Мусульманская община ставропольского села потребовала узаконить мечеть

Представители религиозной организации мусульман-суннитов села Канглы обратились в арбитражный суд Ставропольского края с заявлением к администрации Минераловодского округа о признании права собственности на мечеть.

Здание площадью более 330 квадратных метров находится в безвозмездном пользовании у организации на землях с разрешенным видом пользования - для строительства храмов и мечетей.

Ранее члены организации обращались в городской суд по поводу передачи здания в собственность, но дело было отправлено в арбитражный суд, пишет 24 мая "Блокнот-Ставрополь".

Для того, чтобы получить здание в собственность, организация должна предоставить всю разрешительную документацию на его строительство.

Мечеть в Канглы была построена без разрешительных документов, администрация округа ранее отказала во вводе объекта в эксплуатацию. В 2025 году представители общины уже пытались официально ввести здание в эксплуатацию, но получили отказ. Местные власти мотивировали его тем, что нет полного пакета документов, при том, что к объекту такого рода предъявляются повышенные требования, сообщает "Коммерсант".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2020 году в Невинномысске было снесено здание, которое планировалось использовать в качестве мечети. Местные мусульмане заявили, что городу нужна мечеть, но власти настаивали, что строить ее можно только после оформления всех документов.