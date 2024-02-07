Полиция Чечни отказалась возбудить дело об избиении Журавеля

07 февраля 2024, 22:38

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По результатам проверки полиция Чечни отказалась возбудить уголовное дело об избиении Никиты Журавеля в связи с отсутствием события преступления, сообщил аппарат омбудсмена России. Сегодняшнее заседание, на котором Журавель должен был давать показания по делу о сожжении Корана, отложено по просьбе защиты.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал 25 сентября 2023 года видеозапись, на которой его сын Адам Кадыров избивает в СИЗО волгоградца Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и, в том числе высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Адам Кадыров получил по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

2 ноября 2023 года суд в Грозном приступил к рассмотрению дела волгоградца Никиты Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана. Он обвинен в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и в хулиганстве. 13 октября 2023 года в суде Журавель извинился перед мусульманами за свой поступок, но вину признал лишь в самом факте сожжения Корана, заявив, что мотивов грубого нарушения общественного порядка у него не было. Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

Полиция Чечни не нашла поводов для возбуждения уголовного дела об избиении Никиты Журавеля, следует из ответа аппарата омбудсмена на обращение частного лица, скриншот ответа опубликовали сегодня Telegram-каналы, в частности Brief.

В письме от 5 февраля, подписанном врио начальника отдела защиты прав потерпевших и иных участников уголовного процесса аппарата Уполномоченного по правам человека в России Владислава Григорова, указано, что отдел полиции № 1 УМВД по городу Грозному провел проверку "по сообщению о неправомерных действиях, совершенных в отношении Н.С Журавеля". "Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела "в связи с отсутствием события преступления", - указано в письме

В нем также говорится, что проверка была проведена полицейскими 16 сентября 2023 года. "Надзирающим прокурором данное решение признано законным и обоснованным", - указано в ответе.

В судебном процессе над Никитой Журавелем, который обвиняется в сожжении Корана, объявили перерыв из-за того, что подсудимый не готов давать показания, сообщило информагентство "Чечня сегодня".

"Мой подзащитный в настоящее время не готов давать показания и просим отложить допрос обвиняемого. Нам надо обсудить с подсудимым правовую позицию", - приводятся в публикации слова адвоката Юлии Антоновой.

Следующее заседание назначено на 12 февраля.

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