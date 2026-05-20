Кавказский узел

04:05, 20 мая 2026

Беспилотники сбиты во время атаки на Невинномысск

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По данным властей Ставропольского края, ПВО отражают атаку беспилотников на промышленную зону Невинномысска.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил сегодня в своем телеграм-канале об отражении налета беспилотников на регион.

По его словам, атака БПЛА нацелена на промышленную зону Невинномысска. "Есть сбития. Проше не приближаться к обломкам сбитых БПЛА, это может быть опасно", - написал Владимиров.

Также Владимиров напомнил о запрете снимать и публиковать работу ПВО и атаки беспилотников.

Телеграм-канал "Невинномысск сегодня" опубликовал видеообращение главы города Михаила Миненкова. Он, обращаясь к "уважаемым товарищам", призвал горожан уйти с улиц и найти укрытия. "Идет воздушный бой, работает ПВО, идет атака на город", - сказал он. При этом видео о снимал, находясь за рулем автомобиля.

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", 19 марта при атаке беспилотника в Ставропольском крае пострадала жительница села Кочубеевского. По данным властей, сбитый дрон упал на крышу дома.

Запрет на фото- и видеосъемку атак беспилотников был введен в Ставропольском крае в феврале этого года. Максимальная сумма штрафа для граждан - три тысячи рублей при первом правонарушении.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
