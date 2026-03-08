Заместитель главы администрации Пятигорска арестована по делу о превышении полномочий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ставрополе отправил в СИЗО до 5 мая первого заместителя главы администрации Пятигорска, которая обвиняется в превышении должностных полномочий.

Ленинский районный суд Ставрополя отправил в СИЗО до 5 мая первого заместителя главы администрации Пятигорска, которая обвиняется в совершении преступления по пунктам "г" и "е" части 3 статьи 286 УК РФ).

По версии следствия, в 2020 году она помогла вместе с неустановленными лицами победить в аукционе коммерческой организации. Речь идет о реконструкции гидротехнических сооружений на реке Аликоновка в Кисловодске, информирует 7 марта "Коммерсант".

В результате с расчетного счета управления городского хозяйства Кисловодска на расчетный счет упомянутой организации было перечислено более 117 миллионов рублей, которые впоследствии были похищены.

Арестованная - первый заместитель главы администрации Пятигорска Светлана Марченко. На момент совершения предполагаемого преступления она была заместителем главы города Кисловодска и руководителем аукционной комиссии. На право реконструировать гидротехнические сооружения на реке Аликоновка претендовали две фирмы. Марченко, как утверждает следствие, признала вторую фирму несоответствующей требованиям аукциона, чем способствовала победе первой фирмы. Общая сумма контракта составляла 431 миллион рублей, из похищены 117 миллионов, информирует РИА "Новости".

"Кавказский узел" также писал, что Ленинский районный суд Ставрополя отправил под стражу первого заместителя министра культуры Ставропольского края по делу о многомиллионном хищении при организации Всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи.