Журавель объяснил сожжение Корана корыстными мотивами

12 февраля 2024, 15:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградец Никита Журавель в показаниях на заседании суда в Грозном сообщил, что сжег Коран в расчете на денежное вознаграждение.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября 2023 года суд в Грозном приступил к рассмотрению дела волгоградца Никиты Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана. Он обвинен в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и в хулиганстве. 7 февраля заседание суда, на котором Журавель должен был давать показания, было отложено по просьбе защиты.

20 мая 2023 года силовики задержали Никиту Журавеля в Волгограде. По версии следствия, задержанный сообщил, что записал видео с сожжением Корана по указанию спецслужб Украины и получил за это 10 тысяч рублей. Запись он передал сотруднику украинских спецслужб, для которых он также снимал на видео военные объекты, сообщил Следком.

Никита Журавель во время дачи показаний в суде сообщил, что руководствовался материальным интересом, сообщает сегодня ИА "Чечня Сегодня". "Я 4 мая 2023 года сжег Коран и снял это на мобильный телефон. Отправил снятое видео пользователю мессенджера Telegram с ником “//“. После сожжения я завернул остатки Корана в футболку и выкинул позже в мусорный бак на территории своего университета. Сделал это с целью получения материальных средств", - цитирует подсудимого агентство.

Отвечая на вопросы участников процесса, Журавель сообщил, что с заказчиком лично знаком не был, общался с ним с конца февраля 2023 года в чате телеграм-канала.

Журавель отметил, что по заданию заказчика снимал передвижение спецтехники в Волгограде, написал краской "Осторожно, сегодня убийца в городе" на стене под мостом и расклеивал листовки на тему эвакуации населения. По его словам, Коран он купил на собственные деньги, а позже ему перевели 800 рублей - других денег он не получал, предполагая, что вознаграждение будет "в конце сотрудничества", информирует сегодня РИА Новости.

Напомним, 13 октября 2023 года в суде Журавель извинился перед мусульманами за свой поступок, но вину признал лишь в самом факте сожжения Корана, заявив, что мотивов грубого нарушения общественного порядка у него не было.

После задержания Журавеля глава СКР распорядился передать его дело в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной. 27 мая 2023 года Журавель был доставлен в грозненский СИЗО. Глава Минюста предложил после приговора отправить волгоградца в колонию региона с мусульманским населением. Владимир Путин заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

25 сентября 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой его сын Адам избивает в СИЗО волгоградца Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.