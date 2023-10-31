В Telegram активизировались клоны канала "Утро Дагестан"

31 октября 2023, 21:39

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После блокировки Telegram-канала "Утро Дагестан" 30 октября активизировались его клоны, призывая подписаться на них. В сети распространяется информация о вероятных администраторах заблокированного канала без убедительных подтверждений.

Как писал "Кавказский узел", вечером 30 октября основатель Telegram Павел Дуров пообещал заблокировать призывавшие к насилию каналы, опубликовав в своем Telegram-канале скриншот сообщения канала "Утро Дагестан". Спустя несколько минут канал стал недоступен. Глава Дагестана Сергей Меликов в обращении, опубликованном в его телеграм-канале в ночь с 30 на 31 октября, заявил, что на массовые протесты в аэропорту Махачкалы повлияли "враги Дагестана и России", которые применили принцип "разделяй и властвуй".

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских. В больницах остаются пять пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав. Уголовное дело о массовых беспорядков передано московским следователям, сообщило сегодня следствие. К вечеру 30 октября силовики установили личности более 150 участников беспорядков, задержаны 83 из них проведены 50 обысков, отчиталась полиция. Семь человек сегодня арестованы по обвинению в мелком хулиганстве.

Администратор заблокированного Telegram-канала "Утро Дагестан" создал его клон со схожим названием, сообщила сегодня "Лента.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Telegram существует как минимум 10 каналов, чьи наименования схожи с названием заблокированного канала. Один из них создан 14 июня и наиболее массовый по числу подписчиков, у него насчитывается 86 002 подписчика. До конца сентября канал в основном публиковал виды природы, рассказы о достопримечательностях и фото девушек, в том числе в нижнем белье, однако затем стал затрагивать мусульманскую тематику.

Еще один канал работает с 8 марта 2022 года, у него начитывается 1251 подписчик, основная тематика - релокация россиян в связи с объявленной осенью 2022 года частичной мобилизацией. Третий канал работает с 9 августа 2020 года, и освещал протестные акции в различных городах России, а сейчас в основном пишет о мировой политике. У него насчитывается 382 подписчика. Все три канала ведутся регулярно.

Также есть каналы ,созданные 12 сентября, 9 сентября, 7 декабря 2021 года, по два канала от 3 сентября и 30 октября. Посты в них появились 30 октября. Большинство из них предлагают перейти по ссылке и подписаться на закрытые группы. Один из каналов утверждает, что именно этот ресурс является продолжением заблокированного канала, а стилистика постов схожа со публикациями в нем. "Кавказский узел" не может подтвердить, что этот канал имеет тех же авторов, что и заблокированный.

В сети периодически публикуются версии на тему того, кто стоит за каналом "Утро Дагестан". Известный журналист Тимур Олевский и анонимные каналы выступили с предположениями, но названные ими люди признаний не делали. В частности, анонимный Telegram-канал публиковал список из 12 имен, причастных к ведению "Утра Дагестан", в который входит одна женщина.

"Кавказский узел" также писал, что ранее несколько раз отчитывались о задержании администраторов Telegram-канала "Утро Дагестан". Так, 17 сентября стало известно о задержании в Махачкале и аресте на два месяца местного жителя Ислама Мусагаджиева, который, по версии правоохранителей, связан с телеграм-каналом "Утро Дагестан".

Ранее, 31 августа, "Известия" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили об обысках по 13 адресам у "пособников и модераторов" Telegram-канала "Утро Дагестан", у них были изъяты компьютерная техника и средства связи. Издание на своем сайте опубликовало, как утверждается видео обысков, однако в 30-секундном ролике видно лишь как силовики заходят в частный дом и идут по двору, а затем стучат в дверь.

30 сентября 2022 года силовики сообщили, что в Дагестане задержаны администраторы Telegram-каналов, публиковавших призывы к акциям протеста против мобилизации. Из опубликованного тогда видео следует, что в числе задержанных не менее пяти человек. Однако каналы, которые публиковали призывы к акциям, в том числе и "Утро Дагестан", продолжили работу.

"Кавказский узел" также писал, что с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было".

Власти Ингушетии сообщили сегодня, что в аэропорту Магаса возможны провокации "по дагестанскому сценарии" и отчитались об усилении мер безопасности.

30 октября Кадыров заявил, что антисемитские акции в Чечне удалось предотвратить при помощи масс-медиа, которые "предостерегли жителей", а полицейские и росгвардейцы были приведены в состояние готовности. Однако 31 октября глава Чечни предложил "стрелять в лоб" участникам беспорядков.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на новое обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

При этом Координационный центр мусульман Северного Кавказа 28 октября назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

События в аэропорту Махачкалы, антисемитские акции в Хасавюрте, Черкесске, Нальчике нетипичны как для Северного Кавказа, так и для России в целом, они угрожают межрелигиозному и межнациональному согласию в стране, заявил 29 октября Российский еврейский конгресс.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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