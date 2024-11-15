RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:58, 15 ноября 2024

Закрытый режим суда лишил родителей Журавеля возможности увидеть сына

Никита Журавель. Фото: Чечня Сегодня https://chechnyatoday.com/news/370691

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заседание по делу о госизмене Никиты Журавеля завершилось, следующее слушание назначено на 25 ноября.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 февраля суд в Грозном приговорил волгоградца Никиту Журавеля к 3,5 года колонии, признав его виновным в нарушении права на вероисповедание и в хулиганстве. 3 октября Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении Журавеля нового дела о государственной измене. По версии следствия, подозреваемый через мессенджер предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины и направил ему видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС РФ, самолетов военного назначения, а также данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей. 14 ноября подсудимый был доставлен из Чечни в Волгоград, однако заседание было перенесено на следующий день.

Суд проходит в закрытом режиме, сегодняшнее заседание по делу Никиты Журавеля окончено. Никита Журавель никак не реагировал на толпу журналистов, пытавшихся получить от него ответы на вопросы, передало с места событий издание "Блокнот-Волгорад".

Следующее слушание назначено на 25 ноября 14:00, сообщается в телеграм-канале V1.RU.

Адвокат Журавеля Андрей Сабинин отказывается комментировать  ход процесса из за закрытого режима заседаний. По словам защитника, мама подсудимого очень страдает из-за ситуации с сыном. "Его мама и папа живут в Севастополе, за 900 километров от Волгограда. Как может чувствовать себя мама, у которой 20-летний сын сидит в тюрьме? Она нервничает, плачет и страдает", - сказал Сабинин, слова которого приводит V1.RU.

Напомним, после вступления приговора в силу Никита Журавель остался в СИЗО Грозного, где отбывает наказание и работает в хозблоке, сообщила адвокат. 25 сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает в СИЗО Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Никита Журавель. Кадр видео Телеграм-канала Kadyrov_95 https://t.me/RKadyrov_95/3999
14 ноября 2024, 14:39
Суд по делу Никиты Журавеля отложен
Никита Журавель. Фото: ГТРК "Волгоград-ТРВ"
14 ноября 2024, 10:43
Никита Журавель доставлен в суд Волгограда
Семья во время переезда. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
11 ноября 2024, 01:49
Дагестан и Калмыкия стали худшими в рейтинге доступности ипотеки
Российские военнослужащие. Фото: https://contract.mil.ru
10 ноября 2024, 09:29
Власти признали убитыми в военной операции более 5250 бойцов с юга России
Квартира для аренды. Фото с сайта "Островок", https://ostrovok.ru/hotel/russia/makhachkala/low/?trip_type=tourism_trip&dateless_form=yes
05 ноября 2024, 22:05
Республики Северного Кавказа отличились наименьшей доступностью аренды жилья
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
14:03, 23 октября 2024
BERG...man Tbilisi
31
Прогноз Алаудинова по СВО на ноябрь: увидим очень серьезный результат
Фото
09:14, 17 октября 2024
BERG...man Tbilisi
40
Кремль отреагировал на угрозы кровной мести, посоветовав обратиться в полицию
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Блогеры
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
15:41, 2 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
36
Кадыров быстро отменил приказ не брать в плен солдат ВСУ
Фото
09:42, 30 октября 2024
BERG...man Tbilisi
36
Кадырова и всех лидеров, можно и нужно, критиковать. А судьи кто?
Фото
13:07, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
29
Ответ муфтиям и "BLM" о запрете хиджабов в школах Владимирской области. И при чем здесь СВО?
Фото
14:03, 23 октября 2024
BERG...man Tbilisi
31
Прогноз Алаудинова по СВО на ноябрь: увидим очень серьезный результат
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
На избирательном участке. Тбилиси, 26 октября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
14 ноября 2024, 18:39
Суд в Тбилиси отказался удовлетворить иски оппозиции о выборах

Памятник Ахмату Кадырову в Москве. Скриншот видео от 14 ноября 2024 года. Телеграм-канал Baza https://t.me/bazabazon/32879
14 ноября 2024, 17:03
Вандалы написали оскорбление на памятнике Кадырову в Москве

Василий Голубев. Фото: https://www.donland.ru/news/23010/
14 ноября 2024, 15:48
Голубев получил возможность перейти в Совфед вопреки отказу от мандата

Наталья Калашникова в одиночном пикете. 9 ноября 2024 г. Фото: https://activatica.org/content/2dfa2fe8-f755-4187-acb6-ca4a24612f65/piket-v-zashitu-parka-mayakovskogo
14 ноября 2024, 13:06
Пикет в защиту парка в Белой Калитве продолжается седьмой день

Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Показать больше