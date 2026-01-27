×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
01:33, 27 января 2026

За неделю с 19 по 25 января в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах был убит 1 человек

Одна из временных мемориальных табличек. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с с 19 по 25 января 2026 года в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах России зафиксированы две жертвы : один человек был убит, один ранен. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел, период с 5 по 18 января 2026 года в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах России не было зафиксировано ни одной жертвы.

Убийство силовиками жителя Кисловодска

20 января силовики отчитались об убийстве жителя Кисловодска, подозреваемого по делу о подготовке теракта в Ставрополе. По версии ФСБ, житель Кисловодска, 1982 года рождения, был заподозрен по делу о подготовке теракта, предотвращенного в декабре 2025 года в Ставрополе, мужчина оказал вооруженное сопротивление при попытке задержания.

Ножевое ранение школьника

19 января охранник Дербентской школы ударил ножом в шею одного из учеников, которые играли в снежки и попали в охранника. 75-летний мужчина задержан, следователи проводят проверку. Отмечается, что в день происшествия он находился не на рабочем месте, а сам инцидент произошел вне территории школы. Ранение подростка  квалифицировано как легкое. По данным ведомства, об инциденте силовики узнали "в ходе мониторинга социальных медиа.

Уничтожение мемориальных досок Анны Политковской и акции памяти

Активисты "Гражданской инициативы" разместили временную табличку на доме, где жила и где была убита обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская, взамен уничтоженной 18 января. 19 января временная табличка была уничтожена. О причастности к разрушению первой памятной доски заявили представители ультраправой организации, признанной террористической. Мужчина, разбивший мемориальную доску, оштрафован на тысячу рублей, при этом он отрицал вину, утверждая, что доска "сама упала и разбилась". К 22 января активисты повторно заменили разбитую мемориальную доску, но временная табличка была уничтожена в третий раз, а жительница дома Политковской заявила о намеренном уничтожении временных табличек. Вечером 23 января была установлена третья временная табличка, о ее исчезновении стало известно 24 января. В тот же день активисты снова  восстановили ее, которая исчезла днем 25 января. Настойчивые попытки уничтожить табличку лишь возвращают в инфополе убийство Анны Политковской, подчеркнул ее бывший муж.

19 января, в 17-ю годовщину убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, в городах России, в том числе в Ростове-на-Дону и в Баксане прошли акции памяти. В Самаре задержаны трое участников памятной акции. Партия "Яблоко" обратилось к мэру Москвы с призывом установить  мемориальную доску на на Пречистенке на месте убийства Маркелова и Бабуровой.  

Задержания, аресты и суды по террористическим статьям

В Южный окружной военный суд поступило уголовное дело Сагида Муртазалиева, который ранее возглавлял Кизлярский район и Пенсионный фонд Дагестана. Он обвиняется в организации убийства высокопоставленного полицейского и покушении на муниципального депутата, а также финансировании терроризма в 2009-2010 годах. Дело, как и первое, о превышении полномочий и мошенничестве, будет рассмотрено заочно, так как Муртазалиев остается в розыске.

Суд в Москве арестовал бизнесмена из Нальчика Артура Жакамухова по статье об оправдании терроризма. Жакамухов в последние годы жил в США, в соцсетях он критиковал Путина. Его данные были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинг. Причины возвращения Артура Жакамухова в Россию из США ни один источник не называет. Также нет данных, когда именно он вернулся и был задержан. 

21 января Второй Западный окружной военный суд приговорил уроженцев Ингушетии Батухана Точиева и Рамазана Падиева к 22 и 18 годам соответственно, а уроженца Баку Роберта Сафаряна - к 25 годам заключения. Исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов, в результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, приговорен к пожизненному сроку.

22 января Южный окружной военный суд приговорил жителя Сочи Кирилла Сидорова к 11 годам лишения свободы за передачу фотографий с объектами инфраструктуры города участникам "Легиона "Свобода России", который признан террористической организацией, деятельность запрещена в России.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

