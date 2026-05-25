Мусульманская община ставропольского села потребовала узаконить мечеть
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Представители религиозной организации мусульман-суннитов села Канглы обратились в арбитражный суд Ставропольского края с заявлением к администрации Минераловодского округа о признании права собственности на мечеть.
Здание площадью более 330 квадратных метров находится в безвозмездном пользовании у организации на землях с разрешенным видом пользования - для строительства храмов и мечетей.
Ранее члены организации обращались в городской суд по поводу передачи здания в собственность, но дело было отправлено в арбитражный суд, пишет 24 мая "Блокнот-Ставрополь".
Для того, чтобы получить здание в собственность, организация должна предоставить всю разрешительную документацию на его строительство.
Мечеть в Канглы была построена без разрешительных документов, администрация округа ранее отказала во вводе объекта в эксплуатацию. В 2025 году представители общины уже пытались официально ввести здание в эксплуатацию, но получили отказ. Местные власти мотивировали его тем, что нет полного пакета документов, при том, что к объекту такого рода предъявляются повышенные требования, сообщает "Коммерсант".
Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2020 году в Невинномысске было снесено здание, которое планировалось использовать в качестве мечети. Местные мусульмане заявили, что городу нужна мечеть, но власти настаивали, что строить ее можно только после оформления всех документов.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.