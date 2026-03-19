09:41, 19 марта 2026

При атаке БПЛА в Ставропольском крае пострадала женщина

Разрушенный дом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В селе Кочубеевском при падении обломков дрона на дом пострадала женщина.

Как писал "Кавказский узел",  промышленные объекты Невинномысска стали целью налета беспилотников в Ставропольском крае.

При падении обломков БПЛА на частное домовладение пострадала жительница села Кочубеевское. "Угрозы ее жизни нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Дрон упал на крышу дома в селе Кочубеевском. Произошел пожар, пострадавшей женщине оказана медицинская помощь, уточнил глава Кочубеевского округа Олег Борзов в своем Telegram-канале.

Кроме того, в подвергшемся атаке Невинномысске, по словам Владимирова, повреждены фасады и остекление нескольких зданий. «Пострадавших нет», - рапортовал глава города Михаил Миненков в своем канале.

Ранее также сообщалось об атаке беспилотников в Таганроге, в результате чего было повреждено окно в одной из квартир жилого дома. 

Отметим, что, по данным Минобороны, в течение ночи 19 марта в небе регионов ЮФО были сбиты 70 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 40 БПЛА - над территорией Краснодарского края, 28  - над территорией Ставропольского края, и еще два в Ростовской области.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
