с целью смягчить наказание. Если это преступление, организованное группой лиц, по договоренности, в зависимости от его роли в этой группе, оно никак не облегчает его положение, не поможет избежать ответственности или облегчить участь, в связи с тем, что он переложит ответственность на других лиц. Да, ответственность по закону индивидуальная, персональная, но сам факт переложения ответственности не облегчает, а более того, может усугублять, поскольку подтверждается, что он действовал не в одиночку, а в составе группы, а это уже квалифицированный состав, он всегда бывает более тяжкий", - заявил адвокат.

Правозащитники поставили под сомнение показания Журавеля

Признаниям Никиты Журавеля в условиях, в которых происходит судебное следствие, доверять нельзя, считает руководитель Комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"Если бы Журавель признался в убийстве Джона Кеннеди, меня бы это не удивило. Никаким признаниям, данным в условиях, когда в тюрьму может ворваться посторонний и избить заключенного, доверять невозможно", - сказала Ганнушкина* корреспонденту "Кавказского узла".

С недоверием относится к показаниям обвиняемого в сожжении Корана и руководитель Информационно-аналитического центра "Сова"*, Александр Верховский.

"Я думаю, сейчас сложно доверять любым его признаниям. То, что он сделал это по заказу, говорилось с самого начала. В целом, его поведение не похоже на идейно-мотивированное. Так что корыстный мотив выглядит убедительнее", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Александр Верховский, уточнив, что "до задержания обвиняемого в Волгограде о его взглядах в отношении мусульман известно не было".

При этом эксперт считает неправомерной квалификацию обвинения. "В целом, он явно был частью провокации. Он на допросе говорил про деньги, а вменили ему публичные действия, направленные на оскорбление религиозных чувств, совершенные в месте отправления культа (часть 2 статьи 148 УК РФ), что неправильно, так как он действовал не в культовом месте и хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти группой лиц (часть 2 статьи 213 УК РФ) по мотиву религиозной ненависти. Вот на чем основано [утверждение] про мотив, неизвестно", - заключил Верховский.

Первоначально видео с поджигателем Корана появилось в ТГ-канале "Утро Дагестана", владельцем которого называли бывшего депутата Госдумы, украинского политического деятеля Илью Пономарева*, основателя зонтичной сети ТГ-каналов под началом проекта "Утро Февраля". Также ролик появился на канале самого Пономарева*, который осудил поступок Никиты Журавеля, назвав его "отвратительным". Свидетели по делу Журавеля рассказывали, что увидели видео в Telegram-канале "Утро Дагестана".

Абакар Абакаров, который является предполагаемым администратором Telegram-канала "Утро Дагестан", был объявлен в розыск после беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

13 октября 2023 года в суде Журавель извинился перед мусульманами за свой поступок, но вину признал лишь в самом факте сожжения Корана, заявив, что мотивов грубого нарушения общественного порядка у него не было.

После задержания Журавеля глава СКР распорядился передать его дело в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной. 27 мая 2023 года Журавель был доставлен в грозненский СИЗО. Глава Минюста предложил после приговора отправить волгоградца в колонию региона с мусульманским населением. Владимир Путин заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

25 сентября 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой его сын Адам избивает в СИЗО волгоградца Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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