16:33, 23 октября 2025

В Дагестане уволен присутствовавший при избиении школьника учитель

Избиение школьника. 23 октября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/chernovik_new/5234

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Девятиклассник был избит в Ботлихском районе Дагестана старшим братом другого ученика школы. Районная администрация рапортовала о примирении сторон конфликта и увольнении присутствовавшего при драке педагога младших классов.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября суд отправил под домашний арест двух несовершеннолетних жителей Махачкалы, которые были зачинщиками массовой драки подростков. Мать одного из них утверждает, что сына силовики забрали из больницы. Девять школьников останутся на месяц в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. 

Общественный резонанс и личное внимание главы Дагестана обеспечили делу о массовой драке подростков во дворе махачкалинской школы показательный характер, при этом мера пресечения предполагаемым зачинщикам является ожидаемой, а педагогам и тренерам грозит только дисциплинарная ответственность, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 

Из сельской школы Гагатли в Ботлихском районе Дагестана уволен учитель, не вмешавшийся в произошедшую на его глазах драку. Между двумя учениками произошел конфликт, заступиться за одного из них приехал старший брат, который два года назад выпустился из образовательного учреждения. Конфликт перерос в потасовку, говорится в сообщении в официальном телеграм-канале администрации муниципалитета.

«При конфликте присутствовал молодой учитель начальных классов, принятый на работу в сентябре текущего года, который сразу после инцидента был уволен… С привлечением джамаата прошла процедура примирения сторон. Виновные и их родители принесли свои извинения потерпевшей стороне. Конфликт исчерпан», — говорится в посте администрации.

При этом следственное управление СК по Дагестану начало проверку конфликта с участием девятиклассника. "В социальных медиа размещена информация о том, что ученик 9-го класса был избит взрослым мужчиной в присутствии педагога местной школы", - говорится в Telegram-канале управления. "В ходе проверки будет дана правовая оценка «действиям всех присутствующих при инциденте, в том числе педагогов", - пообещало ведомство.

Отметим, что в популярных дагестанских пабликах размещен видеоролик с избиением девятиклассника молодым мужчиной. Последний в течении нескольких минут наносит подростку, стоящему на четвереньках, удары руками и ногами. «Хорош», - комментирует снимающий произошедшее автор ролика. 

В телеграм-канале «ЧП Дагестан» с аудиторией в 103,9 тысяч подписчиков ролик собрал 7 тысяч просмотров. «Тренировка на природе. Педагог - судья. Все как полагается», - сыронизировал в комментарии один из читателей паблика. 

В телеграм-канале «Черновик 2.0» с 6,5 тыс. подписчиков видео набрало 13 тысяч просмотров. «Удивляет, что "зрители", будь это местный учитель или курящая шантрапа, не разнимают дерущихся, когда уже совершенно очевидно, кто победил, кто проиграл», - приводит мнение одного из своих читателей паблик.

Напомним, что 18 мая 2025 года в Махачкале прошли массовые драки с участием подростков, в результате которых полиция задержала 67 человек, а Следственный комитет начал проверку. Советский районный суд Махачкалы поместил под домашний арест на два месяца двух подростков, устроивших драку в центре города. 35 родителей подростков были привлечены к ответственности, а сами участники конфликта могут попасть на профилактический учет, заявил представитель МВД на встрече с молодежью. 

Показать больше