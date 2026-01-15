Участники дела о махинациях с жильем для переселенцев осуждены на Ставрополье
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд в Ставрополе признал двух человек виновными в крупном мошенничестве с выплатами на жилье и имущество для переселенцев из Херсона и Херсонской области, ущерб составил более 106 миллионов.
Как писал "Кавказский узел", 3 мая 2022 года в Невинномысск прибыл поезд с группой вынужденных переселенцев из Украины и Донбасса. К тому времени на Ставрополье приехали более трех тысяч беженцев, 300 из них находились в пунктах временного размещения. 18 июня 2022 года Ставропольский край принял еще 407 вынужденных переселенцев из Донбасса. 9 июля 2022 года в трех пунктах временного размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР в Георгиевском округе Ставрополья были размещены 54 человека, в том числе 17 детей.
По данным следствия, подсудимые в 2022-2024 годах предоставляли замначальнику одного из отделов министерства ЖКХ края Анастасии Савченко реквизиты банковских счетов, открытых на них и их знакомых. После этого Савченко, имея доступ к государственной информационной системе "Реформа ЖКХ", похищала бюджетные деньги, выделенные "Фондом развития территорий" на переселение жителей Херсона и Херсонской области, приехавших на Ставрополье, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Чиновница создавала в "Реформа ЖКХ" учетные карточки заявителей для получения единовременных выплат на приобретение жилья и имущества, в которых указывала заведомо ложные сведения, которые соответствовали бы территории Херсона и Херсонской области.
Затем она готовила пакеты документов и изготавливала проекты постановлений министра, по которым делались соцвыплаты на банковские счета, переданные подсудимыми. Ущерб "Фонду развития территорий" был оценен в более чем 106 миллиона рублей.
Для легализации денег приобреталась недвижимость, автомобили. Всего было возбуждено 29 уголовных дел, которые были соединены в одно производство.
Прокуратура отметила, что Савченко ранее была приговорена Ленинским райсудом Ставрополя к 3 годам колонии общего режима. Кроме того, по иску прокурора Ставропольского края чиновница была уволена в связи с утратой доверия.
Суд признал подсудимых виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой и легализации денежных средств и приговорил к срокам от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 3 месяцев колонии общего режима, со штрафами в 1 млн рублей каждому, уточнило ведомство.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.