Адвокат рассказала о местонахождении Журавеля

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Никита Журавель не отправился в колонию, а отбывает наказание в СИЗО, сообщила адвокат Никиты Журавеля Юлия Антонова, которая защищала его на стадии следствия и в суде.

20 мая 2023 года силовики задержали Никиту Журавеля в Волгограде. По версии следствия, задержанный сообщил, что записал видео с сожжением Корана по указанию спецслужб Украины и получил за это 10 тысяч рублей. Запись он передал сотруднику украинских спецслужб, для которых он также снимал на видео военные объекты, сообщил Следком. После задержания Журавеля глава СКР распорядился передать его дело в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной.

Как писал " Кавказский узел ", 27 февраля суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к 3,5 года колонии, признав его виновным в нарушении права на вероисповедание и в хулиганстве. Защита заявила, что обжалует приговор. Апелляционная инстанция может пересмотреть приговор Никите Журавелю, если подтвердится, что он сжег не Коран, а перевод смыслов Корана, но в случае умышленного оскорбления чувств верующих изменение приговора маловероятно , указали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты. Хотя время пребывания в СИЗО и будет вычтено из срока наказания, но Журавель в колонии все время будет подвергаться риску нападения со стороны последователей религии, отметили в комментариях читатели "Кавказского узла". Ранее министр юстиции Константин Чуйченко предложил после приговора направить Журавеля в исправительную колонию региона с преобладанием мусульман. Владимир Путин 13 июня 2023 года заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

Осужденный за сожжение Корана волгоградец Никита Журавель после вступления приговора в силу остался в СИЗО Грозного, где отбывает наказание и работает в хозблоке, сообщила адвокат. Уголовно-исполнительный кодекс предусматривает такую возможность в "исключительных случаях".

"Насколько я знаю, у него всё в порядке. Я его видела около двух месяцев назад. Он не в колонии, он в СИЗО. Приговор вступил в силу, он отбывает наказание в следственном изоляторе. В том же самом СИЗО № 1, где находился на стадии расследования уголовного дела и суда. Там работает в отряде хозобслуги", - привело 24 июля ее слова издание V1.

На сайте Висаитовского районного суда Грозного к 00.30 мск 25 июля не содержится карточки дела Журавеля, на сайте суда содержится предупреждение, что "не все категории дел подлежат публикации, и результат поиска может не отображать полный список дел, находящихся в суде на рассмотрении". Информации об обжаловании приговора Журавелю не содержится и на сайте Верховного суда Чечни.

Статья 77 Уголовно-исполнительного кодекса России предусматривает возможность отбывать наказание в СИЗО. "В исключительных случаях лица, осужденные к лишению свободы, ранее не отбывавшие лишение свободы, которым отбывание наказания назначено в исправительной колонии общего режима, могут быть с их согласия оставлены в следственном изоляторе или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию", - указано в документе.

Для того чтобы отбывать наказание в СИЗО, требуется согласие осужденного в письменной форме. "Осужденные, оставленные в следственном изоляторе или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, содержатся в незапираемых общих камерах отдельно от иных лиц на условиях, предусмотренных настоящим Кодексом для исправительных колоний общего режима, и пользуются правом ежедневной прогулки продолжительностью два часа", - указано в тексте.

"Кавказский узел" также писал, что 25 сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой его сын Адам избивает в СИЗО Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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