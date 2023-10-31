Кадыров приказал расстреливать в лоб участников несанкционированных акций

31 октября 2023, 11:01

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В случае несанкционированных акций в Чечне силовики должны произвести несколько предупредительных выстрелов в воздух, и если участники акций не отреагируют на требование, то открывать по ним огонь на поражение, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Как информировал "Кавказский узел", 30 октября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о предотвращении массовых беспорядков в Чечне. По его словам, антисемитские акции в республике удалось предотвратить при помощи масс-медиа, которые "предостерегли жителей".

Рамзан Кадыров дал указание силовикам задерживать зачинщиков беспорядков. В случае, если человек проигнорирует распоряжение полиции, то убивать его.

"Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона – четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ", – привело сегодня РИА "Новости" слова Кадырова, которые он сказал сотрудникам МВД и Росгвардии во время совещания.

Напомним, 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Силовики установили личности более 150 участников беспорядков, задержано 83 из них, проведено 50 обысков, отчиталось МВД Дагестана.

"Кавказский узел" также писал, что с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было".

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