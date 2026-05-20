Беспилотники сбиты во время атаки на Невинномысск

По данным властей Ставропольского края, ПВО отражают атаку беспилотников на промышленную зону Невинномысска.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил сегодня в своем телеграм-канале об отражении налета беспилотников на регион.

По его словам, атака БПЛА нацелена на промышленную зону Невинномысска. "Есть сбития. Проше не приближаться к обломкам сбитых БПЛА, это может быть опасно", - написал Владимиров.

Также Владимиров напомнил о запрете снимать и публиковать работу ПВО и атаки беспилотников.

Телеграм-канал "Невинномысск сегодня" опубликовал видеообращение главы города Михаила Миненкова. Он, обращаясь к "уважаемым товарищам", призвал горожан уйти с улиц и найти укрытия. "Идет воздушный бой, работает ПВО, идет атака на город", - сказал он. При этом видео о снимал, находясь за рулем автомобиля.

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", 19 марта при атаке беспилотника в Ставропольском крае пострадала жительница села Кочубеевского. По данным властей, сбитый дрон упал на крышу дома.

Запрет на фото- и видеосъемку атак беспилотников был введен в Ставропольском крае в феврале этого года. Максимальная сумма штрафа для граждан - три тысячи рублей при первом правонарушении.