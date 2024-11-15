Закрытый режим суда лишил родителей Журавеля возможности увидеть сына

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Заседание по делу о госизмене Никиты Журавеля завершилось, следующее слушание назначено на 25 ноября.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 февраля суд в Грозном приговорил волгоградца Никиту Журавеля к 3,5 года колонии, признав его виновным в нарушении права на вероисповедание и в хулиганстве. 3 октября Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении Журавеля нового дела о государственной измене. По версии следствия, подозреваемый через мессенджер предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины и направил ему видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС РФ, самолетов военного назначения, а также данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей. 14 ноября подсудимый был доставлен из Чечни в Волгоград, однако заседание было перенесено на следующий день.

Суд проходит в закрытом режиме, сегодняшнее заседание по делу Никиты Журавеля окончено. Никита Журавель никак не реагировал на толпу журналистов, пытавшихся получить от него ответы на вопросы, передало с места событий издание "Блокнот-Волгорад".

Следующее слушание назначено на 25 ноября 14:00, сообщается в телеграм-канале V1.RU.

Адвокат Журавеля Андрей Сабинин отказывается комментировать ход процесса из за закрытого режима заседаний. По словам защитника, мама подсудимого очень страдает из-за ситуации с сыном. "Его мама и папа живут в Севастополе, за 900 километров от Волгограда. Как может чувствовать себя мама, у которой 20-летний сын сидит в тюрьме? Она нервничает, плачет и страдает", - сказал Сабинин, слова которого приводит V1.RU.

Напомним, после вступления приговора в силу Никита Журавель остался в СИЗО Грозного, где отбывает наказание и работает в хозблоке, сообщила адвокат. 25 сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает в СИЗО Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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