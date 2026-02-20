×

20:15, 20 февраля 2026

Замминистра культуры Ставрополья арестована по делу о хищении 19 млн

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ленинский районный суд Ставрополя отправил под стражу первого заместителя министра культуры Ставропольского края по делу о многомиллионном хищении при организации Всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи.

По версии следствия, чиновница занимала пост первого замминистра культуры и отвечала за подготовку и проведение масштабных культурных мероприятий в регионе, включая фестиваль "На высоте", который проходил в формате всероссийского творческого форума для работающей молодежи.

Следствие утверждает, что она действовала в составе группы лиц по предварительному сговору, куда, по другим материалам дела, входили также помощник губернатора края и представители коммерческих структур, специализирующихся на организации мероприятий. Участники группы заранее распределили роли между чиновниками и подрядчиками, чтобы провести закупку услуг по завышенной цене и вывести разницу в виде похищенных бюджетных средств, сообщил сегодня "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу судов Ставропольского края.

В документах, поданных в краевой Дом народного творчества, была указана завышенная цена услуг, в результате чего из бюджета похитили более 19 млн рублей.

Обвиняемая заключена под стражу на один месяц и шесть суток. Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве в особо крупном размере, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы и крупный штраф, уточняет пресс-служба.

I Всероссийский творческий фестиваль работающей молодежи "На высоте" прошел на Ставрополье в сентябре 2022 года, он был организован при поддержке правительства Ставропольского края, Федерального агентства по делам молодежи и общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи". Мероприятие собрало около 1,9 тысячи человек, информировало РИА "Новости".

Согласно сайту министерства, должность первого заместителя министра занимает Галина Павлова, уточнило агентство.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Ставрополе признал двух человек виновными в крупном мошенничестве с выплатами на жилье и имущество для переселенцев из Херсона и Херсонской области, ущерб составил более 106 миллионов.

Автор: "Кавказский узел"

