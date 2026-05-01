00:38, 1 мая 2026

Антикоррупционный иск к Руслану Цаликову поступил в суд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Никулинский суд Москвы поступили материалы антикоррупционного иска к бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову и его окружению на сумму более 7 млрд рублей.

Как писал "Кавказский узел", по версии следствия, бывший первый замминистра обороны Руслан Цаликов создал преступное сообщество, участники которого в 2017–2024 годах совершили хищение бюджетных денежных средств, а также легализацию похищенного. Также ему были предъявлены обвинения во взяточничестве. 5 марта Басманный районный суд Москвы отправил Руслана Цаликова под домашний арест. Согласно сообщению суда, следствие не настаивало на отправке бывшего первого зама Сергея Шойгу в СИЗО. 

Руслан Хаджисмелович Цаликов родился 31 июля 1956 года в городе Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР (ныне Владикавказ, Северная Осетия - Алания). С 1989 по 1990 год был главным контролером-ревизором контрольно-ревизионного управления Минфина РСФСР по Северо-Осетинской АССР. В 1990-1994 годах возглавлял министерство финансов Северной Осетии. В 1994 году перешел на работу в МЧС России. В 1994-2000 годах был начальником главного финансово-экономического управления, затем возглавлял департамент финансово-экономической деятельности министерства. С 26 ноября 1994 года входил в коллегию МЧС России. С декабря 2015 года по 17 июня 2024 года - первый замминистра обороны РФ. В его компетенцию входили вопросы расквартирования войск, жилищного обеспечения, управления имуществом, судебно-правовой работы, финансового контроля, медицинского обеспечения вооруженных сил, информационной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, деятельности АО "Гарнизон", информирует ТАСС.

По версии следствия, в 2019 году руководитель "Военторга" и сотрудники вместе с соучастниками в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и других регионах заключили госконтракты на поставку "армейских несессеров" на сумму около 625 млн рублей. С декабря 2019 по декабрь 2022 года они приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был уроженец Северной Осетии. Обвиняемые продали эту продукцию Минобороны, необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 млн рублей, сообщило сегодня РБК.

Генпрокуратура в иске требует обратить в доход государства земельные участки и здания в Подмосковье и Северной Осетии, оформленные на доверенных лиц и аффилированные коммерческие организации, транспортные средства премиум-класса, а также денежные средства на общую суммы более 7 млрд рублей.

Ответчиками по делу выступают Даниэль и Заур Цаликовы - сыновья бывшего замминистра, Елизавета Гогичаева - его дочь, Чермен Гогичаев - ее супруг, зять Цаликова, Юлия Гогаева - вторая дочь Цаликова, Георгий Гогаев - ее муж, а также юридические лица  ООО "Доминус Зед", ООО "Сандора", ООО "Тектум".

Компания "Доминус Зед", согласно данным СПАРК, принадлежит Даниэлю и Зауру Цаликовым. Занимается строительством, арендой и управлением недвижимым имуществом. "Тектум" также занимается управлением недвижимостью, бенефициарами компании являются дочери Руслана Цаликова Елизавета Гогичаева и Юлия Гогаева. Учредители ООО "Сандора" - "Военторг" и компания "Альтера" Дмитрия Комлева. Комлев был арестован в 2024 году по делу главы "Военторга" Владимира Павлова.

В 2024 году Павлов был арестован по делу о хищении свыше 400 млн рублей при выполнении госконтрактов. Другими фигурантами выступают предприниматель Сергей Тетруашвили, бывший гендиректор "Военторг-ретейла" Тимур Исаков, топ-менеджер дзержинской швейной фабрики "Русь" Дмитрий Громов, уточнило издание.

"Кавказский узел" также писал, что имущество и счета родственников бывшего руководителя управления МЧС России по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина арестованы до конца февраля по делу о взяточничестве. В начале октября 2025 года Басманный суд Москвы арестовал начальника управления МЧС по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина на два месяца по делу о взятке. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

