Меры безопасности усилены в аэропорту Магаса

31 октября 2023, 19:25

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Силовики усилили меры безопасности в аэропорту Магаса на фоне распространяющейся в соцсетях информации о прибытии рейса из Израиля, сообщила администрация Сунжи.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских. В больницах остаются пять пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав. Уголовное дело о массовых беспорядков передано московским следователям, сообщило сегодня следствие. Силовики установили личности более 150 участников беспорядков, задержаны 83 из них проведены 50 обысков, отчиталась полиция.

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было".

Власти Ингушетии усилили меры безопасности на территории аэропорта Магас, который располагается на территории городского округа Сунжа, из-за информации в соцсетях о том, что в регион должен прибыть рейс из Израиля, сообщила сегодня администрация Сунжи.

На территории аэропорта прошло заседание антитеррористической комиссии, в ходе которой замминистра внутренних дел по республике Ингушетия Василий Кувалдин отметил, что данная информация не соответствует действительности и аэропорт Магас не является международным, указано в сообщении в Telegram-канале мэрии. "Вбросы идут по дагестанскому варианту", - отметил Кувалдин на видео, которое приложено к публикации.

Как следует из информации на сайте МВД Ингушетии, подполковник милиции Василий Кувалдин возглавляет в министерстве управление организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

На сайте аэропорта Магаса указано, что АО "Международный аэропорт "Магас" им. С.С. Осканова" "осуществляет приём, отправку и обслуживание пассажирских самолётов следующих внутренними рейсами по территории Российской Федерации".

Из онлайн-табло, размещенного на сайте аэропорта, следует, что сегодня отправлялась и прибывали рейсы лишь в Москву и из Москвы, больше рейсов сегодня не ожидается. На 1 ноября также запланирован рейс в Москву и из Москвы. Помимо столицы России из этого аэропорта выполняются рейсы Магас - Самара - Магас.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на новое обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Координационный центр мусульман Северного Кавказа 28 октября назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

События в аэропорту Махачкалы, антисемитские акции в Хасавюрте, Черкесске, Нальчике нетипичны как для Северного Кавказа, так и для России в целом, они угрожают межрелигиозному и межнациональному согласию в стране, заявил 29 октября Российский еврейский конгресс.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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