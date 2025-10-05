Два подростка отправлены под домашний арест за драку в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отправил под домашний арест двух несовершеннолетних жителей Махачкалы, которые были зачинщиками массовой драки подростков. Девять школьников останутся на месяц в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Как писал "Кавказский узел", шесть подростков были доставлены в полицию, а один госпитализирован после массовой драки рядом со школой в Махачкале 1 октября. Следствие отчиталось о проверке. Врачи назвали состояние пострадавшего стабильным, а полиция опросила нескольких участников конфликта - один из них назвал его причиной видеоролик, отправленный в мессенджере. Глава Дагестана потребовал привлечь к ответственности родителей подростков и представителей школ. Следователи назвали двоих 15-летних махачкалинцев зачинщиками массовой драки. Мать одного из них утверждает, что сына силовики забрали из больницы.

Два участника массовой драки в Махачкале отправлены под домашний арест.

"Ленинский районный суд города Махачкала по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца для двух несовершеннолетних, подозреваемых в массовой драке (часть 2 статьи 213 УК РФ 1 )", - говорится в сообщении от 4 октября в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Дагестана.

"Также накануне вечером Кировский районный суд Махачкалы продлил на 30 суток содержание в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей еще девяти несовершеннолетним участникам той же драки", - уточняет ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что массовая драка, которая произошла 16 мая между подростками в Махачкале, привлекла внимание председателя СКР Александра Бастрыкина. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. 16 и 17 мая в Махачкале были задержаны 67 человек, в том числе как минимум 35 подростков. На 18 человек были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, 17 из них были арестованы, еще один получил штраф. Два подростка были отправлены под домашний арест. 35 родителей подростков, которые участвовали в массовой драке в Махачкале, привлечены к ответственности, а сами участники конфликта могут попасть на профилактический учет, заявил представитель МВД на встрече с молодежью.

