Главная   /   Лента новостей
05:09, 20 января 2026

Охранник школы в Дербенте задержан за нападение на школьника

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ученики одной из дербентских школ играли в снежки и попали в пожилого охранника, который в ответ ударил одного из подростков ножом в шею. Охранник задержан, следователи проводят проверку.

Дербентский межрайонный следственный отдел СУ СК России по республике Дагестан проводит проверку по факту причинения телесных повреждений школьницу.

По данным ведомства, об инциденте силовики узнали "в ходе мониторинга социальных медиа", следует из сообщения, опубликованного 19 января.

Поводом для проверки стал инцидент, произошедший в Дербенте неподалеку от школы №17. Группа подростков закидала 75-летнего охранника школы снежками. После этого мужчина нанес одному из школьников ножевое ранение, сообщает телеграм-канал "Только Факты".

Мужчина, который является сотрудников одного из частных охранных предприятий, задержан сотрудниками полиции. Отмечается, что в день происшествия он находился не на рабочем месте, а сам инцидент произошел вне территории школы.

Телеграм-канал "ЧП Дагестан" пишет, что школьники попали снежком в охранника нечаянно. Один из товарищей вызвал скорую помощь. Пострадавшему 16 лет, ранение квалифицировано как легкое, ему оказана медицинская помощь. В настоящее время он находится дома.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре прошлого года в Ботлихском районе Дагестана старшим братом ученика школы был избит девятиклассник. Районная администрация рапортовала о примирении сторон конфликта и увольнении присутствовавшего при драке педагога младших классов.

Автор: "Кавказский узел"

