При атаке БПЛА в Ставропольском крае пострадала женщина

В селе Кочубеевском при падении обломков дрона на дом пострадала женщина.

Как писал "Кавказский узел", промышленные объекты Невинномысска стали целью налета беспилотников в Ставропольском крае.

При падении обломков БПЛА на частное домовладение пострадала жительница села Кочубеевское. "Угрозы ее жизни нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Дрон упал на крышу дома в селе Кочубеевском. Произошел пожар, пострадавшей женщине оказана медицинская помощь, уточнил глава Кочубеевского округа Олег Борзов в своем Telegram-канале.

Кроме того, в подвергшемся атаке Невинномысске, по словам Владимирова, повреждены фасады и остекление нескольких зданий. «Пострадавших нет», - рапортовал глава города Михаил Миненков в своем канале.

Ранее также сообщалось об атаке беспилотников в Таганроге, в результате чего было повреждено окно в одной из квартир жилого дома.

Отметим, что, по данным Минобороны, в течение ночи 19 марта в небе регионов ЮФО были сбиты 70 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 40 БПЛА - над территорией Краснодарского края, 28 - над территорией Ставропольского края, и еще два в Ростовской области.