17:57, 15 января 2026

Участники дела о махинациях с жильем для переселенцев осуждены на Ставрополье

Мужчины в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ставрополе признал двух человек виновными в крупном мошенничестве с выплатами на жилье и имущество для переселенцев из Херсона и Херсонской области, ущерб составил более 106 миллионов.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая 2022 года в Невинномысск прибыл поезд с группой вынужденных переселенцев из Украины и Донбасса. К тому времени на Ставрополье приехали более трех тысяч беженцев, 300 из них находились в пунктах временного размещения. 18 июня 2022 года Ставропольский край принял еще 407 вынужденных переселенцев из Донбасса. 9 июля 2022 года в трех пунктах временного размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР в Георгиевском округе Ставрополья были размещены 54 человека, в том числе 17 детей. 

По данным следствия, подсудимые в 2022-2024 годах предоставляли замначальнику одного из отделов министерства ЖКХ края Анастасии Савченко реквизиты банковских счетов, открытых на них и их знакомых. После этого Савченко, имея доступ к государственной информационной системе "Реформа ЖКХ", похищала бюджетные деньги, выделенные "Фондом развития территорий" на переселение жителей Херсона и Херсонской области, приехавших на Ставрополье, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Чиновница создавала в "Реформа ЖКХ" учетные карточки заявителей для получения единовременных выплат на приобретение жилья и имущества, в которых указывала заведомо ложные сведения, которые соответствовали бы территории Херсона и Херсонской области.

Затем она готовила пакеты документов и изготавливала проекты постановлений министра, по которым делались соцвыплаты на банковские счета, переданные подсудимыми. Ущерб "Фонду развития территорий" был оценен в более чем 106  миллиона рублей.

Для легализации денег приобреталась недвижимость, автомобили. Всего было возбуждено 29 уголовных дел, которые были соединены в одно производство.

Прокуратура отметила, что Савченко ранее была приговорена Ленинским райсудом Ставрополя к 3 годам колонии общего режима. Кроме того, по иску прокурора Ставропольского края чиновница была уволена в связи с утратой доверия.

Суд признал подсудимых виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой и легализации денежных средств и приговорил к срокам от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 3 месяцев колонии общего режима, со штрафами в 1 млн рублей каждому, уточнило ведомство.

Автор: "Кавказский узел"

