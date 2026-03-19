При атаке БПЛА в Ставропольском крае пострадала женщина
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В селе Кочубеевском при падении обломков дрона на дом пострадала женщина.
Как писал "Кавказский узел", промышленные объекты Невинномысска стали целью налета беспилотников в Ставропольском крае.
При падении обломков БПЛА на частное домовладение пострадала жительница села Кочубеевское. "Угрозы ее жизни нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.
Дрон упал на крышу дома в селе Кочубеевском. Произошел пожар, пострадавшей женщине оказана медицинская помощь, уточнил глава Кочубеевского округа Олег Борзов в своем Telegram-канале.
Кроме того, в подвергшемся атаке Невинномысске, по словам Владимирова, повреждены фасады и остекление нескольких зданий. «Пострадавших нет», - рапортовал глава города Михаил Миненков в своем канале.
Ранее также сообщалось об атаке беспилотников в Таганроге, в результате чего было повреждено окно в одной из квартир жилого дома.
Отметим, что, по данным Минобороны, в течение ночи 19 марта в небе регионов ЮФО были сбиты 70 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 40 БПЛА - над территорией Краснодарского края, 28 - над территорией Ставропольского края, и еще два в Ростовской области.
