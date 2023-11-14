МВД объявило Абакара Абакарова в розыск

14 ноября 2023, 18:54

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Абакар Абакаров появился в базе "Розыск" МВД России, по какой статье ведется розыск, в карточке не указано. Абакаров является предполагаемым администратором Telegram-канала "Утро Дагестан", сообщил источник в полиции.

Как писал "Кавказский узел", в сети периодически публикуются версии на тему того, кто стоит за каналом "Утро Дагестан". Известный журналист Тимур Олевский и анонимные каналы выступили с предположениями, но названные ими люди, среди которых был и Абакар Абакаров, признаний не делали. В частности, анонимный Telegram-канал публиковал список из 12 имен, причастных к ведению "Утра Дагестан", в который входит одна женщина.

Основатель Telegram Павел Дуров пообещал заблокировать призывавшие к насилию каналы, опубликовав в своем Telegram-канале скриншот сообщения канала "Утро Дагестан". Спустя несколько минут канал стал недоступен. После этого в Telegram-появились клоны этого канала. Глава Дагестана Сергей Меликов в обращении, опубликованном в его телеграм-канале в ночь с 30 на 31 октября, заявил, что на массовые протесты в аэропорту Махачкалы повлияли "враги Дагестана и России", которые применили принцип "разделяй и властвуй".

МВД России объявило в розыск Абакара Абакарова. "Абакаров Абакар Абакарович, национальность - даргинец. Разыскивается по статье УК РФ", - следует из базе данных "Розыск" МВД России. По какой статье ведется розыск, в карточке Абакарова не указано.

Абакаров является предполагаемым администратором Telegram-канала "Утро Дагестан", через который координировались беспорядки в аэропорту Махачкалы, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. За участие в беспорядках задержан 201 человек, на 155 задержанных составлены административные протоколы, сообщила 5 ноября полиция. Сегодня стало известно, что в суды поступило 302 протокола по административной статье об участии в несанкционированной акции. Адвокат Исрафил Гададов сообщил, что несколько его подзащитных арестованы и обвиняются по уголовной статье о массовых беспорядках, они не признают вину.

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собралось у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Дагестане палестинцам сопереживает большинство жителей, причем не только из религиозной солидарности, но и из гуманистических соображений, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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